comunicato petrarca rugby

di Redazione 17/01/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 17 gennaio 2012 IL C.T. AZZURRO ALLA GUIZZA Oggi Brunel fa visita al Petrarca Visita "azzurra" oggi, MARTEDI' 17 GENNAIO, al Centro Geremia della Guizza. A partire dalle 15.30, infatti, a seguire l'allenamento del Petrarca Rugby ci sarà il C.T. dell'Italia, Jacques Brunel, accompagnato da Franco Ascione e Carlo Checchinato. Brunel assisterà all'allenamento della squadra, che sta preparando la partita di sabato prossimo al Plebiscito contro il Tolone, quindi parteciperà a una riunione tecnica con tutto lo staff del Petrarca, prima di ricevere il saluto del Presidente del Petrarca Rugby, Enrico Toffano. Cordiali saluti

