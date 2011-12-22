Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 22/12/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 22 dicembre 2011 ULTIMA PARTITA DEL 2011 Domani il Petrarca in trasferta a Mogliano Ultima gara del 2011 per il campionato di Eccellenza di rugby, in campo per il settimo turno di andata. Il Petrarca giocherà in trasferta DOMANI, VENERDI’ 23 DICEMBRE, alle ore 15, a Mogliano contro il Marchiol (arbitro Sironi di Colleferro), attualmente quinto, cinque lunghezze dietro al Petrarca in classifica. “Una partita insidiosa, di quelle che però se riesci a vincere ti fanno fare un bel salto di qualità. L’obiettivo, a costo di essere noioso, è sempre lo stesso: arrivare tra le prime quattro, e poi giocarci tutto nelle ultime partite”. La probabile formazione del Petrarca: Hickey, Bortolussi, Bertetti, Neethling, Spragg, Walsh, Travagli, Kingi, Persico, Barbini, Cavalieri, Tveraga, D’ Agostino, Gatto, Alonso. A disp.: Furia, Damiano, Caporello, Targa, Ansell, Alb. Chillon, Ale. Chillon, Morsellino. Convocati anche Sutto, Billot e Sanchez. La classifica: Estra I Cavalieri Prato e FemiCZ-Vea Rovigo punti 21; Cammi Calvisano e Petrarca Padova 20; Marchiol Mogliano 15; L’Aquila 10; San Gregorio Catania 9; Mantovani Lazio 8; Banca Monte Parma Crociati 7; Rugby Reggio 5 Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp