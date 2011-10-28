Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 28/10/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 28 ottobre 2011 PADOVA IN TRASFERTA A L'AQUILA Quarta giornata del campionato di Eccellenza Il Petrarca è partito oggi pomeriggio da Padova per affrontare in trasferta domani, SABATO 29 OTTOBRE, L'Aquila nel quarto turno del campionato di Eccellenza (arbitro Mitrea di Treviso). Rispetto a sabato scorso sono infortunati Kingi (stiramento muscolare) e Sanchez (leggera distorsione al ginocchio), mentre rientra Barbini dalla ferita al sopracciglio riportata contro Calvisano. “Una gara delicata”, spiega il tecnico Pasquale Presutti. "Nonostante i risultati delle ultime stagioni questa e' una trasferta per noi difficile. La classifica e' molto corta, e L'Aquila vorrà sicuramente vincere in casa. Guai sottovalutare questa partita, che vinceremo solo limitando al minimo il numero di errori, aspetto del gioco che e' stata la chiave del pareggio a Roma e della sconfitta con Prato". La formazione annunciata: Hickey, Morsellino, Chillon Ale., Neehtling, Bortolussi, Walsh, Travagli, Palmer, Barbini, Persico, Sutto, Tveraga, Alonso, Gega, Costa Repetto. A disp.: Furia, Damiano, Caporello, Cavalieri, Targa, Billot, Faggiotto, Spragg. La classifica: Calvisano e Prato 10, Rovigo, Petrarca e Lazio 7, Crociati e Mogliano 6, L'Aquila e San Gregorio Catania 5, Reggio 4. Cordiali saluti

