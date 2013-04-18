Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:Il Ce.S.In. CUS Torino, dopo la sconfitta interna a opera dell'Alghero,prepara la trasferta di Vicenza. Coach Regan Sue:«Stiamo facendo esperienza e cimancano ancora continuità e disciplina. Contro i Rangers ce la giocheremo comeall'andata». In serie A non si puòsperare di vincere le partite, quando si concede un tempo agli avversari. AlCe.S.In. CUS Torino, però, l'impresa è quasi riuscita e solo un malauguratoerrore nel finale, peraltro giustificato dopo 30' di forcing, ha impedito airagazzi di coach Regan Sue di conquistare il più bel successo della stagione.«Stiamo vivendo un annodiverso da quelli passati - spiega il tecnico neozelandese - e l'obiettivoprincipale è di sviluppare il gioco e rendere sempre più incisivo il nostroritmo. Domenica, dopo aver segnato la prima meta quasi subito, abbiamo lasciatoagli avversari il compito di gestire il ritmo della partita ed è stato unerrore. Nell'intervallo ho detto a tutti che non avevo visto in campo ciò cheavevamo preparato in settimana e che se l'Alghero aveva fatto 29 punti noiavremmo dovuto segnarne 30. Mi hanno preso in parola e la reazione ci haportato a recuperare e addirittura a passare in vantaggio per 34-32. Purtropponon abbiamo ancora la continuità che serve in questa categoria e in più cimanca la disciplina nel gioco e nel rapporto con l'arbitro. Non siamo deicalciatori, nessuno deve protestare con il direttore di gara, anche se nonconcorda con le sue decisioni».Anche il direttore sportivoSalvo Lo Greco esalta la rimonta:«Nel primo tempo ha pesato la nostrainesperienza al cospetto di giocatori di spessore internazionale. Nondimentichiamoci che Apikotoa è nazionale di Tonga e che Peens ha un lungotrascorso in maglia azzurra. Nella ripresa, però, i ragazzi hanno dato tutto esono usciti dal campo stremati. Non posso proprio rimproverare loro nulla.Anche l'errore di D'Angelo, che ha consentito ai sardi di realizzare la metadel nuovo soprapasso è comprensibile, al termine di una sfida così intensa.Lucas è il nostro giocatore più esperto e dunque anche colui che si prende lemaggiori responsabilità in ogni momento».Domenica alle ore 15,30 gliuniversitari giocheranno in casa dei Rangers Vicenza, che occupano il terzo postoin classifica, alle spalle del Colorno e del Valpolicella, e puntano ancora aqualificarsi per i playoff. La squadra allenata da Roberto Rampazzo e MatteoPiovene viene dalla pesante sconfitta per 36-8 patita a Capoterra, complici leassenze in mischia di Barbato, Rizzo e soprattutto del nazionale statunitenseStanfill, che all'andata all'Albonico fu il migliore in campo. Stanfill saràcertamente ancora assente, in quanto squalificato. «Si tratta - afferma Sue -di uno dei migliori stranieri del campionato, ma il fatto che non ci sia noncambierà il nostro modo di preparare la partita. È tutto il Vicenza a esseretosto, anche se all'andata ce la siamo giocata alla pari». Anzi i cussini eranoin vantaggio per 17-9, poi al 23' del secondo tempo l'espulsione di D'Angeloscompaginò i piani e i veneti rimontarono e s'imposero per 26-17. «Nonostanteci mancasse Heymans e non avessimo ancora Leo - ricorda Lo Greco - li abbiamomessi in difficoltà con Stanfill in campo. Cercheremo di ripeterci».Ieri sera l'Under 20 che stadominando il girone piemontese ha recuperato in trasferta la gara contro il SanMauro e si è imposta per 41-7, con le mete di Perju (2), Bracco, Miotti,Novello, Perrone e Spaliviero e tre trasformazioni di Porporato.Sempre ieri allo StadioNebiolo i cussini Andrea Bosio, Nicola Catalfamo, Carlalberto Lo Greco, EfremPicco, Fabrizio Siviero e Alessandro Varricchio sono stati protagonisti, con lamaglia delle Zebre, della sfida di calcio no-profit "Diritti ingioco" contro gli Artisti Torino, capitanati da Gianni del Corral eallenati da Paolo Pulici. Il punteggio finale è stato di 7-3 per le Zebre. Il ricavatosarà devoluto alle iniziative umanitarie di Emergency in Italia e a Baby-XitterTorino, per la creazione di una CasaGioco per minori disabili e normodotati.Il programma agonistico del finesettimana vedrà sabato la cadetta di serie C territoriale ospite de La Drolaalle 14,30 nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, mentre le due Under 14saranno all'Albonico alle 15,30 contro il Chieri e alle 16,30 contro l'AmatoriNovara.Domenica l'Under 20capolista del girone piemontese sarà impegnata alle 11,30 a Grugliasco perl'ultimo recupero di campionato contro l'Ivrea. Poi il 5 e il 12 maggio e il 19e il 26 maggio si disputeranno i barrage per salire in Elite. L'Under 20 delgirone lombardo domenica alle 14,30 farà visita al Grande Milano B per ilrecupero del match rinviato domenica scorsa. La partita dell'Under 23 è saltataper il forfeit del Lumezzane.Il Rugby Junior Club Torinoparteciperà domenica, con 1 Under 6, e 2 Under 8, 2 Under 10 e 2 Under 12, al3° Memorial Palerma, torneo nazionale che si svolgerà al centro sportivo Saini diMilano. Dopo il primo posto conquistato nella classifica per club nelle primedue edizioni, un ulteriore successo assegnerebbe definitivamente il trofeo allascuola rugby cussina.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161