comunicato petrarca rugby

di Redazione 16/12/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 16 dicembre 2011 DOMANI QUARTO TURNO DI CHALLENGE CUP Al Plebiscito i francesi del Lione Quarto turno di Amlin Challenge Cup per il Petrarca, che coincide con la prima giornata di ritorno del girone 2 e con l'ultima partita casalinga del 2011. I bianconeri ospiteranno domani, SABATO 17 dicembre, alle ore 15 al Plebiscito (arbitro lo scozzese McMenemy), i francesi del Lione, già affrontati sabato scorso in trasferta. Una gara che il Petrarca vuole onorare, vista la buona figura fatta in Francia, al di la' della sconfitta finale per 31-16. Il Lyone e' terzo nella poule 2, dietro a Tolone e Newcastle Falcons, e davanti al Petrarca, alla ricerca dei primi punti. "Sono occasioni da non lasciarsi sfuggire", conferma il mediano di mischia Alberto Chillon. "Queste partite ti fanno crescere molto, grazie al ritmo e alla qualità tecnica". Quanto alla formazione, il Petrarca gioca la carta Hickey all'apertura, e Sanchez a estremo. In prima linea spazio a Gatto e Alonso, e al giovane Morsellino all'ala, che avrà così un'interessante opportunità internazionale. Per l'occasione la società ha organizzato una serie di eventi collaterali allo stadio, tutte a sfondo natalizio. A partire della 13.30, con un rinfresco nella struttura del terzo tempo, al quale sono invitati tutti i rappresentanti delle varie società della provincia di Padova, ma anche di quelle di Verona e Vicenza, per incontrarsi e scambiarsi gli auguri. Sorprese anche alla fine del match, per il terzo tempo aperto a giocatori e tifosi, con una lotteria e altre iniziative. Tutte affidate a Maurizio Favaretto, papà di Luca apertura bianconera in prestito al Cus Verona, e titolare della pizzeria all'Amicizia. La formazione del Petrarca: Sanchez, Bortolussi, Neethling, Bertetti, Morsellino, Hickey, Travagli, Kingi, Persico, Barbini, Targa, Cavalieri, D'Agostino, Gatto, Alonso. A disp.: Damiano, Furia, Caporello, Ansell, Alb. Chillon, Faggiotto, Ale. Chillon, Tveraga. Cordiali saluti

