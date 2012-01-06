Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

06/01/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 6 gennaio 2012 PENULTIMA GIORNATA DI ANDATA DELL'ECCELLENZA Petrarca-Crociati al “Centro Geremia”, con messa in suffragio di Memo alle 18 Penultima giornata di andata del campionato di Eccellenza, e il PETRARCA ospita domani, SABATO 7 GENNAIO, alle 15 (arbitro Liperini di Livorno) al “Centro Geremia” della Guizza (e NON al Plebiscito) il BancaMonteParma Crociati. Dopo la sosta natalizia un turno di campionato, dunque, prima delle due giornate conclusive della Challenge Cup. Il Petrarca si presenta quarto in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sul Marchiol Mogliano, mentre i Crociati, fanalino di coda, vogliono dimostrare di valere di più. “Per noi con il 2012 inizia davvero una nuova epoca”, spiega il tecnico Pasquale Presutti. “Ci lasciamo alle spalle un periodo difficile, e vogliamo riscattarci. Io sono fiducioso, l'importante è ritrovare convinzione, umiltà e disciplina”. La formazione annunciata: Hickey, Bortolussi, Neethling, Bertetti, Morsellino, Walsh, Chillon Alb., Palmer, Ansell, targa, Tveraga, Cavalieri, D'Agostino, Gatto, Alonso. A disp.: Caporello, Damiano, Furia, Kingi, Barbini, Travagli, Sanchez, Faggiotto. La classifica: Estra I Cavalieri Prato* punti 25; Cammi Calvisano 24 punti; FemiCZ-Vea Rovigo 22; Petrarca Padova 20; Marchiol Mogliano 19; L’Aquila e Rugby Reggio 14; San Gregorio Catania 10; Mantovani Lazio 9; Banca Monte Parma Crociati* 3 *Estra I Cavalieri Prato e Banca Monte Parma Crociati quattro punti di penalizzazione Domani, 7 gennaio, ricorre anche il 17° anniversario della morte di Memo Geremia, punto di riferimento della società per quasi 40 anni. Alle ore 18.00 si terrà nella cappellina del “Centro Geremia” una messa di suffragio, alla quale sono invitati a intervenire tutti coloro che lo desiderano. Cordiali saluti

