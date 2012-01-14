Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

14/01/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 14 gennaio 2012 TRASFERTA INGLESE PER IL PETRARCA Domani penultimo turno di Challenge Cup Penultimo turno di Amlin Challenge Cup per il Petrarca, che nel girone 2 affronta domani, DOMENICA 15 GENNAIO, alle ore 16.30 italiane, gli inglesi del Newcastle Falcons in trasferta (arbitro il gallese Hennessy). L'ultimo turno si disputerà invece sabato prossimo al Plebiscito contro la corazzata francese del Tolone. Ai quarti di finale accedono le prime classificate di ogni girone, e proprio Tolone e Necastle sono ancora in corsa per la qualificazione. Numerose la variazioni nella formazione del Petrarca, con il rientro di Giusti, lo spazio per Sanchez e Morsellino nei trequarti, per Caporello, Damiano e Leso in prima linea. “Una partita difficile, com'è ovvio”, commenta il tecnico del Petrarca Pasquale Presutti, “noi abbiamo tre obiettivi contro Falcons e Tolone: onorare la competizione, come abbiamo sempre cercato di fare, dare a qualche giocatore finora meno impegnato o al rientro da infortuni la possibilità di mettersi in evidenza, e alzare il ritmo e l'intensità del nostro gioco in vista della ripresa del campionato di Eccellenza”. La formazione annunciata, con una variazione dell'ultim'ora in panchina, dove D'Agostino rileva Furia, alle prese con un leggero infortunio muscolare riportato poco prima della partenza. Hickey, Bortolussi, Sanchez, Neethling, Morsellino, Walsh, Travagli, Ansell, Palmer, Barbini, Giusti, Cavalieri, Leso, Damiano, Caporello. A disp.: Gatto, D'Agostino, Alonso, Tveraga, Ghiraldini, Billot, Bertetti, Faggiotto. Cordiali saluti

