comunicato petrarca rugby-derby

Redazione Avatar

di Redazione

31/03/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 31 marzo 2011 TUTTE LE INIZIATIVE PER IL DERBY Giornata di festa al Plebiscito, domenica, per la partita con Rovigo Si va delineando il programma di iniziative per il derby Petrarca-Rovigo, che si disputerà DOMENICA 3 aprile alle ore 15 allo stadio Plebiscito. La societa' sta pensando a una giornata di festa, che coinvolga fin dal mattino i tifosi e le loro famiglie. Si inizierà con un derby tra "Old", i Petrarchi affronteranno i "pari eta' del Rovigo attorno alle 12.30, quindi alle 14 spazio alla musica, e al riscaldamento delle squadre. Prima del calcio d'inizio una divertente coreografia proposta dalle ballerine della Factory Dance School di Alessia Rampazzo, seguite da una sorpresa. Nell'intervallo altra esibizione, con le iniziative della palestra Forum, gara di calci piazzati, e ancora le ballerine. Subito dopo la fine del match, poi, riscaldamento dei partecipanti alla “Corri al Derby per Padova”, che prenderanno parte alla gara non competitiva organizzata (con finalità benefiche) dal Forum, con la collaborazione delle Fiamme Oro Padova e dell'associazione “Gioco e benessere in Pediatria”. Gli atleti torneranno al Plebiscito alla fine del percorso, giusto in tempo per partecipare al Terzo Tempo con atleti e tifosi, aperto a tutti, e che si svolgerà nello spazio completamente ristrutturato a lato della tribuna. All'interno dello stadio, inoltre, dimostrazione di Fit Rugby per i bambini dai 4 ai 13 anni. Cordiali saluti
comunicato petrarca rugby - convegno

VIA IL 10 GIUGNO, FINALE A PADOVA IL 26

