comunicato petrarca rugby

01/12/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 1 dicembre 2011 SABATO SESTA GIORNATA DI ECCELLENZA Petrarca-San Gregorio alle 14 alla Guizza Il Petrarca Rugby comunica che l'incontro di sabato 3 dicembre tra Petrarca e San Gregorio Catania, valido per la sesta giornata del campionato di rugby di Eccellenza, si disputerà ALLE ORE 14 al “Centro Memo Geremia” della Guizza, e non al Plebiscito. La gara è stata anche anticipata di un'ora (rispetto alle 15, orario tradizionale) per consentire un più agevole viaggio di ritorno agli avversari. L'arbitro sarà Pennè di Milano. La classifica: Calvisano 19, Rovigo 17, I Cavalieri Prato 16, Petrarca 15, Mogliano 14, San Gregorio Catania 9, Lazio 8, Crociati 7, L'Aquila 6, Reggio 5. Cordiali saluti

