comunicato petrarca rugby junior

di Redazione 13/10/2010

PETRARC A RUGBY JUNIOR COMUNICATO STAMPA Padova, 13 ottobre 2010 PETRARCA RUGBY JUNIOR E QUALITALIA Uniti nel segno dei giovani Padova - Petrarca rugby Junior e Qualitalia Controllo Tecnico hanno firmato un accordo di collaborazione per la stagione sportiva 2010/2011 che vedrà Qualitalia Controllo Tecnico affiancare e sostenere le iniziative di formazione e di reclutamento del club bianconero, da anni titolare dell'attività del vivaio petrarchino. L´accordo di collaborazione, propiziato anche grazie all'interessamento di Matteo Farsura, ex-giocatore bianconero e attuale allenatore dell'Under 18, porta le firme di Patrick Amicucci, Amministratore Delegato di Qualitalia Controllo Tecnico, e di Giacomo Lorello, presidente del Petrarca Junior. "Qualitalia - ha commentato Lorello - rappresenta il partner ideale per la nostra attività che si rivolge esclusivamente ai giovani. L´ingresso di questa importante realtà, rappresentata dall’ingegner Stefano Marconato dell’Ufficio di Padova, nella grande famiglia bianconera al fianco di sostenitori storici come la Fondazione Cariparo, testimonia la validità del nostro messaggio educativo e della bontà del percorso fin qui intrapreso". Particolarmente soddisfatto anche Carlo Sabattini, presidente della Spa proprietaria del Centro Geremia, dove si svolge l´attività delle 14 squadre del Petrarca Junior: "Fin dai primi contatti informali con lo staff di Qualitalia Controllo Tecnico - sottolinea il dirigente bianconero - abbiamo individuato fondamentali punti di condivisione sulle caratteristiche dello sport giovanile. La passione per la pallovale di Patrick Amicucci e il suo sincero apprezzamento per l´attività di questo Centro Sportivo hanno reso possibile l´individuazione di modalità condivise di collaborazione. Non si tratta, in altre parole, di una classica sponsorizzazione commerciale. Le maglie dei nostri 350 ragazzi non avranno alcun inserto pubblicitario, com'è nella tradizione del settore giovanile petrarchino. Ma dall'incontro fra Petrarca e Qualitalia Controllo Tecnico sono certo deriveranno risultati tangibili e duraturi, nel segno della collaborazione tecnica e organizzativa". Fra le iniziative in cantiere il perfezionamento di un programma di soggiorni di studio di allenatori del vivaio del Petrarca Junior presso le Accademie dei club francesi di Top 14, molto attive nel campo della formazione dei giovani talenti (Bourgouin, Montpellier, Toulouse, ecc…). Qualitalia Controllo Tecnico è un Organismo di Ispezione, accreditato ACCREDIA n°021E ai sensi della norma europea ISO/IEC 17020, specializzato nella prevenzione dei rischi e nella gestione della qualità principalmente nei settori delle costruzioni edili, dei lavori pubblici e delle opere di ingegneria civile ed impiantistica connessa. Qualitalia Controllo Tecnico garantisce ai Responsabili del Procedimento e Project Manager l’esperienza di una struttura tecnica multidisciplinare, consolidata dalla trentennale esperienza francese e dalle referenze già ottenute in Italia, sia nella validazione di progetti e due diligence tecnico-giuridica, sia nel controllo tecnico – amministrativo di cantieri di opere pubbliche e private. La società fa parte della holding francese Qualigroup che propone l’insieme dei propri servizi tramite Qualiconsult in Francia, Qualiberica in Spagna e Qualitalia Controllo Tecnico in Italia. Al fine di garantire assistenza e affiancamento ai propri clienti, la rete del gruppo si estende attraverso 90 filiali ed un organico di 1200 unità fra ingegneri e tecnici specializzati. Conclude Patrick Amicucci: “l’azienda crede nella formazione specializzata, nell’affiatamento del team, nel profondo rispetto reciproco e verso i competitors, tutti valori che trovano ugualmente espressione nel team del Petrarca Rugby, che rappresenta quindi il simbolo ideale a cui associare la nostra immagine nella piena condivisione degli obiettivi finali”. Cordiali saluti

