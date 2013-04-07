Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
07/04/2013
Comunicato Cus Torino 57.doc
CS - Ce.S.In. CUS
Torino Rugby:
Il Ce.S.In. CUS Torino merita quattro punti e alla fine ne
conquista due: 18-18 in casa dell'Amatori Catania. Vincono l'Under 20 del
girone lombardo (34-22 sul Cus Pavia), l'Under 16 Elite (16-5 sulle Province
dell'Ovest) e le Under 14 (55-12 sul Volvera e 57-22 sul Chieri). Controllare la partita ed
essere sempre in vantaggio e alla fine pareggiare crea sempre qualche
recriminazione. Il 18-18 del Ce.S. In CUS Torino in casa dell'Amatori Catania
non può lasciare soddisfatti i ragazzi di coach Regan Sue, che vanno molto
vicini a riscattare la sconfitta per 13-11 dell'andata. Uscire indenni dallo
Stadio Santa Maria Goretti non è comunque mai facile e infatti quest'anno non è
un caso che ce l'abbia fatta solo il Colorno.
In tribuna ci sono parecchi
siciliani a tifare CUS, come le mamme di Montaldo Lo Greco e Alparone, i
genitori e il fratellino di Nicita e l'intera famiglia Lo Faro. Coach Regan Sue
schiera Musso (st Palmero) estremo, Marco Monfrino e Tinebra ali, Heymans e
D'Angelo centri, Forte apertura, Jaluf (st Baire) mediano di mischia, Leo,
Alparone (st Calluso) e Merlino in terza linea, Bandieri e Malvagna (st Amadio)
in seconda, Iacob (st Nicita) e Modonutto piloni e Martina tallonatore. In
panchina Lo Faro, Montaldo Lo Greco e Falcetto. Si ritrovano le condizioni del
match vinto sul Badia, con pioggia e fango a farla da protagonisti.
Il Ce.S.In. impone subito la
sua mischia e i rossoneri provano a riequilibrare la situazione con la consueta
aggressività, molto speso ai limiti del regolamento. Gli sbocchi sono pochi e
l'unico modo per andare a bersaglio sono i calci. D'Angelo al 10' manda a destinazione
un piazzato (0-3) e al 23' si ripete (0-6). L'Amatori replica al 26' con Borina
(3-6). Malvagna e Vasta vengono ammoniti per reciproche scorrettezze ed
entrambe le squadre rimangono in 14. D'Angelo sospinge avanti i suoi per due
volte dalla piazzola e al 34' il punteggio è di 3-12. Borina mette a segno una
punizione al 37' (6-12) e ne fallisce un'altra al 40'. Il primo tempo è dunque
appannaggio con merito del Ce.S.In., che costringe i rivali quasi sempre nella
loro metà campo.
A inizio ripresa Baire subentra
a Jaluf (infortunato a una coscia) e Tinebra si sposta in mediana. Il CUS è
superiore fisicamente, mentre i catanesi paiono in difficoltà e spezzettano il
gioco per prendere fiato. Al 43' D'Angelo su punizione firma il 6-15, poi
arriva la meta di Di Paola, trasformata da Borina, a complicare le cose (13-15).
Al 20' una mischia avanzante cussina viene fermata fallosamente e D'Angelo
calcia nuovamente in mezzo ai pali (13-18). La meta di Vasta regala l'insperato
pareggio (18-18) ai siciliani e dimezza il bottino che capitan Merlino e
compagni avrebbero meritato di portare a casa. Sono comunque due punti
importanti, conquistati sul campo più difficile d'Italia, che muovono la
classifica e garantiscono tranquillità in vista delle ultime cinque partite
stagionali.
Successo in rimonta per
l'Under 20 del girone lombardo, che batte all'Albonico per 34-22 il fanalino di
coda Cus Pavia. I biancoblù si presentano molto rimaneggiati, anche in previsione
dell'impegno di domani sera dell'altro team che partecipa al girone piemontese,
che alle ore 19 sarà ospite a Carmagnola del Mac Rugby. Andrea Oliva, già in
difficoltà con i numeri, perde anche Fava per infortunio nel riscaldamento e lo
sostituisce con Zacchuri. Vanno in campo Federico Di Tizio estremo, Genitrini e
Brunello all'ala, Zacchuri e Nevio Racca ai centri, Romano e Cremonini in
mediana, Perrone, D'Adamo e Falcetta terze linee, Lafata e Alessandro Di Tizio
seconde linee, Cutrupi e Pelliccia piloni e Savarino tallonatore. A disposizione
Carbone.
Partono a sorpresa i
lombardi e realizzano la meta del vantaggio al 4' con Segagni (0-5). Al 9'
Romano smarca Racca, che semina gli avversari e va a schiacciare (5-5). I padroni
di casa esercitano una notevole pressione e segnano anche la seconda meta al
17', che però l'arbitro non convalida per motivi misteriosi. Alla mezz'ora
Temporin cavalca sulla sinistra e non trova resistenza nella tiepida difesa
locale. Didio trasforma ed è 5-12. Il numero 10 ospite al 33' infila i pali
anche su piazzato e sigla il 5-15. Proprio allo scadere della prima frazione la
palla passa rapidamente da Perrone a Romano e a Genitrini, bravo a finalizzare
(10-15).
Nella ripresa i ragazzi di
Oliva hanno un inizio veemente a al 2' una bella maul consente a D'Adamo di pareggiare
(15-15). Il sorpasso all'8' è targato Cremonini (20-15). Lo stesso mediano di
mischia al 14' conquista palla all'altezza dei 22 metri avversari e scappa via,
ma viene fermato con un placcaggio all'ultimo respiro. A incrementare il
vantaggio al 16' pensa Perrone, che fa sua la palla in uscita da una mischia e
la porta in meta. Romano trasforma per il 27-15. Riapre i giochi una
disattenzione, che innesca una discesa avversaria. Il Ce.S.In. ci mette una
pezza, ma sul prosieguo Didio va in meta e poi trasforma (27-22). Chiude i
conti al 24' Savarino e Romano al piede arrotonda il punteggio (34-22).
L'Under 16 Elite espugna per
16-5 il campo delle Province dell'Ovest. Nicola Compagnone si affida a Carosso
estremo, Giuliani e Sacco ali, Waara e Ciarambino centri, George Reeves e
Campagna mediani, Cisi, Foresta e Cossolo terze linee, Fissore e Ragazzini
seconde linee, Serra e Vaccari piloni e Nicocia tallonatore. A disposizione Atzeni,
Scarlata, Enrico Monfrino, Gianoglio, Gianusso, Campo e D'Aveni, tutti entrati
nel secondo tempo. CUS avanti già al 1' con un calcio di Reeves (0-3), che
arrotonda al 5' (0-6). Il mediano di apertura è il mattatore di giornata e al
16' prima va in meta e poi trasforma (0-13). Non pago, al 21' calcia fra i pali
lo 0-16. La ripresa è più equilibrata e gli alessandrini realizzano la meta della
bandiera. Risultato finale: Reeves batte Province dell'Ovest 16-5.
Nette vittorie in trasferta per
le due Under 14. L'annata 1999 supera il Volvera per 55-12 e i più giovani
della 2000 battono il Chieri per 57-22. Non si presenta a Grugliasco il Rugby
Mantova, non avendo i giocatori minimi, e l'Under 23 cussina s'impone a tavolino
per 20-0.
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
CS - Ce.S.In. CUS
Torino Rugby:
Il Ce.S.In. CUS Torino merita quattro punti e alla fine ne
conquista due: 18-18 in casa dell'Amatori Catania. Vincono l'Under 20 del
girone lombardo (34-22 sul Cus Pavia), l'Under 16 Elite (16-5 sulle Province
dell'Ovest) e le Under 14 (55-12 sul Volvera e 57-22 sul Chieri). Controllare la partita ed
essere sempre in vantaggio e alla fine pareggiare crea sempre qualche
recriminazione. Il 18-18 del Ce.S. In CUS Torino in casa dell'Amatori Catania
non può lasciare soddisfatti i ragazzi di coach Regan Sue, che vanno molto
vicini a riscattare la sconfitta per 13-11 dell'andata. Uscire indenni dallo
Stadio Santa Maria Goretti non è comunque mai facile e infatti quest'anno non è
un caso che ce l'abbia fatta solo il Colorno.
In tribuna ci sono parecchi
siciliani a tifare CUS, come le mamme di Montaldo Lo Greco e Alparone, i
genitori e il fratellino di Nicita e l'intera famiglia Lo Faro. Coach Regan Sue
schiera Musso (st Palmero) estremo, Marco Monfrino e Tinebra ali, Heymans e
D'Angelo centri, Forte apertura, Jaluf (st Baire) mediano di mischia, Leo,
Alparone (st Calluso) e Merlino in terza linea, Bandieri e Malvagna (st Amadio)
in seconda, Iacob (st Nicita) e Modonutto piloni e Martina tallonatore. In
panchina Lo Faro, Montaldo Lo Greco e Falcetto. Si ritrovano le condizioni del
match vinto sul Badia, con pioggia e fango a farla da protagonisti.
Il Ce.S.In. impone subito la
sua mischia e i rossoneri provano a riequilibrare la situazione con la consueta
aggressività, molto speso ai limiti del regolamento. Gli sbocchi sono pochi e
l'unico modo per andare a bersaglio sono i calci. D'Angelo al 10' manda a destinazione
un piazzato (0-3) e al 23' si ripete (0-6). L'Amatori replica al 26' con Borina
(3-6). Malvagna e Vasta vengono ammoniti per reciproche scorrettezze ed
entrambe le squadre rimangono in 14. D'Angelo sospinge avanti i suoi per due
volte dalla piazzola e al 34' il punteggio è di 3-12. Borina mette a segno una
punizione al 37' (6-12) e ne fallisce un'altra al 40'. Il primo tempo è dunque
appannaggio con merito del Ce.S.In., che costringe i rivali quasi sempre nella
loro metà campo.
A inizio ripresa Baire subentra
a Jaluf (infortunato a una coscia) e Tinebra si sposta in mediana. Il CUS è
superiore fisicamente, mentre i catanesi paiono in difficoltà e spezzettano il
gioco per prendere fiato. Al 43' D'Angelo su punizione firma il 6-15, poi
arriva la meta di Di Paola, trasformata da Borina, a complicare le cose (13-15).
Al 20' una mischia avanzante cussina viene fermata fallosamente e D'Angelo
calcia nuovamente in mezzo ai pali (13-18). La meta di Vasta regala l'insperato
pareggio (18-18) ai siciliani e dimezza il bottino che capitan Merlino e
compagni avrebbero meritato di portare a casa. Sono comunque due punti
importanti, conquistati sul campo più difficile d'Italia, che muovono la
classifica e garantiscono tranquillità in vista delle ultime cinque partite
stagionali.
Successo in rimonta per
l'Under 20 del girone lombardo, che batte all'Albonico per 34-22 il fanalino di
coda Cus Pavia. I biancoblù si presentano molto rimaneggiati, anche in previsione
dell'impegno di domani sera dell'altro team che partecipa al girone piemontese,
che alle ore 19 sarà ospite a Carmagnola del Mac Rugby. Andrea Oliva, già in
difficoltà con i numeri, perde anche Fava per infortunio nel riscaldamento e lo
sostituisce con Zacchuri. Vanno in campo Federico Di Tizio estremo, Genitrini e
Brunello all'ala, Zacchuri e Nevio Racca ai centri, Romano e Cremonini in
mediana, Perrone, D'Adamo e Falcetta terze linee, Lafata e Alessandro Di Tizio
seconde linee, Cutrupi e Pelliccia piloni e Savarino tallonatore. A disposizione
Carbone.
Partono a sorpresa i
lombardi e realizzano la meta del vantaggio al 4' con Segagni (0-5). Al 9'
Romano smarca Racca, che semina gli avversari e va a schiacciare (5-5). I padroni
di casa esercitano una notevole pressione e segnano anche la seconda meta al
17', che però l'arbitro non convalida per motivi misteriosi. Alla mezz'ora
Temporin cavalca sulla sinistra e non trova resistenza nella tiepida difesa
locale. Didio trasforma ed è 5-12. Il numero 10 ospite al 33' infila i pali
anche su piazzato e sigla il 5-15. Proprio allo scadere della prima frazione la
palla passa rapidamente da Perrone a Romano e a Genitrini, bravo a finalizzare
(10-15).
Nella ripresa i ragazzi di
Oliva hanno un inizio veemente a al 2' una bella maul consente a D'Adamo di pareggiare
(15-15). Il sorpasso all'8' è targato Cremonini (20-15). Lo stesso mediano di
mischia al 14' conquista palla all'altezza dei 22 metri avversari e scappa via,
ma viene fermato con un placcaggio all'ultimo respiro. A incrementare il
vantaggio al 16' pensa Perrone, che fa sua la palla in uscita da una mischia e
la porta in meta. Romano trasforma per il 27-15. Riapre i giochi una
disattenzione, che innesca una discesa avversaria. Il Ce.S.In. ci mette una
pezza, ma sul prosieguo Didio va in meta e poi trasforma (27-22). Chiude i
conti al 24' Savarino e Romano al piede arrotonda il punteggio (34-22).
L'Under 16 Elite espugna per
16-5 il campo delle Province dell'Ovest. Nicola Compagnone si affida a Carosso
estremo, Giuliani e Sacco ali, Waara e Ciarambino centri, George Reeves e
Campagna mediani, Cisi, Foresta e Cossolo terze linee, Fissore e Ragazzini
seconde linee, Serra e Vaccari piloni e Nicocia tallonatore. A disposizione Atzeni,
Scarlata, Enrico Monfrino, Gianoglio, Gianusso, Campo e D'Aveni, tutti entrati
nel secondo tempo. CUS avanti già al 1' con un calcio di Reeves (0-3), che
arrotonda al 5' (0-6). Il mediano di apertura è il mattatore di giornata e al
16' prima va in meta e poi trasforma (0-13). Non pago, al 21' calcia fra i pali
lo 0-16. La ripresa è più equilibrata e gli alessandrini realizzano la meta della
bandiera. Risultato finale: Reeves batte Province dell'Ovest 16-5.
Nette vittorie in trasferta per
le due Under 14. L'annata 1999 supera il Volvera per 55-12 e i più giovani
della 2000 battono il Chieri per 57-22. Non si presenta a Grugliasco il Rugby
Mantova, non avendo i giocatori minimi, e l'Under 23 cussina s'impone a tavolino
per 20-0.
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Articolo Precedente
SERIE A FEMMINILE. I PRIMI VERDETTI. TREVISO, RIVIERA E MONZA ALLE SEMIFINALI. VALSUGANA E RED & BLU AL BARRAGE
Articolo Successivo
ROVIGO 17 - VIADANA 6
Redazione