comunicato petrarca rugby - chistolini

di Redazione 01/04/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 1 aprile 2011 DERBY PETRARCA-ROVIGO -2 Intanto Chistolini firma per Gloucester Mentre si avvicina il derby PETRARCA-ROVIGO, in programma domenica 2 aprile allo stadio Plebiscito (ore 15), arrivano anche le prime notizie di mercato. Il pilone destro Dario Chistolini, infatti, cresciuto rugbisticamente in Sudafrica, ma di passaporto italiano, ha firmato un accordo biennale con il Gloucester, club inglese tra i più prestigiosi d'Europa, per la prossima stagione. L'accordo è stato ufficializzato oggi dal club inglese, e sul sito ufficiale parole di ringraziamento del giocatore per il Petrarca. “Siamo dispiaciuti da un lato, felici dall'altro”, spiega il D.S. Corrado Covi. “Dario è l'esempio di come con umiltà e determinazione si possa raggiungere qualunque obiettivo. E' arrivato a Padova 18enne, mostrando equilibrio nelle richieste e accettando sempre con molto spirito di sacrificio le decisioni del club, si è impegnato ed è cresciuto moltissimo. Ora ha parole di ringraziamento per noi, e questo ci rende davvero molto, molto orgogliosi”. Cordiali saluti

