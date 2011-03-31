Home Senza categoria comunicato petrarca rugby - convegno

comunicato petrarca rugby - convegno

31/03/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 31 marzo 2011 IN RICORDO DI MEMO GEREMIA Sabato convegno medico a Abano Terme “Sport è salute: non è un'ipotesi, questo è un dato di fatto”. Lo afferma il dottor Maurizio Schiavon, docente di Medicina dello Sport, uno dei promotori del convegno”Sport è salute”, in programma all'Auditorium Fidia sabato 2 aprile, ad Abano Terme, a partire dalle 9. Un appuntamento ormai tradizionale, giunto alla decima edizione, e che quest'anno vedrà protagonista proprio il Petrarca Rugby. “La nostra caratteristica è avere un mix vincente tra approccio scientifico e parte divulgativa. Spesso abbiamo ricordato in passato le imprese di alcuni campioni, stavolta volevamo un simbolo della nostra città, proprio perché arrivati al decimo compleanno. E quando è stato proposto (dal Direttore Generale dell'Uls 16 Fortunato Rao) il nome di Memo Geremia, ci siamo trovati subito tutti d'accordo. L'abbiamo proposto alla famiglia e alla società, e l'idea ha preso subito corpo”. Un convegno che vuole valorizzare uno sport, il rugby, che nonostante i cambiamenti ha mantenuto lo spirito, i valori e la purezza invidiate da molte altre discipline. Molti i petrarchini tra i relatori, a spiegare i “segreti” di tanti successi, e di tanto affetto. Dal presidente Enrico Toffano, al presidente della Spa Carlo Sabattini, che sarà anche moderatore, dal presidente della Junior Giacomo Lorello al consigliere federale Andrea Rinaldo. E poi i medici e i fisioterapisti del Petrarca, e in sala tecnici e giocatori. Con un contributo in video del professor Gianfranco Dal Santo, docente universitario cresciuto all'Antonianum, e la presenza di dirigenti e medici di altre società sportive italiane. Cordiali saluti

