comunicato petrarca rugby

di Redazione 18/02/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 18 febbraio 2012 DOMANI LA LAZIO ALLA GUIZZA La Victor di Piove di Sacco nuovo sponsor dei bianconeri Seconda giornata di Eccellenza per il campionato di rugby, e impegno casalingo per il Petrarca, che domani, DOMENICA 19 FEBBRAIO, ospita al “Centro Geremia” della Guizza (ore 14.30, arbitro Roscini di Milano) la Mantovani Lazio. In realtà si tratta del primo impegno del girone di ritorno, visto il rinvio di Calvisano-Petrarca, che sarà recuperata mercoledì 22 febbraio alle 15. “Con l'impegno di domenica prossima contro il Prato, si tratta di tre impegni in otto giorni”, ricorda il tecnico del Petrarca Pasquale Presutti, “ma abbiamo una rosa sufficientemente ampia per stare tranquilli sul fatto che le formazioni saranno tutte competitive. E poi è un problema che riguarda tutti, non solo noi”. Contro la Lazio lo staff bianconero schiera una formazione molto simile a quella che ha espugnato Rovigo, ecco il XV annunciato: Hickey, Bortolussi, Neethling, Bertetti, Innocenti, Walsh, Travagli, Palmer, Targa, Barbini, Cavalieri, Giusti, Leso, Gega, Alonso. A disp.: Damiano, Gatto, D'Agostino, Tveraga, Ansell, Alb. Chillon, Ziegler, Spragg. NUOVO SPONSOR Intanto il Petrarca annuncia l'ingresso in società di un nuovo partner. Si tratta della VICTOR di Piove di Sacco, un nastrificio industriale che produce nastri in tessuto, ma anche cordoni e passamanerie, fettucce di cotone, fiocchi, profili e rifiniture destinate ai migliori marchi dell'alta moda europei e americani. Il marchio sarà presente sulle maglie già da domani. Un'azienda nata negli anni '40, sempre appartenuta alla famiglia di Luigi Rossi Luciani, ex-presidente degli Industriali del Veneto, e gestita in prima persona dal 1980 dalla moglie Regina Bertipaglia, che ne racconta le caratteristiche: “Abbigliamento e calzature sono i settori cui ci rivolgiamo, settori di nicchia che non hanno risentito per fortuna delle crisi nel corso degli anni. Esportiamo molto, e ci rivolgiamo anche al settore del lusso, ritagliandoci uno spazio nostro. Abbiamo una cinquantina di dipendenti, e ho sempre pensato che un'azienda che produce utili deve in parte riversarli sul territorio, per condividere una parte della ricchezza, sostenendo le iniziative meritevoli, cosa che facciamo regolarmente”. Ecco così spiegato il legame con il Petrarca: “E' personale, visti i rapporti stretti che abbiamo come famiglia con tanti dirigenti petrarchini, a partire dal presidente Toffano, ma ci ha convinto anche e soprattutto la funzione educativa svolta dal Petrarca. Per la prima volta ci leghiamo così a una società sportiva di alto livello, e siamo stati colpiti dalla continuità con cui il club segue i ragazzini e le loro famiglie, tanto che i dirigenti sono spesso ex-giocatori che si mettono a disposizione del club. Un ambiente sano, che merita l'interesse delle aziende come la nostra”. Un legame molto apprezzato anche dal presidente del Petrarca Enrico Toffano: “Sono molto orgoglioso che la Victor ci sostenga. Con la famiglia Rossi ho un legame di vecchia data, ma al di là di questo il loro apporto è molto apprezzato, a conferma che il nostro ambiente sa convincere imprenditori disposti a credere nei valori positivi dello sport”. Cordiali saluti

