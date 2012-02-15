Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 15/02/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 15 febbraio 2012 INAUGURATA AULA STUDIO Si è svolta al “Centro Geremia” della Guizza, alla presenza di dirigenti, consiglieri dell'Associazione “Amici di Memo” e familiari, la cerimonia di intitolazione di un'aula studio degli impianti a FELICETTO CILENTI, imprenditore padovano amico di Memo Geremia, scomparso alcuni anni fa. Il figlio Giovanni, che ha voluto dare un importante contributo economico ha ricordato la figura del padre, insieme a Carlo Sabatini, presidente della Spa che gestisce il centro sportivo della Guizza. “Inutile soffermarsi sull'aspetto economico”, ha affermato Giovanni Cilenti, “credo fosse giusto così, sapendo quanto fossero importanti per lui i valori morali dell'educazione dei giovani”. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp