Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:Coach Regan Sue dall'esperienza alla Casa Circondariale Lorusso eCutugno alla ripresa del campionato:«Alle Vallette ho vissuto un'esperienza speciale.Ora il nostro pensiero è rivolto alla trasferta di Catania di domenica: voglioun atteggiamento molto diverso da quello dell'andata». Da uomo esperto di rugbyqual è, gli è accaduto spesso nella sua carriera di tenere dei corsi sullapalla ovale. Quella vissuta alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno prima diPasqua è stata però per coach Regan Sue un'esperienza speciale. «Già tre annifa - ricorda il tecnico neozelandese - ero stato in carcere con la squadra, perdisputare una partita dimostrativa contro il VII Rugby. Questa volta ero dasolo e ho svolto una sessione di allenamento con i giocatori che compongono lasquadra di detenuti de La Drola, che partecipa al campionato di serie Cterritoriale. Si è trattato di un'iniziativa nell'ambito del rapporto dicollaborazione esistente fra il Ce.S.In. CUS Torino e il Comitato Piemontesedella Federazione. Abbiamo lavorato specificamente sulla ruck e ho notato intutti un grande impegno e molta volontà di migliorare. Quel gruppo muta con unadiscreta continuità e c'erano anche degli elementi nuovi, ma complessivamentel'attitudine è stata molto positiva. Si è trattato di un'esperienza moltoformativa anche per me. Quando ti confronti con certe realtà riesci anche adapprezzare meglio e di più il significato di quello che hai».A proposito di attitudine,Sue è rimasto ben impressionato dalla prestazione offerta dai suoi ragazzicontro il Badia, che ha fruttato un bel successo per 15-6 e la risalita alquinto posto in classifica. «La qualità del gioco non è stata del tuttosoddisfacente, ma le condizioni del campo rendevano difficile un po' tutto.Sapevamo però che avremmo dovuto fronteggiare una situazione del genere eabbiamo fatto il possibile per ridurre al minimo i disagi».Il gruppo ha reagito beneall'assenza di capitan Narcisi, che si è infortunato contro il Paese e rimarràfuori per alcune settimane. «Se un anno fa - afferma Sue - avessimo pensato cheavremmo giocato una partita senza Francesco e la avremmo vinta conautorevolezza sarebbe sembrato un sogno. Invece è accaduto e il merito è ditutti. I ragazzi hanno capito che avrebbero potuto farcela e ora quellavittoria deve diventare un esempio da seguire nelle prossime partite. Gliinfortuni non devono mai diventare una scusa e l'aspettativa deve sempre esseredi tenere alto il nostro livello». Si temeva soprattutto che l'assenza diNarcisi potesse pesare in touche. «Invece Alparone ha fatto le chiamate giustee siamo riusciti a bilanciare bene le scelte di avanzare con le maul con quelledi giocare al largo». Andrea Merlino ha ereditato la fascia di capitano esecondo Sue si è comportato bene:«Gli ho detto di rimanere se stesso e di nonpreoccuparsi delle nuove responsabilità. Ci sono molte cose che deve imparare ese ne renderà conto con il passare del tempo, ma la base di partenza è buona. Èun ragazzo che ha personalità».Di personalità ce ne vorràmolta da parte di tutti per affrontare nel modo migliore la trasferta didomenica (inizio match alle ore 15,30) in casa dell'Amatori Catania, che nelrecupero dell'andata disputato il 9 febbraio ha espugnato l'Albonico per 13-11.«Non vedo l'ora di andare giù - confessa Regan Sue - per prendermi larivincita. In quel match da parte nostra è mancato il carattere. Abbiamo subìtola loro aggressività senza riuscire a trovare una reazione. Tra l'altro abbiamoplaccato molto male. Dei siciliani mi è piaciuta la volontà di fare ladifferenza con la palla. A Catania voglio vedere una prestazione molto diversa,caratterizzata dalla giusta attitudine. Loro puntano molto sulle partitecasalinghe. Io non parlo mai di casa e trasferta, a mio parere si tratta diun'interpretazione un po' calcistica. Qualsiasi campo deve essere uguale pernoi». Domenica allo Stadio Goretti sarà presente anche il seconda linea EdoardoBandieri, che è stato espulso contro il Rugby Badia e ha già scontato la settimanadi squalifica.Sabato alle 16,30 le dueUnder 14 del Ce.S.In. saranno ospiti del Volvera e del Chieri. Domenica all'Albonicoalle 12,30 l'Under 20 del girone lombardo incontrerà il Cus Pavia e alle 14,30l'Under 23 sfiderà il Rugby Mantova. Alle 11,30 l'Under 20 che partecipa algirone piemontese farà visita al Mac Rugby e alle 12,30 l'Under 16 Elite affronteràle Province dell'Ovest.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161