Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
21/04/2013
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
Sconfitta onorevole per il Ce.S.In. CUS Torino: i Rangers Vicenza
s'impongono per 13-6. Vittorie sonanti per le Under 20 (45-5 sul Grande Milano
B e 67-5 sull'Ivrea) e delle Under 14 (67-0 sul San Mauro e 37-0 in amichevole
sul Chieri). Perde con onore il giovane Ce.S.In.
Cus Torino, che in casa dei Rangers Vicenza, terzi della classe, cede per 13-6.
A fare la differenza è una meta di maul segnata dai veneti nel primo tempo. Coach
Regan Sue recupera in extremis Modonutto, infortunato domenica scorsa
contro l'Alghero, ma deve rinunciare per problemi fisici a Iacob , Jaluf e
Narcisi. Dall'altra parte manca lo squalificato Stanfill.
In campo,
dunque, Baire estremo,
Monfrino e Tinebra (20' st Palmero) ali, D'Angelo e Heymans centri, Forte (30' st
Civita) apertura, Musso mediano di mischia, Leo, Alparone e Merlino in terza
linea, Malvagna (30' st Calluso) e Bandieri (30' pt Sebastiano Lo Greco) in
seconda, Nicita e Modonutto (2' st Montaldo-Lo Greco) piloni e Martina (13' st
Lo Faro) tallonatore. A disposizione Garbet. Per Vicenza Marchiori
estremo, De Toni e Iotti all'ala, Herenù e Tonello ai centri, Pavin e Masi in
mediana, Torregiani, Polizzari e Stanica terze linee, Fracca e Rizzo seconde
linee, Furegon e Dolcetto piloni e Cenghialta tallonatore. In panchina Mazzini,
Stavanovic, Meggiolaro, Traverso, Savio, Oliva, Bano e Pogni.
Si assiste a una
partita fisica tra due squadre in salute. Leggero il predominio della squadra allenata
da Roberto Rampazzo nella prima frazione, con le difese che prevalgono sugli
attacchi. Ospiti in inferiorità numerica
al 15' per l'ammonizione comminata ad Alparone, per falli ripetuti. La prima
azione degna di nota coincide al 21' con la meta di maul vicentina, trasformata
da Pavin. Il Ce.S.In. accorcia le distanze con un piazzato di D'Angelo e si va
a riposo sul 7-3.
Nel secondo
tempo viene fuori la maggiore freschezza fisica del CUS, che costringe i vicentini nella loro metà campo. Poca però
la concretezza, che produce soltanto un calcio, spedito in mezzo ai pali da
D'Angelo (7-6). I biancoblù, come troppo spesso accade, sono fallosi e
concedono due chance dalla piazzola a Pavin, che ringrazia e porta il punteggio
sul 13-6. Basterebbe una meta per riequilibrare la situazione e i cussini la
cercano nell'ultimo quarto d'ora, ma il loro forcing non sortisce effetti. In
un'annata importante per fare esperienza capitan Merlino e compagni dimostrano
ancora una volta di non essere inferiori agli avversari e portano a casa un
punto.
Vincono e convincono le
Under 20 e le Under 14. L'Under 20 iscritta al girone piemontese nell'ultimo
recupero batte all'Albonico per 67-5 l'Ivrea e chiude la regular season a
punteggio pieno. Si tornerà in campo il 5 maggio per il primo match dei barrage
per andare in Elite. A referto tre mete di Alessandrini, due di Don, e una di
Bestini, Alessandro Di Tizio, Falcetta, Fede, Miotti e Romano, che mette a segno
anche sei trasformazioni. I padroni di casa, allenati da Dragos Bavinschi, disputano
un primo tempo poco convincente, con tre sole mete all'attivo, e dilagano nel
secondo. Da segnalare l'esordio del seconda linea Giovanni Palatini, classe '96,
e il cartellino giallo inflitto a Miotti nel finale. In trasferta dominano i
coetanei, guidati in panchina da Andrea Oliva, che nel recupero contro il
Grande Milano B s'impongono per 45-5 e conquistano il terzo posto nel girone 4
lombardo, a pari merito con il Cesano Boscone. In meta due volte Perju e Perrone
e una Cremonini, Polla e Porporato, anche autore di cinque trasformazioni.
Non concedono scampo alle avversarie
neppure le Under 14. La compagine del 1999 rifila un 67-0 al San Mauro e quella
del 2000 regola per 37-0 in amichevole il
Chieri, privo del numero minimo di giocatori. La Cadetta di serie C territoriale
cede per 12-0 a La Drola nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Terreno
pesante che penalizza la migliore tecnica cussina a confronto della maggiore
fisicità locale. Capitan Catalfamo fallisce due piazzati e non riesce a ridurre
il margine a favore dei rivali. Antonio Campagna e Fabrizio Siviero recuperano
Andrea Bosio, reduce dalla frattura di uno zigomo, e fanno debuttare il seconda
linea Piercarlo Turano, classe '88.
Redazione