Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
10/04/2013
CS - Ce.S.In. CUS
Torino Rugby:
Il Ce.S.In. CUS Torino domenica alle ore 13,30 all'Albonico andrà
all'assalto dell'Amatori Alghero. Il capitano Andrea Merlino:«All'andata,
nonostante fossimo in svantaggio, non ci siamo abbattuti e nel secondo tempo
abbiamo giocato alla pari. Questa volta faremo il possibile per vincere». Il pareggio ottenuto a
Catania dal Ce.S.In. CUS Torino ha portato con sé parecchie buone notizie. La
prima è stata il ritorno in campo di Dario Palmero, dopo oltre una stagione di
assenza per la rottura dei legamenti e una successiva ricaduta. A Catania ha
giocato pochi minuti, ma l'importante era esserci. Per lui si è trattato anche
dell'esordio in serie A. I due punti, al di là della rimonta subita, hanno
rappresentato un ottimo risultato, su un campo per tradizione difficilissimo.
Aspetto non di minore importanza è stato l'approccio dei ragazzi di coach Regan
Sue alla partita.
«Avevamo preparato molto
bene la gara tatticamente in settimana - spiega il capitano Andrea Merlino - e
nel corso del match abbiamo rispettato quanto ci eravamo prefissati. Non ci
aspettavamo che prima dell'inizio sarebbe piovuto e l'acqua e il fango hanno un
po' complicato le cose. Nonostante ciò non ci siamo mai tirati indietro e
questo è stato il miglioramento principale rispetto alla sfida dell'andata, in
cui caratterialmente eravamo mancati. Non abbiamo proprio giocato come avremmo
voluto, perché abbiamo commesso degli errori, soprattutto per problemi di
esecuzione». Merlino, che ha ereditato la fascia dall'infortunato Francesco
Narcisi è imbattuto in serie A come capitano, avendo all'attivo il successo sul
Badia e il pareggio di Catania.
«Ero già stato capitano in B
l'anno scorso, prima del ritorno di Francesco, e quando avevo dovuto cedere i
gradi un po' mi era dispiaciuto. Mi era sembrato di avere lasciato qualcosa in
sospeso. Quando qualche settimana fa il coach mi ha ridato la fascia sono stato
molto felice di riprenderla. Regan Sue mi ha detto di rimanere me stesso e che
il resto sarebbe venuto da solo, gradualmente. Quando sono in campo cerco di
non farmi suggestionare dal fatto che ora sono il capitano. È chiaro che ci
sono delle differenze nell'effettuazione di certe chiamate, nel fare delle
scelte e nella gestione del rapporto con l'arbitro, ma cerco di viverle con
serenità».
Quanto di buono espresso da
Merlino e dalla squadra allo Stadio Goretti sarà certamente utile in occasione
del match contro la Novaco Amatori Alghero di domenica alle ore 13,30 al centro
sportivo Angelo Albonico. All'andata finì 25-17 per i sardi. «Penso che sia
stata - ricorda il terza linea - una delle partite da ricordare della nostra
stagione, al di là del risultato. Dopo un primo tempo sottotono, nel secondo abbiamo
mostrato il nostro migliore rugby, veloce e con poche pause, e abbiamo giocato
alla pari». Il tutto nonostante l'assenza di Clyde-Smith, andato ko in
allenamento, e l'uscita a metà della ripresa di Heymans, infortunato a una
mano. «In effetti è stato un po' l'inizio di quella serie di problemi fisici e
di squalifiche che ha segnato i mesi di novembre e dicembre».
L'Alghero trovò i suoi
interpreti più convincenti nel centro tongano Apikotoa e nell'allenatore-giocatore
sudafricano Peens. «Loro due ci misero in difficoltà - ammette Merlino - ma non
furono gli unici. Anche la mischia si rivelò pericolosa. Comunque tutto
sommato, se siamo riusciti a tenere loro testa all'andata, su un campo
quest'anno inviolato, potremo farcela anche al ritorno. Faremo il possibile per
vincere». Gli isolani hanno in classifica un punto meno dei cussini, 42 contro
43, ma in realtà ne hanno totalizzati ben 50, essendo stati penalizzati di otto
lunghezze, per mancata partecipazione alle categorie Under 16 e Under 14. Nell'ultimo
turno hanno sconfitto in casa il Paese per 20-18, con un piazzato di Peens al
78'.
Il recupero interno della
cadetta di serie C territoriale contro il Gavi sarà anticipato da domenica a
sabato alle 15,30. Stesso discorso per la sfida dell'ultima giornata del girone
piemontese dell'Under 20 contro il Biella, che seguirà alle 17,30. Domenica
alle 11 l'Under 16 Elite riceverà a Grugliasco la capolista Cus Milano, ormai
sicura di andare alla Final 8, nel recupero che chiuderà la stagione.
Un'Under 12 e un'Under 14
andranno a Prato per disputare sabato e domenica il Torneo "Denti".
Domenica un'Under 12, due Under 10 e un'Under 8 giocheranno a Parma il "Memorial
Amatori".
