comunicato petrarca rugby

di Redazione 13/02/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 13 febbraio 2012 AULA STUDIO INTITOLATA A FELICETTO CILENTI Domani la cerimonia al “Centro Geremia” Si svolgerà domani, MARTEDI' 14 FEBBRAIO, alle 19.30 al “Centro Geremia” della Guizza la cerimonia di intitolazione di un'aula studio degli impianti a FELICETTO CILENTI, imprenditore padovano amico di Memo Geremia, scomparso alcuni anni fa. Cilenti, industriale poliedrico e ancorato a sani principio educativi, che aveva intrapreso con successo attività imprenditoriali nel settore del condizionamento, era stato convinto da Geremia a diventare socio degli impianti all'epoca della loro costruzione, come centinaia di altre famiglie padovane. “A distanza di molti anni dalla sua scomparsa, davvero prematura perchè Felicetto aveva solo 57 anni, ricorda Carlo Sabatini, giocatore pluriscudettato, dirigente bianconero e già vice presidente della Federazione, e attuale presidente della Spa che gestisce il centro della Guizza, “il figlio Giovanni, che aveva 17 anni all'epoca della scomparsa del padre, con l'altro figlio Domenico hanno capito l'importanza dei valori educativi del nostro club, e con grande sensibilità e generosità hanno voluto darci un importante contributo economico per tenere viva la memoria del padre in un ambiente condiviso a lungo con memo Geremia”. L'Associazione “Amici di Memo” ha così voluto intitolare a Cilenti un'aula studio della foresteria, che già dalla prossima settimana ospiterà ripetizioni scolastiche per i nostri ragazzi dell'Under 16, organizzati in un gruppo di lavoro con genitori e insegnanti. Cordiali saluti

