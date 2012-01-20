Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 20 gennaio 2012 AL PLEBISCITO SCENDE IN CAMPO JONNY WILKINSON domani ultimo turno di Challenge Cup Ultima giornata del girone di qualificazione della Amlin Challenge Cup, il Petrarca ospita domani, SABATO 21 GENNAIO, alle ore 15 (arbitro MacPherson, Scozia) al Plebiscito la corazzata francese di Tolone. Una formazione imbottita di nazionali, che ha bisongo della vittoria per accedere ai quarti di finale della competizione, tallonata in classifica dal Newcastle. “Per il Petrarca è un onore ospitare una squadra del genere”, spiega il tecnico del Petrarca Pasquale Presutti, “noi daremo il massimo, e posso assicurare che ho scelto la formazione solo in base allo stato di forma, schierando il meglio possibile, senza fare calcoli”. Da segnalare il rientro di Lorenzo Innocenti, quello del capitano Nicola Bezzati dopo un lungo stop per infortunio, e quello di Sutto. Nel Tolone è lunga la lista dei nazionali annunciati, come l'All Black Heyman, ma anche in panchina ci sono due peizzi da novanta come Laporte e Mignoni. L'attesa più grande, però, è per Jonny Wilkinson, l'apertura campione del mondo del 2003, una leggenda del rugby mondiale. Le formazioni annunciate: Petrarca: 15. Warren Spragg, 14. Steven Bortolussi, 13. Marco Neethling, 12. Roberto Bertetti, 11. Lorenzo Innocenti, 10. Tim Walsh, 9. Alberto Chillon, 1. Miguel Alonso, 2. Ornel Gega, 3. Piermaria Leso, 4. Agustin Cavalieri, 5. Michele Sutto, 6. Nicola Bezzati, 7. Enrico Targa, 8. Dion Kingi, 16. Nicola Gatto, 17. Luca D'Agostino, 18. Flavio Damiano, 19. Filippo Giusti, 20. Alessandro Billot, 21. Marco Barbini, 22. Juan Pablo Sanchez, 23. Eoghan Hickey Tolone: 15. Luke Rooney, 14. Benjamin Lapeyre, 13. Geoffroy Messina, 12. Gabi Lovobalavu, 11. Alexis Palisson, 10. Jonny Wilkinson, 9. Fabien Cibray, 1. Laurent Emmanuelli, 2. Jean-Charles Orioli, 3. Carl Hayman, 4. Kris Chesney, 5. Dean Schofield, 6. Pierrick Gunther, 7. Steffon Armitage, 8. Joe van Niekerk. 16. Mickael Ivaldi, 17. Eifion Lewis-Roberts, 18. Davit Kubriashvili, 19. Joe El Abd, 20. Jeremy Sinzelle, 21. Julien Dumora, 22. Matt Henjak, 23. Christophe Samson. Cordiali saluti

