comunicato petrarca rugby

di Redazione 24/01/2012

[gallery] PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 24 gennaio 2012 AL PETRARCA ARRIVA GARTH ZIEGLER Costa Repetto operato al ginocchio Il Petrarca ha tesserato fino al termine della stagione GARTH ZIEGLER, “utility back”, giocatore in grado di giocare ala, ma anche centro e estremo. Completate le visite mediche, Ziegler sarà in campo con il Petrarca fino al termine della stagione. Ziegler, nato a Harare (Zimbabwe) il 21 marzo 1986, è un metro e 86 per 96 chili. Di passaporto svizzero, per via delle origini familiari, Ziegler ha giocato quasi tre stagioni con Western Force Academy, militando solo nelle partite non ufficiali della franchigia australiana di Super 15 a causa delle regole di residenza, quindi a Venezia in Eccellenza per due campionati, dal 2008 al 2010, e lo scorso anno in Francia, con Bayonne, dove è rimasto anche per l'inizio di questo campionato. Alla University of Western Australia a Perth nel 2007 si è laureato in Economia e Finanza. “Da un lato lo staff gradiva un trequarti capace di ricoprire più ruoli, per dare più profondità al reparto, ma con un inserimento veloce. Quindi un giocatore di qualità, ma soprattutto che conoscesse lingua e campionato. Certo si e' guardato anche all'emisfero sud, ma in questo momento e' un mercato complicato ed esigente”, spiega il D.S. Corrado Covi. “D'altra parte il giocatore, che ha concluso il suo contratto con Bayonne dopo la Coppa del Mondo, si è proposto al Petrarca dopo aver raggiunto la sua fidanzata a Treviso. Un arrivo che rispetta senza eccezioni la massima attenzione al budget che il Petrarca sta attuando, e che comunque acquista l'esperienza di un giocatore che già conosce bene il campionato italiano. Stiamo lavorando per vedere se si può tesserarlo già per questa settimana”. Sempre in tema di mercato, “congelata” la possibilità che un nuovo giocatore di prima linea arrivi a sostituire l'infortunato Costa Repetto, operato con successo ad Abano Terme dal dottor Emanuele Furlan, medico sociale e specialista. Per lui ricostruzione del crociato anteriore e problema di menisco laterale risolto. Sara' pronto per l'inizio della prossima stagione. “Abbiamo valutato costi-benefici dell'operazione”, riprende Covi, “e contrariamente a quanto annunciato per il momento abbiamo deciso di mantenere questa rosa di giocatori di rima linea invariata, anche se continuiamo a monitorare le eventuali opportunità che il mercato italiano potrebbe offrire". Aggiungere un elemento in grado di fare la differenza in questo momento della stagione è quasi impossibile, per i costi e per la difficoltà a trovare un elemento che risponda alle nostre esigenze. Siamo peraltro molto convinti che così potremo dare più spazio ai giovani che necessariamente costituiranno l'ossatura del Petrarca già dalla prossima stagione. Una scelta ponderata, di cui siamo fermamente convinti”. Cordiali saluti

