Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:Dalla terza alla prima: dopo aver affrontato il Vicenza, domenicaalle ore 15,30 il Ce.S.In. CUS Torino ospiterà all'Albonico il Colorno.Alejandro Eschoyez:«La capolista non potrà lasciare punti e noi faremo ilpossibile per tenerle testa: sarà una bella partita». È andato in archivio ildiciannovesimo turno nel girone B della serie A e finora il Ce.S.In. CUS Torinoè uscito dal campo imbattuto almeno una volta contro qualsiasi avversariatranne le prime quattro della classifica. Nelle ultime due settimane ha ceduto,dando anche la sensazione di poter vincere, all'Amatori Alghero e al Vicenza,quarto e terzo, e nelle prossime due partite il calendario opporrà i ragazzi dicoach Regan Sue alle due squadre più continue del campionato, il Colorno e ilValpolicella, che non a caso occupano i primi due posti staccati di un punto.«A Vicenza - spiegaAlejandro Eschoyez, vice di Sue e responsabile della mischia, - abbiamoaffrontato una squadra che sta facendo bene e con soddisfazione ho visto unapartita equilibrata. Abbiamo gettato via parecchi punti lungo il percorso,altrimenti ora saremmo molto vicini ai veneti in graduatoria. Nel primo tempo ci hanno tenuti nella nostrametà campo, mentre nel secondo è toccato a noi esercitare una maggiorepressione. Mi sembra che nel complesso abbiamo cercato di giocare più di loro anchecon i trequarti e purtroppo abbiamo sprecato alcuni palloni nelle fasi decisive».In mischia chiusa invece icussini hanno un po' sofferto. «Per la prima volta siamo stati in difficoltà,ma erano assenti dall'inizio Narcisi e Iacob e durante il primo tempo eall'inizio del secondo sono dovuti uscire Bandieri e Modonutto. Senza i duepiloni titolari e due atleti importanti di seconda linea ci è venuta a mancarel'ossatura del pacchetto, anche se i giovani che li hanno sostituiti hannofatto la loro parte e con un po' di esperienza in più in futuro faranno ancorameglio».Confortati dalla prestazionedi Vicenza, capitan Merlino e compagni si apprestano a ospitare domenica, alleore 15,30 all'Albonico, la capolista Hbs Colorno. «Come non abbiamo avutoproblemi ad affrontare la terza della classe - afferma Eschoyez - così non neavremo contro la prima. Abbiamo rispetto per una compagine che sta disputandoun grande campionato. Mi aspetto una bella sfida, molto dura davanti, in cuichi avrà più palloni di qualità potrà fare la differenza. Nel rugby non ci sonomai gare scontate. Il Colorno non potrà lasciare punti, per tenere dietro ilValpolicella, e noi faremo il possibile per tenergli testa. Il confronto con imigliori sarà per noi molto stimolante. All'andata ci mancavano D'Angelo,Heymans, Clyde-Smith e Modonutto e dopo un quarto d'ora si fece male Forte.Nonostante ciò lottammo e all'inizio del secondo tempo ci portammo anche invantaggio».Si sono concluse le regularseason dei campionati Under 20 ed Eschoyez ha parole di elogio per gli atleti,i tecnici e i dirigenti cussini coinvolti. «Non è facile poter allestire duesquadre e nel Nord Ovest ci è riuscito solo il Grande Milano, che però puòcontare sull'unione di cinque società. Anche il Viadana e il Calvisano, cheoccupano i primi due posti in Eccellenza, non ce le hanno. Oltretutto le nostredue compagini sono molto competitive, nonostante non sia facile gestire ildoppio impegno ogni fine settimana. Quella che ha partecipato al gironepiemontese lo ha vinto a punteggio pieno e a partire dal 5 maggio disputerà ibarrage per salire in Elite. Il team appartenente al girone 4 lombardo si èinvece piazzato terzo. Una complessiva dimostrazione di forza e organizzazione».Oggi l'Under 14 del 1999sarà impegnata in un torneo a Padova. Domenica a Grugliasco alle 11, l'Under 16Elite, che ha chiuso sesta a pari merito con il VII Torino, affronterà inamichevole il San Mauro. La cadetta di serie C territoriale, attualmente quinta,alle 14,30 farà visita a Carmagnola al fanalino di coda Amatori 1974,nell'ultimo recupero stagionale.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161