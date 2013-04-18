Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
18/04/2013
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
Il Ce.S.In. CUS Torino, dopo la sconfitta interna a opera dell'Alghero,
prepara la trasferta di Vicenza. Coach Regan Sue:«Stiamo facendo esperienza e ci
mancano ancora continuità e disciplina. Contro i Rangers ce la giocheremo come
all'andata». In serie A non si può
sperare di vincere le partite, quando si concede un tempo agli avversari. Al
Ce.S.In. CUS Torino, però, l'impresa è quasi riuscita e solo un malaugurato
errore nel finale, peraltro giustificato dopo 30' di forcing, ha impedito ai
ragazzi di coach Regan Sue di conquistare il più bel successo della stagione.
«Stiamo vivendo un anno
diverso da quelli passati - spiega il tecnico neozelandese - e l'obiettivo
principale è di sviluppare il gioco e rendere sempre più incisivo il nostro
ritmo. Domenica, dopo aver segnato la prima meta quasi subito, abbiamo lasciato
agli avversari il compito di gestire il ritmo della partita ed è stato un
errore. Nell'intervallo ho detto a tutti che non avevo visto in campo ciò che
avevamo preparato in settimana e che se l'Alghero aveva fatto 29 punti noi
avremmo dovuto segnarne 30. Mi hanno preso in parola e la reazione ci ha
portato a recuperare e addirittura a passare in vantaggio per 34-32. Purtroppo
non abbiamo ancora la continuità che serve in questa categoria e in più ci
manca la disciplina nel gioco e nel rapporto con l'arbitro. Non siamo dei
calciatori, nessuno deve protestare con il direttore di gara, anche se non
concorda con le sue decisioni».
Anche il direttore sportivo
Salvo Lo Greco esalta la rimonta:«Nel primo tempo ha pesato la nostra
inesperienza al cospetto di giocatori di spessore internazionale. Non
dimentichiamoci che Apikotoa è nazionale di Tonga e che Peens ha un lungo
trascorso in maglia azzurra. Nella ripresa, però, i ragazzi hanno dato tutto e
sono usciti dal campo stremati. Non posso proprio rimproverare loro nulla.
Anche l'errore di D'Angelo, che ha consentito ai sardi di realizzare la meta
del nuovo soprapasso è comprensibile, al termine di una sfida così intensa.
Lucas è il nostro giocatore più esperto e dunque anche colui che si prende le
maggiori responsabilità in ogni momento».
Domenica alle ore 15,30 gli
universitari giocheranno in casa dei Rangers Vicenza, che occupano il terzo posto
in classifica, alle spalle del Colorno e del Valpolicella, e puntano ancora a
qualificarsi per i playoff. La squadra allenata da Roberto Rampazzo e Matteo
Piovene viene dalla pesante sconfitta per 36-8 patita a Capoterra, complici le
assenze in mischia di Barbato, Rizzo e soprattutto del nazionale statunitense
Stanfill, che all'andata all'Albonico fu il migliore in campo. Stanfill sarà
certamente ancora assente, in quanto squalificato. «Si tratta - afferma Sue -
di uno dei migliori stranieri del campionato, ma il fatto che non ci sia non
cambierà il nostro modo di preparare la partita. È tutto il Vicenza a essere
tosto, anche se all'andata ce la siamo giocata alla pari». Anzi i cussini erano
in vantaggio per 17-9, poi al 23' del secondo tempo l'espulsione di D'Angelo
scompaginò i piani e i veneti rimontarono e s'imposero per 26-17. «Nonostante
ci mancasse Heymans e non avessimo ancora Leo - ricorda Lo Greco - li abbiamo
messi in difficoltà con Stanfill in campo. Cercheremo di ripeterci».
Ieri sera l'Under 20 che sta
dominando il girone piemontese ha recuperato in trasferta la gara contro il San
Mauro e si è imposta per 41-7, con le mete di Perju (2), Bracco, Miotti,
Novello, Perrone e Spaliviero e tre trasformazioni di Porporato.
Sempre ieri allo Stadio
Nebiolo i cussini Andrea Bosio, Nicola Catalfamo, Carlalberto Lo Greco, Efrem
Picco, Fabrizio Siviero e Alessandro Varricchio sono stati protagonisti, con la
maglia delle Zebre, della sfida di calcio no-profit "Diritti in
gioco" contro gli Artisti Torino, capitanati da Gianni del Corral e
allenati da Paolo Pulici. Il punteggio finale è stato di 7-3 per le Zebre. Il ricavato
sarà devoluto alle iniziative umanitarie di Emergency in Italia e a Baby-Xitter
Torino, per la creazione di una CasaGioco per minori disabili e normodotati.
Il programma agonistico del fine
settimana vedrà sabato la cadetta di serie C territoriale ospite de La Drola
alle 14,30 nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, mentre le due Under 14
saranno all'Albonico alle 15,30 contro il Chieri e alle 16,30 contro l'Amatori
Novara.
Domenica l'Under 20
capolista del girone piemontese sarà impegnata alle 11,30 a Grugliasco per
l'ultimo recupero di campionato contro l'Ivrea. Poi il 5 e il 12 maggio e il 19
e il 26 maggio si disputeranno i barrage per salire in Elite. L'Under 20 del
girone lombardo domenica alle 14,30 farà visita al Grande Milano B per il
recupero del match rinviato domenica scorsa. La partita dell'Under 23 è saltata
per il forfeit del Lumezzane.
Il Rugby Junior Club Torino
parteciperà domenica, con 1 Under 6, e 2 Under 8, 2 Under 10 e 2 Under 12, al
3° Memorial Palerma, torneo nazionale che si svolgerà al centro sportivo Saini di
Milano. Dopo il primo posto conquistato nella classifica per club nelle prime
due edizioni, un ulteriore successo assegnerebbe definitivamente il trofeo alla
scuola rugby cussina.
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Redazione