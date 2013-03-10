Comunicato stampa 2&deg; Trofeo della Mole

Comunicato stampa 2° Trofeo della Mole
di Redazione
10/03/2013
Comunicato Cus Torino 49 - Trofeo della Mole.doc
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
Il 2° Trofeo della Mole premia il Ce.S.In. CUS Torino, che batte
allo Stadio Nebiolo il BEFeD VII Rugby Torino per 38-15.È finita come lo scorso 29 aprile, con il Ce.S.In. CUS Torino a sollevare
il "Trofeo della Mole". Anche la II edizione della manifestazione,
organizzata in modo perfetto dall'Associazione "Amici nel Rugby", presieduta
da Giorgio Guglielmino, ha premiato i ragazzi di coach Regan Sue, che hanno
battuto per 38-15 il BEFeD VII Rugby. Oltre 500 persone, con molti giovani
presenti a tifare i loro beniamini, hanno scelto lo Stadio Nebiolo per
trascorrere il loro sabato all'insegna di un evento che comunque, per la sua
bellezza e il suo significato, avrebbe meritato un pubblico più numeroso.
Il derby è partito con il BEFeD più intraprendente e capace di passare a
condurre al 5'. In assenza di Pablo Chiappini, infortunato a un ginocchio, è
stato Ciuffreda a realizzare un piazzato e a portare i suoi in vantaggio (0-3).
La risposta dei cussini è arrivata all'8, quando una percussione di capitan
Narcisi è stata fermata. L'azione è proseguita e una palla larga ha consentito
al 18enne Monfrino di volare sulla destra e di mettere a segno la sua prima
meta in prima squadra. D'Angelo ha trasformato per il 7-3. Al 12' i biancoblu
hanno offerto il bis. Questa volta ad avanzare è stato D'Angelo, che pur
placcato ha propiziato l'iniziativa che ha mandato in meta Merlino. Ancora il
centro ha messo il suo piede per centrare l'addizionale del 14-3.
Il CUS ha continuato a imporre la sua superiorità e al 20' Martina ha
rimesso in gioco una touche per Alparone. La maul avanzante non ha perdonato e il
19enne Nicita ha schiacciato a terra, come Monfrino, la sua prima palla nella
squadra senior (19-3). Al 24' il VII ha avuto a sua disposizione una touche in
posizione favorevole, ma Tinebra ha conquistato l'ovale e ha allontanato la
minaccia. Bravo Monfrino al 28' a fuggire sull'ala, ma il suo passaggio al
centro non è stato controllato da D'Angelo e l'occasione è sfumata. A incrementare
il margine del Ce.S.In. è stato Merlino, che al 40', sugli sviluppi di una
mischia, sui 5 metri difensivi dei settimesi, ha dato la sua seconda zampata,
trasformata da D'Angelo per il 26-3 di metà gara.
Al rientro in campo i gialloazzurri hanno preso il controllo delle
operazioni e al 6' il 21enne pilone Cocca ha forzato la difesa avversaria e portato
palla al di là della linea di meta. Ciuffreda ha trasformato (26-10). I ragazzi
allenati da Claudio Franchi non hanno mollato e all'8' Russo si è reso
protagonista di un bell'intercetto e Cotroneo ha calciato in avanti. Musso è
stato però il più veloce a sopraggiungere sulla palla e ad annullare. Al 10'
capitan Knaflitz ha completato un abbrivio di ripresa da incorniciare e ha
accorciato ancora le distanze (26-15). Subito dopo Russo e D'Angelo si sono
visti sventolare dall'arbitro Andrea Palladino di Torino il cartellino giallo.
Intorno al 20' il CUS Torino ha avuto dalla sua due mischie sui 5 metri
d'attacco e non le ha sfruttate, anche se in occasione della prima Merlino ha
sfiorato la meta. Ad arrotondare il punteggio ha pensato Martina alla mezz'ora
(31-15) e al 43' D'Angelo è stato bravissimo a macinare metri e a scaricare su
Amadio, che è subentrato da dietro e in velocità ha schiacciato di prepotenza.
Chiusura affidata alla trasformazione di D'Angelo, che non ha fallito (38-15). Grande
festa dunque in casa cussina, anche se la gioia per l'ampio e meritato successo
è stata mitigata dall'infortunio alla mano occorso a Narcisi nel finale.
Bella la premiazione, effettuata da Filippo Cristiano, il terza linea
torinese in forza alle Zebre, e da Roberto Polloni, vicepresidente vicario del
Cus Torino, e titolo di "Man of the match" ad Andrea Merlino. Poi
tutti all'interno del pistino coperto sottostante la tribuna per un ricco terzo
tempo, nel corso del quale Paolo Sacco, responsabile della sezione rugby
cussina, ha consegnato ad Angelo Arrigoni, fresco novant'enne, il cap ufficiale
(suo il numero 113) istituito dalla Fir per tutti gli atleti capaci d'indossare
la maglia della Nazionale Maggiore, che il campione d'Italia con la Ginnastica
nel 1946-47 e poi anche ex cussino non era riuscito a ritirare in occasione del
match inaugurale del Sei Nazioni contro la Francia.
La giornata del II "Trofeo della Mole" è scattata già al
mattino con il concentramento regionale riservato al Settore Propaganda. A
dominare è stato il Cus Torino, che ha piazzato sempre le sue due squadre ai
primi due posti. Fra gli Under 12 la terza posizione è stata del San Mauro e la
quarta del VII. Nella competizione per Under 10 terza è risultata l'As Giuco,
quarto il VII e quinto il San Mauro. L'Under 8 ha invece visto terzo il VII,
quarta l'As Giuco e quinto il San Mauro. I bambini hanno anche avuto il piacere
d'incontrare Filippo Cristiano e l'altro torinese doc Mauro Berruto, ct della
Nazionale maschile di pallavolo.
Dopo di loro sono scese in campo le Under 14 delle scuole medie 66 Martiri
di Grugliasco, Maria Clotilde di Moncalieri e Giacomo Matteotti di Rivoli, che
con il Cogoleto hanno dato vita a un bel quadrangolare.
Giovani e seniores, squadre maschili e femminili si sono insomma dati la
mano per esibire un movimento torinese della palla ovale in grande crescita. Il
"Trofeo della Mole" li ha uniti e si ripromette di fare lo stesso
anche in futuro. Un ringraziamento va agli "Amici nel Rugby" e a
tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. L'appuntamento
è naturalmente per la prossima edizione.
TABELLINO
Ce.S.In. CUS Torino - BEFeD VII
Rugby Torino 38-15 (primo tempo 26-3)
Ce.S.In. CUS Torino: 15
Musso (35' st Baire), 14 Monfrino, 13 Falcetto, 12 D'Angelo, 11 Carlalberto Lo
Greco (17' st Jaluf), 10 Forte, 9 Tinebra (35' st Valenti), 8 Merlino, 7
Alparone, 6 Sebastiano Lo Greco (7' st Amadio), 5 Narcisi (38' st Sebastiano Lo
Greco), 4 Bandieri (35' st Malvagna), 3 Nicita (34' st Montaldo), 2 Martina
(35' Lo Faro), 1 Modonutto. All.: Regan Sue
BEFeD VII Rugby: 15 Sanna,
14 Battigaglia, 13 Marchi, 12 Ducatto, 11 Russo (27' st Borcia), 10 Cotroneo, 9
Ciuffreda, 8 Maso, 7 Du Plessis, 6 Cremascoli (30 st Baldi), 5 Knaflitz, 4
Battaglia (23' st Dina Otoro), 3 Panero (14' st Giannone), 2 Selvo, 1 Cocca
(32' st Caputo). A disposizione: Fioravanti e Giordano. All.: Claudio Franchi
Arbitro: Andrea
Palladino (Torino)
Marcatori:
Primo tempo: 5' c.p. Ciuffreda (0-3); 8' meta Monfrino, trasf. D'Angelo (7-3),
12' meta Merlino, trasf. D'Angelo (14-3), 20' meta Nicita (19-3); 40' meta
Merlino, trasf. D'Angelo (26-3). Secondo tempo: 6' meta Cocca, trasf. Ciuffreda
(26-10), 10' meta Knaflitz (26-15); 30' meta Martina (31-15); 43' meta Amadio,
trasf. D'Angelo (38-15).
Ammonizioni: Secondo tempo: 11' D'Angelo (Ce.S.In.) e Russo (BEFeD).
Man of the match: Andrea Merlino (Ce.S.In)
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39)
011.046.42.93
[email protected]
Articolo Precedente
Comunicato stampa 2° Trofeo della Mole
Redazione