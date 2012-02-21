Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

21/02/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 22 febbraio 2012 RECUPERO A CALVISANO Domani il Petrarca impegnato in trasferta E' in programma per domani, MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO (ore 15, arbitro Traversi di Rovigo) il recupero infrasettimanale della decima giornata del campionato di Eccellenza per il Petrarca, che sarà in trasferta a Calvisano. Una gara già rinviata due volte per il terreno ghiacciato. “Una partita difficile, come ampiamente preventivato”, spiega il tecnico bianconero Pasquale Presutti, “contro un'avversaria che sta facendo bene. Noi veniamo da una vittoria con qualche sbavatura contro la Lazio, ma sono convinto che ogni partita faccia storia a sé, e che sapremo reagire”. La formazione annunciata, con l'indisponibilità di Walsh (stiramento muscolare nel prepartita di domenica) e Alonso (squalifica di tre mesi) oltre ai soliti assenti: Bortolussi, Innocenti, Neethling, Bertetti, Spragg, Hickey, Alb. Chillon, Ansell, Barbini, Bezzati, Cavalieri, Sutto, Leso, Gatto, Damiano. A disposizione: Furia, Gega, D'Agostino, Tveraga, Targa, Sanchez, Ziegler, Travagli. Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

Articolo Successivo

comunicato petrarca rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019