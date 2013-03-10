Comunicato stampa 2&deg; Trofeo della Mole

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:Il 2° Trofeo della Mole premia il Ce.S.In. CUS Torino, che batteallo Stadio Nebiolo il BEFeD VII Rugby Torino per 38-15.È finita come lo scorso 29 aprile, con il Ce.S.In. CUS Torino a sollevareil "Trofeo della Mole". Anche la II edizione della manifestazione,organizzata in modo perfetto dall'Associazione "Amici nel Rugby", presiedutada Giorgio Guglielmino, ha premiato i ragazzi di coach Regan Sue, che hannobattuto per 38-15 il BEFeD VII Rugby. Oltre 500 persone, con molti giovanipresenti a tifare i loro beniamini, hanno scelto lo Stadio Nebiolo pertrascorrere il loro sabato all'insegna di un evento che comunque, per la suabellezza e il suo significato, avrebbe meritato un pubblico più numeroso.Il derby è partito con il BEFeD più intraprendente e capace di passare acondurre al 5'. In assenza di Pablo Chiappini, infortunato a un ginocchio, èstato Ciuffreda a realizzare un piazzato e a portare i suoi in vantaggio (0-3).La risposta dei cussini è arrivata all'8, quando una percussione di capitanNarcisi è stata fermata. L'azione è proseguita e una palla larga ha consentitoal 18enne Monfrino di volare sulla destra e di mettere a segno la sua primameta in prima squadra. D'Angelo ha trasformato per il 7-3. Al 12' i biancobluhanno offerto il bis. Questa volta ad avanzare è stato D'Angelo, che purplaccato ha propiziato l'iniziativa che ha mandato in meta Merlino. Ancora ilcentro ha messo il suo piede per centrare l'addizionale del 14-3.Il CUS ha continuato a imporre la sua superiorità e al 20' Martina harimesso in gioco una touche per Alparone. La maul avanzante non ha perdonato e il19enne Nicita ha schiacciato a terra, come Monfrino, la sua prima palla nellasquadra senior (19-3). Al 24' il VII ha avuto a sua disposizione una touche inposizione favorevole, ma Tinebra ha conquistato l'ovale e ha allontanato laminaccia. Bravo Monfrino al 28' a fuggire sull'ala, ma il suo passaggio alcentro non è stato controllato da D'Angelo e l'occasione è sfumata. A incrementareil margine del Ce.S.In. è stato Merlino, che al 40', sugli sviluppi di unamischia, sui 5 metri difensivi dei settimesi, ha dato la sua seconda zampata,trasformata da D'Angelo per il 26-3 di metà gara.Al rientro in campo i gialloazzurri hanno preso il controllo delleoperazioni e al 6' il 21enne pilone Cocca ha forzato la difesa avversaria e portatopalla al di là della linea di meta. Ciuffreda ha trasformato (26-10). I ragazziallenati da Claudio Franchi non hanno mollato e all'8' Russo si è resoprotagonista di un bell'intercetto e Cotroneo ha calciato in avanti. Musso èstato però il più veloce a sopraggiungere sulla palla e ad annullare. Al 10'capitan Knaflitz ha completato un abbrivio di ripresa da incorniciare e haaccorciato ancora le distanze (26-15). Subito dopo Russo e D'Angelo si sonovisti sventolare dall'arbitro Andrea Palladino di Torino il cartellino giallo.Intorno al 20' il CUS Torino ha avuto dalla sua due mischie sui 5 metrid'attacco e non le ha sfruttate, anche se in occasione della prima Merlino hasfiorato la meta. Ad arrotondare il punteggio ha pensato Martina alla mezz'ora(31-15) e al 43' D'Angelo è stato bravissimo a macinare metri e a scaricare suAmadio, che è subentrato da dietro e in velocità ha schiacciato di prepotenza.Chiusura affidata alla trasformazione di D'Angelo, che non ha fallito (38-15). Grandefesta dunque in casa cussina, anche se la gioia per l'ampio e meritato successoè stata mitigata dall'infortunio alla mano occorso a Narcisi nel finale.Bella la premiazione, effettuata da Filippo Cristiano, il terza lineatorinese in forza alle Zebre, e da Roberto Polloni, vicepresidente vicario delCus Torino, e titolo di "Man of the match" ad Andrea Merlino. Poitutti all'interno del pistino coperto sottostante la tribuna per un ricco terzotempo, nel corso del quale Paolo Sacco, responsabile della sezione rugbycussina, ha consegnato ad Angelo Arrigoni, fresco novant'enne, il cap ufficiale(suo il numero 113) istituito dalla Fir per tutti gli atleti capaci d'indossarela maglia della Nazionale Maggiore, che il campione d'Italia con la Ginnasticanel 1946-47 e poi anche ex cussino non era riuscito a ritirare in occasione delmatch inaugurale del Sei Nazioni contro la Francia.La giornata del II "Trofeo della Mole" è scattata già almattino con il concentramento regionale riservato al Settore Propaganda. Adominare è stato il Cus Torino, che ha piazzato sempre le sue due squadre aiprimi due posti. Fra gli Under 12 la terza posizione è stata del San Mauro e laquarta del VII. Nella competizione per Under 10 terza è risultata l'As Giuco,quarto il VII e quinto il San Mauro. L'Under 8 ha invece visto terzo il VII,quarta l'As Giuco e quinto il San Mauro. I bambini hanno anche avuto il piacered'incontrare Filippo Cristiano e l'altro torinese doc Mauro Berruto, ct dellaNazionale maschile di pallavolo.Dopo di loro sono scese in campo le Under 14 delle scuole medie 66 Martiridi Grugliasco, Maria Clotilde di Moncalieri e Giacomo Matteotti di Rivoli, checon il Cogoleto hanno dato vita a un bel quadrangolare.Giovani e seniores, squadre maschili e femminili si sono insomma dati lamano per esibire un movimento torinese della palla ovale in grande crescita. Il"Trofeo della Mole" li ha uniti e si ripromette di fare lo stessoanche in futuro. Un ringraziamento va agli "Amici nel Rugby" e atutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. L'appuntamentoè naturalmente per la prossima edizione.TABELLINOCe.S.In. CUS Torino - BEFeD VIIRugby Torino 38-15 (primo tempo 26-3)Ce.S.In. CUS Torino: 15Musso (35' st Baire), 14 Monfrino, 13 Falcetto, 12 D'Angelo, 11 Carlalberto LoGreco (17' st Jaluf), 10 Forte, 9 Tinebra (35' st Valenti), 8 Merlino, 7Alparone, 6 Sebastiano Lo Greco (7' st Amadio), 5 Narcisi (38' st Sebastiano LoGreco), 4 Bandieri (35' st Malvagna), 3 Nicita (34' st Montaldo), 2 Martina(35' Lo Faro), 1 Modonutto. All.: Regan SueBEFeD VII Rugby: 15 Sanna,14 Battigaglia, 13 Marchi, 12 Ducatto, 11 Russo (27' st Borcia), 10 Cotroneo, 9Ciuffreda, 8 Maso, 7 Du Plessis, 6 Cremascoli (30 st Baldi), 5 Knaflitz, 4Battaglia (23' st Dina Otoro), 3 Panero (14' st Giannone), 2 Selvo, 1 Cocca(32' st Caputo). A disposizione: Fioravanti e Giordano. All.: Claudio FranchiArbitro: AndreaPalladino (Torino)Marcatori:Primo tempo: 5' c.p. Ciuffreda (0-3); 8' meta Monfrino, trasf. D'Angelo (7-3),12' meta Merlino, trasf. D'Angelo (14-3), 20' meta Nicita (19-3); 40' metaMerlino, trasf. D'Angelo (26-3). Secondo tempo: 6' meta Cocca, trasf. Ciuffreda(26-10), 10' meta Knaflitz (26-15); 30' meta Martina (31-15); 43' meta Amadio,trasf. D'Angelo (38-15).Ammonizioni: Secondo tempo: 11' D'Angelo (Ce.S.In.) e Russo (BEFeD).Man of the match: Andrea Merlino (Ce.S.In)