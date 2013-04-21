Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:Sconfitta onorevole per il Ce.S.In. CUS Torino: i Rangers Vicenzas'impongono per 13-6. Vittorie sonanti per le Under 20 (45-5 sul Grande MilanoB e 67-5 sull'Ivrea) e delle Under 14 (67-0 sul San Mauro e 37-0 in amichevolesul Chieri). Perde con onore il giovane Ce.S.In.Cus Torino, che in casa dei Rangers Vicenza, terzi della classe, cede per 13-6.A fare la differenza è una meta di maul segnata dai veneti nel primo tempo. CoachRegan Sue recupera in extremis Modonutto, infortunato domenica scorsacontro l'Alghero, ma deve rinunciare per problemi fisici a Iacob , Jaluf eNarcisi. Dall'altra parte manca lo squalificato Stanfill.In campo,dunque, Baire estremo,Monfrino e Tinebra (20' st Palmero) ali, D'Angelo e Heymans centri, Forte (30' stCivita) apertura, Musso mediano di mischia, Leo, Alparone e Merlino in terzalinea, Malvagna (30' st Calluso) e Bandieri (30' pt Sebastiano Lo Greco) inseconda, Nicita e Modonutto (2' st Montaldo-Lo Greco) piloni e Martina (13' stLo Faro) tallonatore. A disposizione Garbet. Per Vicenza Marchioriestremo, De Toni e Iotti all'ala, Herenù e Tonello ai centri, Pavin e Masi inmediana, Torregiani, Polizzari e Stanica terze linee, Fracca e Rizzo secondelinee, Furegon e Dolcetto piloni e Cenghialta tallonatore. In panchina Mazzini,Stavanovic, Meggiolaro, Traverso, Savio, Oliva, Bano e Pogni.Si assiste a unapartita fisica tra due squadre in salute. Leggero il predominio della squadra allenatada Roberto Rampazzo nella prima frazione, con le difese che prevalgono sugliattacchi. Ospiti in inferiorità numericaal 15' per l'ammonizione comminata ad Alparone, per falli ripetuti. La primaazione degna di nota coincide al 21' con la meta di maul vicentina, trasformatada Pavin. Il Ce.S.In. accorcia le distanze con un piazzato di D'Angelo e si vaa riposo sul 7-3.Nel secondotempo viene fuori la maggiore freschezza fisica del CUS, che costringe i vicentini nella loro metà campo. Poca peròla concretezza, che produce soltanto un calcio, spedito in mezzo ai pali daD'Angelo (7-6). I biancoblù, come troppo spesso accade, sono fallosi econcedono due chance dalla piazzola a Pavin, che ringrazia e porta il punteggiosul 13-6. Basterebbe una meta per riequilibrare la situazione e i cussini lacercano nell'ultimo quarto d'ora, ma il loro forcing non sortisce effetti. Inun'annata importante per fare esperienza capitan Merlino e compagni dimostranoancora una volta di non essere inferiori agli avversari e portano a casa unpunto.Vincono e convincono leUnder 20 e le Under 14. L'Under 20 iscritta al girone piemontese nell'ultimorecupero batte all'Albonico per 67-5 l'Ivrea e chiude la regular season apunteggio pieno. Si tornerà in campo il 5 maggio per il primo match dei barrageper andare in Elite. A referto tre mete di Alessandrini, due di Don, e una diBestini, Alessandro Di Tizio, Falcetta, Fede, Miotti e Romano, che mette a segnoanche sei trasformazioni. I padroni di casa, allenati da Dragos Bavinschi, disputanoun primo tempo poco convincente, con tre sole mete all'attivo, e dilagano nelsecondo. Da segnalare l'esordio del seconda linea Giovanni Palatini, classe '96,e il cartellino giallo inflitto a Miotti nel finale. In trasferta dominano icoetanei, guidati in panchina da Andrea Oliva, che nel recupero contro ilGrande Milano B s'impongono per 45-5 e conquistano il terzo posto nel girone 4lombardo, a pari merito con il Cesano Boscone. In meta due volte Perju e Perronee una Cremonini, Polla e Porporato, anche autore di cinque trasformazioni.Non concedono scampo alle avversarieneppure le Under 14. La compagine del 1999 rifila un 67-0 al San Mauro e quelladel 2000 regola per 37-0 in amichevole ilChieri, privo del numero minimo di giocatori. La Cadetta di serie C territorialecede per 12-0 a La Drola nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Terrenopesante che penalizza la migliore tecnica cussina a confronto della maggiorefisicità locale. Capitan Catalfamo fallisce due piazzati e non riesce a ridurreil margine a favore dei rivali. Antonio Campagna e Fabrizio Siviero recuperanoAndrea Bosio, reduce dalla frattura di uno zigomo, e fanno debuttare il secondalinea Piercarlo Turano, classe '88.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161