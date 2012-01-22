Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: Il derby piemontese premia il Ce.S.In. CUS Torino: 17-13 al Biella e terzo posto confermato. L'Under 16 Elite dà spettacolo e domina l'Asr Milano per 38-5. Modo migliore per ripartire, dopo la sconfitta contro il CUS Genova e il turno di riposo, non avrebbe potuto esserci. Il Ce.Sin. CUS Torino riscatta la sconfitta dell'andata ed espugna il campo del Biella per 17-13, rafforzando il terzo posto ai danni dei gialloverdi. Il Rovato (29-10 sul Sondrio) rimane un punto avanti, ma con una partita in più. Coach Regan Sue si affida a D'Angelo estremo, Musso e Febbraro ali, Colavito ed Heymans centri, Falasca apertura, Jaluf mediano di mischia, Maso, Mariut (36' st Alparone) e Merlino in terza linea, Narcisi e Bandieri (20' st Giacoma) in seconda, Cavallero (10' st Iacob) e Modonutto piloni e Martina (30' st Wadi) tallonatore. In panchina Agnetta, Amadio e Donada. Il successo di misura non rende giustizia agli universitari che esercitano una superiorità territoriale assoluta e non riescono a concretizzare l'enorme mole di lavoro prodotta. Il match è nervoso, come ogni derby che si rispetti. Gli Orsi di Callum McLean passano in vantaggio al 2' con un piazzato dello specialista Dimond (0-3). Poi è il Ce.S.In. a chiudere gli avversari nei loro 22 metri, con una evidente superiorità in mischia e in touche. Brillanti i trequarti, con Heymans in evidenza e artefice di alcune percussioni di valore.Al 25' Maso conquista palla in uscita da una ruck e fugge per 30 metri, prima di smistare a Febbraro, che non ha problemi a realizzare. D'Angelo trasforma (7-3). I lanieri cercano la reazione e Falasca libera in touche. Dimond al 38' può calciare dalla piazzola e conferma la sua perizia (7-6). Il minimo scarto viene ampliato al 12' della ripresa da D'Angelo su punizione (10-6). Alla mezz'ora i cussini rimpinguano il bottino: sugli sviluppi di una maul avanzante Jaluf riceve palla e si allarga sulla destra, dove ha campo libero per avanzare. Il suo assist per Musso spedisce l'ala in meta. D'Angelo trasforma ancora per il 17-6. Nel finale prende il sopravvento la tensione. Narcisi al 38' reagisce all'ennesima provocazione e viene espulso. In 14 contro 15 i cussini subiscono l'arrembaggio locale e la meta trasformata da Dimond garantisce al Biella almeno un punto. Peccato per l'epilogo, ma il Ce.S.In. porta a casa un risultato molto pesante in prospettiva playoff. Lo spettacolo è molto maggiore all'Albonico ed è offerto dall'Under 16 Elite, che dispone a suo piacimento dell'Asr Milano (38-5). Alejandro Eschoyez schiera Cremonini estremo, Lozzi (24' st Stevanella) e Brunello (13' st Foresta) ali, Porporato e Ravera centri, Reeves e Romano (24' st Ciarambino) mediani, Carbone, Gattiglio e Don terze linee, Perrone e Fede (13' st Cossolo) seconde linee, Cutrupi (16' st Miotti) e Novello piloni e Racca a tallonare (21' st Vaccari). I milanesi allenati da Andrea Enrico Repetti danno fiducia agli avanti Kao, Sacchi, Caldara (1' st De Rosa), Membri (1' st De Masi), Zoncada, Valvano, Baia e Hassan, e ai trequarti Chudory, Orsenigo, Cecero, Vacchelli, Lupano, Rovere e Burragato. A disposizione Roncalli, Ravera, Cozzaglio, Arkan e Franceschi. Subito all'attacco i locali, che stringono gli avversari nella loro metà campo e li obbligano a un gran lavoro difensivo. Al 12' un "in avanti" vanifica una meta di Gattiglio, ma un minuto dopo su azione di mischia va a segno Carbone e Porporato trasforma (7-0). I biancoblu capiscono che è il momento di spingere sull'acceleratore e al 16' Lozzi conquista palla sui 22 metri ospiti e con uno slalom irresistibile corre a schiacciare in mezzo ai pali. Porporato è ancora preciso per il 14-0. L'equilibrio è ormai rotto e il CUS va in pressione. Un'iniziativa di Reeves e Porporato viene fermata e la stessa sorte subisce Fede. La palla rimane in mano ai padroni di casa e al 20' Reeves serve Lozzi che sull'estrema destra avanza e deposita in meta. La posizione per la trasformazione è molto decentrata e l'angolo a disposizione limitato, ma Porporato con una prodezza non fallisce l'obiettivo (21-0). La punizione si fa severa per i biancorossi, che provano ad avanzare il loro baricentro e al 25' accorciano le distanze con Cecero (21-5). È solo una parentesi, perché il Ce.S.In. torna a dettare legge e al 28' un'azione alla mano viene finalizzata ottimamente da Gattiglio e trasformata dal solito Porporato (28-5). Nell'intervallo coach Eschoyez raccomanda di mantenere la concentrazione e viene prontamente esaudito. Al ritorno in campo passano solo 2' e Reeves sulla destra calcia l'ovale avanti e sprinta a schiacciarlo a terra. Porporato calcia l'addizionale e centra il palo (33-5). Il centrale al 17' si prende anche la soddisfazione della meta (38-5). In mezzo agli avvicendamenti i cussini insistono fino al termine e firmano una prestazione di grande spessore, che alimenta le speranze per un prosieguo di campionato all'insegna dei sorrisi. Vince anche l'Under 16 territoriale, che batte il San Mauro per 27-12, con le mete di Bianco, Monfrino, Robbiano, Gallo e D'Adamo e una trasformazione di Agnelli. Soccombe l'Under 20 Elite, che si arrende in trasferta per 46-0 al Grande Milano. Più forti gli avversari, ma gli ospiti giocano male e commettono troppi errori. Impossibile in queste condizioni opporsi ai secondi della classe. La cadetta di C territoriale a Grugliasco sfida la capolista Rivoli e cede per 27-3. Ottimo il primo tempo, con la compagine di Dragos Bavinschi che tiene bene il passo dei rivali e chiude sul 3-5 (piazzato locale di Di Iorio). Nel secondo qualche cambio fa emergere le maggiori qualità ed esperienza dei rivolesi. Sempre sul campo amico un'Under 14 supera per 10-7 il San Mauro 1. Il secondo derby fra le due società non ha ufficialità perché il San Mauro 2 manca del numero minimo di 15 atleti: si gioca un'amichevole che i cussini si aggiudicano per 32-12. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
