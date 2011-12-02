comunicato petrarca rugby
di Redazione
02/12/2011
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 2 dicembre 2011 DOMANI CAMPIONATO ALLA GUIZZA Alle 14 il Petrarca ospita il San Gregorio Catania Appuntamento casalingo per il PETRARCA, che affronta domani, SABATO 3 dicembre, il San Gregorio Catania per la sesta giornata del campionato di Eccellenza. La partita si disputerà alle 14 al “Centro Geremia” della Guizza, e NON al Plebiscito (arbitro Pennè di Milano). “Giochiamo in casa e vogliamo continuare a muovere la classifica”, spiega il tecnico Pasquale Presutti. “Massimo rispetto per gli avversari, io però chiedo concentrazione e concretezza ai miei giocatori. Di creare opportunità, e saperle cogliere”. La formazione annunciata: Hickey, Bortolussi, Bertetti, Neethling, Spragg, Walsh, Alb. Chillon, Kingi, Persico, Palmer, Cavalieri, Sutto, D'Agostino, Gega, Costa Repetto. A disp.: Furia, Gatto, Caporello, Targa, Barbini, Billot, Faggiotto, Ale. Chillon. La classifica: Calvisano 19, Rovigo 17, I Cavalieri Prato 16, Petrarca 15, Mogliano 14, San Gregorio Catania 9, Lazio 8, Crociati 7, L'Aquila 6, Reggio 5. Cordiali saluti
Articolo Precedente
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VI GIORNATA
Articolo Successivo
PREMI DEL CIAR: LA PRO RECCO RUGBY E' LA SOCIETA' DELL'ANNO!
Redazione