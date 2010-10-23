comunicato petrarca rugby
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 23 ottobre 2010 DERBY A ROVIGO Domani scontro diretto numero 144 Ultimo allenamento di rifinitura per il Petrarca Rugby, che affronta domani, DOMENICA 24 OTTOBRE, il Delta Rugby Rovigo nel derby numero 144. Appuntamento allo stadio Battaglini, calcio d'inizio alle 14 (diretta Rai Sport), arbitro il romano De Santis, che sostituisce Damasco, inizialmente designato, ma indisposto. Staff bianconero costretto a qualche modifica per l'indisponibilità di alcuni giocatori, come Acuna e Chistolini. “Andiamo con una situazione di classifica buona”, spiega il tecnico Pasquale Presutti, “consapevoli che una vittoria potrebbe farci allungare ulteriormente il passo. Comunque vincerà chi saprà commettere meno errori”. Questa la formazione annunciata: Bortolussi, Innocenti, Sanchez, Bertetti, Spragg, Walsh, Chillon Alb., Galatro, Palmer, Bezzati (cap.), Tveraga, Fletcher, Caporello, Gatto, Fazzari. A disp.: Naka, Gega, Sutto, Ansell, Billot, Dal Corso, Chillon Ale. Cordiali saluti
