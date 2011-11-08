Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 8 novembre 2011 TOLONE-PETRARCA SPOSTATO A BOURGOIN PER IL MALTEMPO A causa delle avverse condizioni meteorologiche presenti nel sud della Francia, il match di Amlin Challenge Cup TOLONE-PETRARCA (prima giornata del girone 2), in programma GIOVEDI' 10 novembre alle 20.45, è stato spostato da Tolone a BOURGOIN, stesso giorno e stessa ora. La decisione è stata comunicato in serata al Petrarca. Cordiali saluti

