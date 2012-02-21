Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 21/02/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 22 febbraio 2012 RECUPERO A CALVISANO Domani il Petrarca impegnato in trasferta E' in programma per domani, MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO (ore 15, arbitro Traversi di Rovigo) il recupero infrasettimanale della decima giornata del campionato di Eccellenza per il Petrarca, che sarà in trasferta a Calvisano. Una gara già rinviata due volte per il terreno ghiacciato. “Una partita difficile, come ampiamente preventivato”, spiega il tecnico bianconero Pasquale Presutti, “contro un'avversaria che sta facendo bene. Noi veniamo da una vittoria con qualche sbavatura contro la Lazio, ma sono convinto che ogni partita faccia storia a sé, e che sapremo reagire”. La formazione annunciata, con l'indisponibilità di Walsh (stiramento muscolare nel prepartita di domenica) e Alonso (squalifica di tre mesi) oltre ai soliti assenti: Bortolussi, Innocenti, Neethling, Bertetti, Spragg, Hickey, Alb. Chillon, Ansell, Barbini, Bezzati, Cavalieri, Sutto, Leso, Gatto, Damiano. A disposizione: Furia, Gega, D'Agostino, Tveraga, Targa, Sanchez, Ziegler, Travagli. Cordiali saluti

