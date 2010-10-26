Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 26/10/2010

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 26 ottobre 2010 ARRIVATO IL PILONE SANTIAGO FERNANDO SODINI Sabato sfida con il Prato al “Centro Geremia” Doppia novità per il Petrarca Rugby. A disposizione dello staff tecnico c'è da oggi un nuovo pilone destro. Si tratta di Santiago Fernando Sodini, argentino con passaporto italiano, 29 anni compiuti il 14 ottobre scorso, un metro e 87 centimetri per 114 chili. Il giocatore, che viene dal club argentino Duendes, ha esperienze anche in Australia, Francia e Sudafrica. “Purtroppo dobbiamo fronteggiare infortuni seri, come quello di Chistolini”, spiega il presidente Enrico Toffano. “Abbiamo tamponato con questo arrivo, ma resta la profonda amarezza per il motivo della scelta, l'infortunio appunto”. “Dovendo rinunciare a Chistolini e Piermaria Leso, giovane dell'Accademia che si dovrà sottoporre probabilmente ad una operazione alla caviglia”, prosegue il D.S. Corrado Covi, “non c'erano molte alternative. Abbiamo optato per un giocatore esperto, di ottime qualità fisiche, e con un passaporto comunitario, anzi meglio italiano. Sodini, poi, è un pilone destro di ruolo, come occorreva in questo momento”. Inoltre la società ha deciso, per la manutenzione straordinaria del terreno di gioco del Plebiscito, di disputare l'incontro di sabato contro i Cavalieri Prato al “Centro Geremia” della Guizza, anziché al Plebiscito. Cordiali saluti

