comunicato petrarca rugby

di Redazione 09/12/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 9 dicembre 2011 TERZO TURNO DI CHALLENGE CUP Petrarca in trasferta a Lione Terzo turno di Amlin Challenge Cup per il Petrarca, che affronta domani, SABATO 10 DICEMBRE in trasferta i francesi del Lione per il girone 2 (arbitro lo scozzese Macpherson), calcio d'inizio alle ore 17. La squadra è partita questa mattina in pullman, per arrivare a destinazione nel tardo pomeriggio. Nei primi due turni i francesi hanno perso di misura contro Newcastle e Tolone, e nelle loro fila schierano anche l'ex-bianconero Sisa Koyamaibole, che però non è inserito nella rosa di questo match. “Il nostro obiettivo è fare bella figura”, afferma il tecnico del Petrarca Pasquale Presutti, “e di riportare poi in campionato il ritmo elevato e le qualità tecniche che i nostri avversari ci portano a esprimere”. Prossimo turno sabato 17 dicembre al Plebiscito Petrarca-Lione (ore 15). La formazione annunciata: Hickey, Bortolussi, Ale. Chillon, Bertetti, Spragg, Walsh, Travagli, Kingi, Barbini, Ansell, Cavalieri, Sutto, D'Agostino, Damiano, Alonso. A disp.: Giuriatti, Furia, Caporello, Persico, Alb. Chillon, Targa, Sanchez, Sintich. Cordiali saluti

