Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUSTorino Rugby:Il Ce.S.In. CUS Torino merita quattro punti e alla fine neconquista due: 18-18 in casa dell'Amatori Catania. Vincono l'Under 20 delgirone lombardo (34-22 sul Cus Pavia), l'Under 16 Elite (16-5 sulle Provincedell'Ovest) e le Under 14 (55-12 sul Volvera e 57-22 sul Chieri). Controllare la partita edessere sempre in vantaggio e alla fine pareggiare crea sempre qualcherecriminazione. Il 18-18 del Ce.S. In CUS Torino in casa dell'Amatori Catanianon può lasciare soddisfatti i ragazzi di coach Regan Sue, che vanno moltovicini a riscattare la sconfitta per 13-11 dell'andata. Uscire indenni dalloStadio Santa Maria Goretti non è comunque mai facile e infatti quest'anno non èun caso che ce l'abbia fatta solo il Colorno.In tribuna ci sono parecchisiciliani a tifare CUS, come le mamme di Montaldo Lo Greco e Alparone, igenitori e il fratellino di Nicita e l'intera famiglia Lo Faro. Coach Regan Sueschiera Musso (st Palmero) estremo, Marco Monfrino e Tinebra ali, Heymans eD'Angelo centri, Forte apertura, Jaluf (st Baire) mediano di mischia, Leo,Alparone (st Calluso) e Merlino in terza linea, Bandieri e Malvagna (st Amadio)in seconda, Iacob (st Nicita) e Modonutto piloni e Martina tallonatore. Inpanchina Lo Faro, Montaldo Lo Greco e Falcetto. Si ritrovano le condizioni delmatch vinto sul Badia, con pioggia e fango a farla da protagonisti.Il Ce.S.In. impone subito lasua mischia e i rossoneri provano a riequilibrare la situazione con la consuetaaggressività, molto speso ai limiti del regolamento. Gli sbocchi sono pochi el'unico modo per andare a bersaglio sono i calci. D'Angelo al 10' manda a destinazioneun piazzato (0-3) e al 23' si ripete (0-6). L'Amatori replica al 26' con Borina(3-6). Malvagna e Vasta vengono ammoniti per reciproche scorrettezze edentrambe le squadre rimangono in 14. D'Angelo sospinge avanti i suoi per duevolte dalla piazzola e al 34' il punteggio è di 3-12. Borina mette a segno unapunizione al 37' (6-12) e ne fallisce un'altra al 40'. Il primo tempo è dunqueappannaggio con merito del Ce.S.In., che costringe i rivali quasi sempre nellaloro metà campo.A inizio ripresa Baire subentraa Jaluf (infortunato a una coscia) e Tinebra si sposta in mediana. Il CUS èsuperiore fisicamente, mentre i catanesi paiono in difficoltà e spezzettano ilgioco per prendere fiato. Al 43' D'Angelo su punizione firma il 6-15, poiarriva la meta di Di Paola, trasformata da Borina, a complicare le cose (13-15).Al 20' una mischia avanzante cussina viene fermata fallosamente e D'Angelocalcia nuovamente in mezzo ai pali (13-18). La meta di Vasta regala l'insperatopareggio (18-18) ai siciliani e dimezza il bottino che capitan Merlino ecompagni avrebbero meritato di portare a casa. Sono comunque due puntiimportanti, conquistati sul campo più difficile d'Italia, che muovono laclassifica e garantiscono tranquillità in vista delle ultime cinque partitestagionali.Successo in rimonta perl'Under 20 del girone lombardo, che batte all'Albonico per 34-22 il fanalino dicoda Cus Pavia. I biancoblù si presentano molto rimaneggiati, anche in previsionedell'impegno di domani sera dell'altro team che partecipa al girone piemontese,che alle ore 19 sarà ospite a Carmagnola del Mac Rugby. Andrea Oliva, già indifficoltà con i numeri, perde anche Fava per infortunio nel riscaldamento e losostituisce con Zacchuri. Vanno in campo Federico Di Tizio estremo, Genitrini eBrunello all'ala, Zacchuri e Nevio Racca ai centri, Romano e Cremonini inmediana, Perrone, D'Adamo e Falcetta terze linee, Lafata e Alessandro Di Tizioseconde linee, Cutrupi e Pelliccia piloni e Savarino tallonatore. A disposizioneCarbone.Partono a sorpresa ilombardi e realizzano la meta del vantaggio al 4' con Segagni (0-5). Al 9'Romano smarca Racca, che semina gli avversari e va a schiacciare (5-5). I padronidi casa esercitano una notevole pressione e segnano anche la seconda meta al17', che però l'arbitro non convalida per motivi misteriosi. Alla mezz'oraTemporin cavalca sulla sinistra e non trova resistenza nella tiepida difesalocale. Didio trasforma ed è 5-12. Il numero 10 ospite al 33' infila i palianche su piazzato e sigla il 5-15. Proprio allo scadere della prima frazione lapalla passa rapidamente da Perrone a Romano e a Genitrini, bravo a finalizzare(10-15).Nella ripresa i ragazzi diOliva hanno un inizio veemente a al 2' una bella maul consente a D'Adamo di pareggiare(15-15). Il sorpasso all'8' è targato Cremonini (20-15). Lo stesso mediano dimischia al 14' conquista palla all'altezza dei 22 metri avversari e scappa via,ma viene fermato con un placcaggio all'ultimo respiro. A incrementare ilvantaggio al 16' pensa Perrone, che fa sua la palla in uscita da una mischia ela porta in meta. Romano trasforma per il 27-15. Riapre i giochi unadisattenzione, che innesca una discesa avversaria. Il Ce.S.In. ci mette unapezza, ma sul prosieguo Didio va in meta e poi trasforma (27-22). Chiude iconti al 24' Savarino e Romano al piede arrotonda il punteggio (34-22).L'Under 16 Elite espugna per16-5 il campo delle Province dell'Ovest. Nicola Compagnone si affida a Carossoestremo, Giuliani e Sacco ali, Waara e Ciarambino centri, George Reeves eCampagna mediani, Cisi, Foresta e Cossolo terze linee, Fissore e Ragazziniseconde linee, Serra e Vaccari piloni e Nicocia tallonatore. A disposizione Atzeni,Scarlata, Enrico Monfrino, Gianoglio, Gianusso, Campo e D'Aveni, tutti entratinel secondo tempo. CUS avanti già al 1' con un calcio di Reeves (0-3), chearrotonda al 5' (0-6). Il mediano di apertura è il mattatore di giornata e al16' prima va in meta e poi trasforma (0-13). Non pago, al 21' calcia fra i palilo 0-16. La ripresa è più equilibrata e gli alessandrini realizzano la meta dellabandiera. Risultato finale: Reeves batte Province dell'Ovest 16-5.Nette vittorie in trasferta perle due Under 14. L'annata 1999 supera il Volvera per 55-12 e i più giovanidella 2000 battono il Chieri per 57-22. Non si presenta a Grugliasco il RugbyMantova, non avendo i giocatori minimi, e l'Under 23 cussina s'impone a tavolinoper 20-0.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161