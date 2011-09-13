Home Senza categoria comunicato petrarca rugby under 20

di Redazione 13/09/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 13 settembre 2011 RIPRESI GLI ALLENAMENTI DELL'UNDER 20 Il calendario delle amichevoli E' ripresa da un paio di settimane l'attività dell'Under 20 del Petrarca Rugby, allenata da Andrea Zulian, Matteo Farsura, Pietro Monfeli e Fabio Faggiotto. Dopo aver già affrontato il Rovigo in una prima gara di allenamento, vinta per 45 a 6 a testimonianza di un buon livello di preparazione già raggiunto nei primi giorni, ora il precampionato proseguirà per i giovani bianconeri con altri impegni. Domenica 18 settembre trasferta a Villorba (ore 14) per la sesta edizione del trofeo “Memorial Giorgio Marchiol”, torneo di rugby riservato alla categoria Under 20 organizzato come di consueto dalla locale società. Giunto alla sua sesta edizione, vede al via Petrarca, Ruggers Tarvisium, Rugby Mogliano e Valsugana Padova. Il Petrarca è tra l'altro il detentore del trofeo, e ha vinto ben quattro edizioni delle cinque fin qui disputate. Sabato 24 settembre nuovo appuntamento a Mogliano, per una giornata di festeggiamenti della società che prevede nel pomeriggio la sfida tra Under 20, e la sera quella tra le Prime Squadre, entrambe in Eccellenza. Infine il Petrarca schiererà due formazioni di categoria per un doppio confronto con l'Amatori Parma, che a sua volta arriverà a Padova con due squadre. Appuntamento per domenica 2 ottobre al “Centro Geremia” della Guizza a partire dalle ore 11. Cordiali saluti

