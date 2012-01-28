comunicato petrarca rugby

Loading...

28/01/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 28 gennaio 2012 DOMANI ULTIMA GIORNATA DI ANDATA A Rovigo per il derby numero 147 Primo confronto diretto dopo la finale scudetto del 28 maggio 2011 tra Petrarca e Rovigo, che si affrontano domani, DOMENICA 29 GENNAIO 2012 nel posticipo televisivo (calcio d'inizio ore 15, arbitro il francese Cardona, diretta sul sito Rai, differita RaiSport 2 alle 18) dell'ultima giornata di andata della stagione regolare. “Nessun collegamento con quella partita”, ammonisce il tecnico del Petrarca Pasquale Presutti, “ci siamo preparati bene, ma queste sono sfide per le quali i giocatori trovano le motivazioni da soli”. Quanto alla formazione, lo staff bianconero la ufficializzerà domani mattina, mentre nel gruppo dei convocati è presente anche il trequarti dello Zimbabwe Garth Ziegler, arrivato in settimana e già tesserato. Questi i convocati del Petrarca: Alonso, Ansell, Barbini, Bertetti, Bezzati, Bortolussi, Caporello, Cavalieri, Alb. Chillon, Damiano, Gatto, Gega, Giusti, Hickey, Innocenti, Leso, Neethling, Palmer, Sanchez, Spragg, Sutto, Targa, Travagli, Ziegler, Walsh. Cordiali saluti
