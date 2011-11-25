Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 25/11/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 25 novembre 2011 TORNA IL CAMPIONATO Petrarca in trasferta a Reggio Emilia Dopo la sosta per la disputa di due turni di Amlin Challenghe Cup, riparte il campionato di Eccellenza, con la quinta giornata di andata. Il Petrarca sarà impegnato DOMANI, SABATO 26 NOVEMBRE, alle ore 15 (arbitro Roscini di Milano), a Reggio Emilia contro il Rugby Reggio, neopromosso. Dopo l'allenamento di rifinitura lo staff del Petrarca ha ufficializzato la formazione, con il rientro di Bertetti, che prenderà anche la fascia di capitano, e il debutto dall'inizio per il mediano Alberto Chillon. Ecco la formazione: Hickey, Spragg, Neethling, Bertetti, Bortolussi, Walsh, Alb. Chillon, Palmer, Persico, Barbini, Sutto, Cavalieri, Leso, Costa Repetto, Alonso. A disp.: Caporello, Gega, D'Agostino, Targa, Ansell, Travagli, Morsellino, Sanchez. Il tecnico Pasquale Presutti: “Non sottovalutiamo nessuno, anzi, il Reggio ci darà sicuramente filo da torcere, è una squadra equilibrata che vuole ben figurare. Noi schieriamo una formazione ben coperta in alcuni ruoli, con il desiderio di portare in campionato il ritmo elevato che abbiamo tenuto negli impegni di Coppa Europa”. Cordiali saluti

