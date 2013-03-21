Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

.

Disattenzioni che all'Albonico i biancoblu continuano a commettere. Forse non è un caso che delle sette battute d'arresto patite dal Ce.S.In. (a fronte di otto vittorie) quattro siano arrivate in casa. . Insomma contro il Badia bisognerà provare a invertire la tendenza. I veneti hanno nove punti meno del CUS (28 contro 37) che scontano però quattro lunghezze di penalizzazione. Recentemente hanno rifilato un rotondo 50-15 all' Amatori Catania e dopo una settimana sono stato battuti in casa per 23-20 dal fanalino di coda Avezzano. L'ultimo recupero li ha visti cedere, secondo pronostico, al Valpolicella per 32-17.

Sabato il fine settimana cussino sarà aperto dalle due Under 14, che alle 15,30 e alle 16,30 affronteranno in casa il Rivoli e l'Alessandria. Entrambe nello scorso fine settimana hanno partecipato al 2° Torneo "Nicola Alonzo" all'Acqua Acetosa: la compagine del 1999 si è piazzata quarta e quella del 2000 dodicesima, su un totale di 18 team in gara.

Domenica all'Albonico, prima del match della prima squadra, alle 11,30 l'Under 20 che partecipa al girone piemontese disputerà il recupero della partita saltata il 16 dicembre contro il Mac Rugby.

L'Under 16 Elite recupererà, alle ore 12,30 a Viadana, l'incontro rinviato il 9 dicembre e le due rivali si ritroveranno a due settimane dalla sfida vinta dal Ce.S.In. per 15-12.

Il Settore Propaganda, dopo l'ottima partecipazione al Torneo di Primavera di Rovigo, farà il possibile per ben figurare anche al Torneo Ematonil di Reggio Emilia.



