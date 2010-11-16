Home Senza categoria comunicato rugby rovigo 41

di Redazione 16/11/2010

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 41 del 16.11.2010 IL DOPING FA NOTIZIA La notizia "BASSON E RALEPELLE POSITIVI ALL'ANTIDOPING - La Federugby Sudafricana ha sospeso Bjorn Basson e Chiliboy Ralepelle perché trovati positivi ai test antidoping. I controlli sono stati eseguiti dopo la partita contro l'Irlanda di sabato scorso. I due giocatori saranno ora sottoposti alle controanalisi." pubblicata sul sito dell'Associazione Italiana Rugbisti (www.air.it) lunedì 15 novembre è stata erroneamente accompagnata da una foto del giocatore della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta Stefan Basson. La presenza della foto di Stefan su un sito molto seguito dagli amanti del rugby ha creato allarme tra i tifosi rodigini, prontamente l'AIR ha provveduto a rimuovere la foto sbagliata. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

