Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 24/12/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 24 dicembre 2011 LUTTO IN CASA PETRARCA Scomparso Italo Zorzi, papà di Guido Il Petrarca Rugby è vicino a Guido Zorzi, ex-giocatore e attuale Team Manager della Prima Squadra, per la scomparsa del padre Italo, a sua volta grande appassionato e convinto sostenitore del Petrarca. I funerali saranno celebrati martedì 27 dicembre, alle ore 10.45, nella chiesa di Santa Rita, in via Santa Rita 18 a Padova. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp