comunicato petrarca rugby

15/02/2012

[gallery] PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 15 febbraio 2012 INAUGURATA AULA STUDIO Si è svolta al “Centro Geremia” della Guizza, alla presenza di dirigenti, consiglieri dell'Associazione “Amici di Memo” e familiari, la cerimonia di intitolazione di un'aula studio degli impianti a FELICETTO CILENTI, imprenditore padovano amico di Memo Geremia, scomparso alcuni anni fa. Il figlio Giovanni, che ha voluto dare un importante contributo economico ha ricordato la figura del padre, insieme a Carlo Sabatini, presidente della Spa che gestisce il centro sportivo della Guizza. “Inutile soffermarsi sull'aspetto economico”, ha affermato Giovanni Cilenti, “credo fosse giusto così, sapendo quanto fossero importanti per lui i valori morali dell'educazione dei giovani”. Cordiali saluti
