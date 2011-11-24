Loading...

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

24/11/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 24 novembre 2011 PROCURA ANTIDOPING Il Petrarca Rugby prende atto del deferimento da parte della Procura Antidoping del giocatore Filippo Giusti al Tribunale Nazionale Antidoping con richiesta di applicazione della sanzione prevista all'art. 4.4 delle Norme Sportive Antidoping, nella misura di mesi due di squalifica. La stessa Procura Antidoping ha riconosciuto, peraltro, che è stata ampiamente dimostrata l'effettiva necessità terapeutica, nonchè la buona fede dell'atleta e l'assenza di un intento volto a incrementare la prestazione sportiva. Tuttavia,la Procura ha ritenuto pretesemente violata la normativa in materia antidoping, sull'asserito presupposto che il comportamento tenuto dall'atleta non sia esente da assoluta assenza di colpa o negligenza. Il Petrarca confida nel buon esito del procedimento, attendendo con fiducia la decisione del competente Tribunale Nazionale Antidoping del CONI. Cordiali saluti
