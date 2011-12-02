Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 02/12/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 2 dicembre 2011 DOMANI CAMPIONATO ALLA GUIZZA Alle 14 il Petrarca ospita il San Gregorio Catania Appuntamento casalingo per il PETRARCA, che affronta domani, SABATO 3 dicembre, il San Gregorio Catania per la sesta giornata del campionato di Eccellenza. La partita si disputerà alle 14 al “Centro Geremia” della Guizza, e NON al Plebiscito (arbitro Pennè di Milano). “Giochiamo in casa e vogliamo continuare a muovere la classifica”, spiega il tecnico Pasquale Presutti. “Massimo rispetto per gli avversari, io però chiedo concentrazione e concretezza ai miei giocatori. Di creare opportunità, e saperle cogliere”. La formazione annunciata: Hickey, Bortolussi, Bertetti, Neethling, Spragg, Walsh, Alb. Chillon, Kingi, Persico, Palmer, Cavalieri, Sutto, D'Agostino, Gega, Costa Repetto. A disp.: Furia, Gatto, Caporello, Targa, Barbini, Billot, Faggiotto, Ale. Chillon. La classifica: Calvisano 19, Rovigo 17, I Cavalieri Prato 16, Petrarca 15, Mogliano 14, San Gregorio Catania 9, Lazio 8, Crociati 7, L'Aquila 6, Reggio 5. Cordiali saluti

