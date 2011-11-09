Loading...

comunicato petrarca rugby

09/11/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 9 novembre 2011 DOMANI SERA TOLONE-PETRARCA Si gioca alle 20.30 sul campo neutro di Bourgoin Lungo viaggio in pullman per il Petrarca, partito questa mattina alle 8 per il primo turno della Amlin Challenge Cup. La partita Tolone-Petrarca, in programma domani, GIOVEDI' 10 NOVEMBRE, è stata spostata però a Bourgoin, più a nord, per le avverse condizioni meteorologiche. Il prefetto di Tolone ha dichiarato inagibile lo stade Mayol, il terreno di gioco di casa, e ieri sera si è deciso il trasferimento allo stadio Pierre Rajon di Bourgoin, alla stessa ora (calcio d'inizio alle 20.30, arbitro il gallese Hennessy). Si tratta della prima partita del girone 2, con il Tolone che in campionato francese viaggia al quarto posto in classifica, forte di numerosi giocatori di livello internazionale. Da segnalare per domani il debutto dell'ala Palisson, fresco vice campione del mondo con la Francia, mentre in panchina c'è Bernard Laporte, ex-C.T. della Francia. I precedenti: 96/97 Tolone-Petrarca 32-23; 97/98 Petrarca-Tolone 13-54, Tolone- Petrarca 20-20. Queste le formazioni annunciate. Petrarca: Hickey, Morsellino, Sanchez, Neethling, Spragg, Walsh, Alb. Chillon, Ansell, Palmer, Persico, Tveraga, Cavalieri, D'Agostino, Costa Repetto, Furia. A disp.: Gega, Damiano, Leso, Ghiraldini, Bortolussi, Sutto, Travagli, Faggiotto. Tolone: Lapeyre, Loamanu, Bonnet, Lovobalavu, Palisson, Dumora, Magnaval, Rokobaro, Faosiliva, Gunther, Mikautadze, Chesney, Chilachava, Ivaldi, Frou. A disp.: Orioli, Chiocci, Kubriashvili, El Abd, Sinzelle, Cibray, Henjak, Samson. Cordiali saluti
