Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 29/02/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 29 febbraio 2012 DOMENICA PETRARCA – L'AQUILA Domani alla Guizza in campo Diego Dominguez E' tornato al lavoro il Petrarca, in vista del prossimo incontro di campionato, la quarta giornata di ritorno dell'Eccellenza, in programma domenica 4 marzo alle 15 al “Centro Geremia, contro L'Aquila. “Il successo a Prato ci ha rinfrancato”, confessa il Direttore Sportivo Corrado Covi, “pensare di fare cinque punti su quel campo era francamente difficile. Lazio, Calvisano erano squadre veloci, difficili da affrontare, e alla fine sono state le occasioni perse a Calvisano la pecca principale. A Prato, poi, non vinci per caso, ma solo con una grande prestazione di tutti. In prima linea saremo con i giocatori contati fino a fine stagione, ma i ragazzi sono bravissimi. La buona notizia è che dall'infermeria è uscito Naka, che ha ripreso ad allenarsi a pieno regime, operato l'estate scorso al ginocchio”. Per Covi semmai, c'è da migliorare la presenza di tifosi allo stadio. “Ci avviamo a una parte finale di stagione con il morale alto, con tante motivazioni. Peccato per chi non è venuto a Prato, il Petrarca avrebbe forse meritato qualche tifoso in più al seguito, speriamo in un maggior sostegno da qui al termine della stagione, sarebbe molto gradito. Abbiamo espugnato Rovigo e Prato con una presenza sparuta di sostenitori, noi cercheremo comunque di dare il massimo delle soddisfazioni a chi ci segue. DOMINGUEZ L'ex-mediano di apertura dell'Italia Diego Dominguez, 983 punti in 74 presenze con la maglia azzurra, record assoluto, sarà al “Centro Geremia” domani, GIOVEDI' 1 MARZO, per una serie di sedute di allenamento con i ragazzi del vivaio. Diego, oggi tra l'altro apprezzato commentatore per Sky Sport Italia, sarà in campo a partire dalle 16.30, e per tutto il pomeriggio, per una seduta specifica di calci e per rispondere sul campo alle domande dei giocatori del settore juniores. PETRARCA A SCUOLA Il Petrarca presenterà ai giovani studenti dell'istituto Don Bosco e dell'istituto Teresianum la prossima partita, in programma DOMENICA 4 MARZO alle ore 15 al “Centro Geremia” della Guizza contro L'Aquila. L'allenatore Pasquale Presutti e il team manager Guido Zorzi saranno presenti all'istituto Don Bosco venerdì 2 marzo alle ore 08.00 con alcuni giocatori: Bezzati, Bertetti, Kingi, Alessandro Chillon, Walsh. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp