Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

CS - Ce.S.In. CUSTorino Rugby:Il Ce.S.In. CUS Torino domenica alle ore 13,30 all'Albonico andràall'assalto dell'Amatori Alghero. Il capitano Andrea Merlino:«All'andata,nonostante fossimo in svantaggio, non ci siamo abbattuti e nel secondo tempoabbiamo giocato alla pari. Questa volta faremo il possibile per vincere». Il pareggio ottenuto aCatania dal Ce.S.In. CUS Torino ha portato con sé parecchie buone notizie. Laprima è stata il ritorno in campo di Dario Palmero, dopo oltre una stagione diassenza per la rottura dei legamenti e una successiva ricaduta. A Catania hagiocato pochi minuti, ma l'importante era esserci. Per lui si è trattato anchedell'esordio in serie A. I due punti, al di là della rimonta subita, hannorappresentato un ottimo risultato, su un campo per tradizione difficilissimo.Aspetto non di minore importanza è stato l'approccio dei ragazzi di coach ReganSue alla partita.«Avevamo preparato moltobene la gara tatticamente in settimana - spiega il capitano Andrea Merlino - enel corso del match abbiamo rispettato quanto ci eravamo prefissati. Non ciaspettavamo che prima dell'inizio sarebbe piovuto e l'acqua e il fango hanno unpo' complicato le cose. Nonostante ciò non ci siamo mai tirati indietro equesto è stato il miglioramento principale rispetto alla sfida dell'andata, incui caratterialmente eravamo mancati. Non abbiamo proprio giocato come avremmovoluto, perché abbiamo commesso degli errori, soprattutto per problemi diesecuzione». Merlino, che ha ereditato la fascia dall'infortunato FrancescoNarcisi è imbattuto in serie A come capitano, avendo all'attivo il successo sulBadia e il pareggio di Catania.«Ero già stato capitano in Bl'anno scorso, prima del ritorno di Francesco, e quando avevo dovuto cedere igradi un po' mi era dispiaciuto. Mi era sembrato di avere lasciato qualcosa insospeso. Quando qualche settimana fa il coach mi ha ridato la fascia sono statomolto felice di riprenderla. Regan Sue mi ha detto di rimanere me stesso e cheil resto sarebbe venuto da solo, gradualmente. Quando sono in campo cerco dinon farmi suggestionare dal fatto che ora sono il capitano. È chiaro che cisono delle differenze nell'effettuazione di certe chiamate, nel fare dellescelte e nella gestione del rapporto con l'arbitro, ma cerco di viverle conserenità».Quanto di buono espresso daMerlino e dalla squadra allo Stadio Goretti sarà certamente utile in occasionedel match contro la Novaco Amatori Alghero di domenica alle ore 13,30 al centrosportivo Angelo Albonico. All'andata finì 25-17 per i sardi. «Penso che siastata - ricorda il terza linea - una delle partite da ricordare della nostrastagione, al di là del risultato. Dopo un primo tempo sottotono, nel secondo abbiamomostrato il nostro migliore rugby, veloce e con poche pause, e abbiamo giocatoalla pari». Il tutto nonostante l'assenza di Clyde-Smith, andato ko inallenamento, e l'uscita a metà della ripresa di Heymans, infortunato a unamano. «In effetti è stato un po' l'inizio di quella serie di problemi fisici edi squalifiche che ha segnato i mesi di novembre e dicembre».L'Alghero trovò i suoiinterpreti più convincenti nel centro tongano Apikotoa e nell'allenatore-giocatoresudafricano Peens. «Loro due ci misero in difficoltà - ammette Merlino - ma nonfurono gli unici. Anche la mischia si rivelò pericolosa. Comunque tuttosommato, se siamo riusciti a tenere loro testa all'andata, su un campoquest'anno inviolato, potremo farcela anche al ritorno. Faremo il possibile pervincere». Gli isolani hanno in classifica un punto meno dei cussini, 42 contro43, ma in realtà ne hanno totalizzati ben 50, essendo stati penalizzati di ottolunghezze, per mancata partecipazione alle categorie Under 16 e Under 14. Nell'ultimoturno hanno sconfitto in casa il Paese per 20-18, con un piazzato di Peens al78'.Il recupero interno dellacadetta di serie C territoriale contro il Gavi sarà anticipato da domenica asabato alle 15,30. Stesso discorso per la sfida dell'ultima giornata del gironepiemontese dell'Under 20 contro il Biella, che seguirà alle 17,30. Domenicaalle 11 l'Under 16 Elite riceverà a Grugliasco la capolista Cus Milano, ormaisicura di andare alla Final 8, nel recupero che chiuderà la stagione.Un'Under 12 e un'Under 14andranno a Prato per disputare sabato e domenica il Torneo "Denti".Domenica un'Under 12, due Under 10 e un'Under 8 giocheranno a Parma il "MemorialAmatori".