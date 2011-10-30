Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

30/10/2011

[gallery] PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 30 ottobre 2011 E' SOSTA DOPO IL SUCCESSO A L'AQUILA Si torna in campo il 10 novembre per l'Amlin Challenge Cup Dopo la vittoria a L'Aquila, per il Petrarca c'è ora un turno di sosta del campionato di Eccellenza, e poi i primi due turni di Amlin Challenge Cup (il 10 novembre a Tolone, il 19 al Plebiscito con il Newcastle Falcons). Il campionato tornerà il 26 novembre ocn la trasferta a Reggio Emilia. Un primo bilancio lo fa il D.S. Del Petrarca, Corrado Covi. “Abbiamo all'attivo due vittorie, un pareggio e una sconfitta, di conseguenza siamo moderatamente soddisfatti. Abbiamo perso con una delle squadre più ambiziose, Prato, ma senza sfigurare. E' vivo il ricordo della scorsa stagione, con i due successi convincenti in semifinale, e la sconfitta bruciante in casa in regulare season. La scorsa settimana abbiamo perso, ma nel finale potevamo anche ribaltare il risultato, segno che siamo comunque due squadre che si equivalgono. Semmai dobbiamo migliorare nella disciplina e nella gestione del gioco, e per questo la Coppa Europa arriva nel momento giusto, e ci costringerà a alzare il ritmo di gara, abituandoci all'alto livello”. Un bilancio che si estende anche alla rosa: “Abbiamo compiuto uno sforzo notevole per mantenere il gruppo dell'anno scorso, e siamo molto contenti dell'inserimento dei nostri giovani. Dall'anno prossimo, e per qualcuno già da quest'anno, saranno il nucleo centrale della squadra. Bene anche Hickey. Da lui ci aspettavamo un rendimento costante nei calci piazzati, e anche ieri a L'Aquila è stato tra i migliori”. Una considerazione di Covi anche sull'ambiente. “L'ambiente del Petrarca è esigente, i tifosi hanno il palato fine. Le critiche e i suggerimenti vanno prese in considerazione per migliorarci, noi cercheremo di ottenere risultati sempre migliori, però ci farebbe piacere vedere più pubblico alle partite, magari già a partire da quella di Coppa con i Falcons. Speriamo di vincere e di conquistare un maggiore sostegno dei tifosi allo stadio. Infine, un plauso allo staff tecnico, a Pasquale Presutti e a Luca Bot, sempre molto seri e professionali in tutto. Credo che anche l'innesto del preparatore atletico Giovanni Sanguin abbia dato un valore aggiunto, e speriamo di dare soddisfazioni ai nostri massimi dirigenti, in particolare al presidente Enrico Toffano e ai vice Alessandro Banzato e Luca Bonaiti, che si stanno impegnando con grande dedizione. Meritano di essere ricambiati, abbiamo una sorta di obbligo morale nei loro confronti, nessuno si tirerà indietro”. Intanto ieri mattina, prima della partita, raccogliendo l'invito dei tifosi e dei “Petrarchi”, l'associazione dei nostri ex-giocatori, il Petrarca, viste anche le origini abruzzesi di Presutti, ha visitato il centro storico de L'Aquila, una passeggiata fatta per tenere alta l'attenzione nei confronti della città a quasi tre anni dal sisma che l'ha colpita, un piccolo gesto nel tentativo di dare un piccolo contributo di solidarietà (allegata una foto della “passeggiata”). Cordiali saluti

