Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
25/04/2013
Comunicato Cus Torino 62.doc
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
Dalla terza alla prima: dopo aver affrontato il Vicenza, domenica
alle ore 15,30 il Ce.S.In. CUS Torino ospiterà all'Albonico il Colorno.
Alejandro Eschoyez:«La capolista non potrà lasciare punti e noi faremo il
possibile per tenerle testa: sarà una bella partita». È andato in archivio il
diciannovesimo turno nel girone B della serie A e finora il Ce.S.In. CUS Torino
è uscito dal campo imbattuto almeno una volta contro qualsiasi avversaria
tranne le prime quattro della classifica. Nelle ultime due settimane ha ceduto,
dando anche la sensazione di poter vincere, all'Amatori Alghero e al Vicenza,
quarto e terzo, e nelle prossime due partite il calendario opporrà i ragazzi di
coach Regan Sue alle due squadre più continue del campionato, il Colorno e il
Valpolicella, che non a caso occupano i primi due posti staccati di un punto.
«A Vicenza - spiega
Alejandro Eschoyez, vice di Sue e responsabile della mischia, - abbiamo
affrontato una squadra che sta facendo bene e con soddisfazione ho visto una
partita equilibrata. Abbiamo gettato via parecchi punti lungo il percorso,
altrimenti ora saremmo molto vicini ai veneti in graduatoria. Nel primo tempo ci hanno tenuti nella nostra
metà campo, mentre nel secondo è toccato a noi esercitare una maggiore
pressione. Mi sembra che nel complesso abbiamo cercato di giocare più di loro anche
con i trequarti e purtroppo abbiamo sprecato alcuni palloni nelle fasi decisive».
In mischia chiusa invece i
cussini hanno un po' sofferto. «Per la prima volta siamo stati in difficoltà,
ma erano assenti dall'inizio Narcisi e Iacob e durante il primo tempo e
all'inizio del secondo sono dovuti uscire Bandieri e Modonutto. Senza i due
piloni titolari e due atleti importanti di seconda linea ci è venuta a mancare
l'ossatura del pacchetto, anche se i giovani che li hanno sostituiti hanno
fatto la loro parte e con un po' di esperienza in più in futuro faranno ancora
meglio».
Confortati dalla prestazione
di Vicenza, capitan Merlino e compagni si apprestano a ospitare domenica, alle
ore 15,30 all'Albonico, la capolista Hbs Colorno. «Come non abbiamo avuto
problemi ad affrontare la terza della classe - afferma Eschoyez - così non ne
avremo contro la prima. Abbiamo rispetto per una compagine che sta disputando
un grande campionato. Mi aspetto una bella sfida, molto dura davanti, in cui
chi avrà più palloni di qualità potrà fare la differenza. Nel rugby non ci sono
mai gare scontate. Il Colorno non potrà lasciare punti, per tenere dietro il
Valpolicella, e noi faremo il possibile per tenergli testa. Il confronto con i
migliori sarà per noi molto stimolante. All'andata ci mancavano D'Angelo,
Heymans, Clyde-Smith e Modonutto e dopo un quarto d'ora si fece male Forte.
Nonostante ciò lottammo e all'inizio del secondo tempo ci portammo anche in
vantaggio».
Si sono concluse le regular
season dei campionati Under 20 ed Eschoyez ha parole di elogio per gli atleti,
i tecnici e i dirigenti cussini coinvolti. «Non è facile poter allestire due
squadre e nel Nord Ovest ci è riuscito solo il Grande Milano, che però può
contare sull'unione di cinque società. Anche il Viadana e il Calvisano, che
occupano i primi due posti in Eccellenza, non ce le hanno. Oltretutto le nostre
due compagini sono molto competitive, nonostante non sia facile gestire il
doppio impegno ogni fine settimana. Quella che ha partecipato al girone
piemontese lo ha vinto a punteggio pieno e a partire dal 5 maggio disputerà i
barrage per salire in Elite. Il team appartenente al girone 4 lombardo si è
invece piazzato terzo. Una complessiva dimostrazione di forza e organizzazione».
Oggi l'Under 14 del 1999
sarà impegnata in un torneo a Padova. Domenica a Grugliasco alle 11, l'Under 16
Elite, che ha chiuso sesta a pari merito con il VII Torino, affronterà in
amichevole il San Mauro. La cadetta di serie C territoriale, attualmente quinta,
alle 14,30 farà visita a Carmagnola al fanalino di coda Amatori 1974,
nell'ultimo recupero stagionale.
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
Dalla terza alla prima: dopo aver affrontato il Vicenza, domenica
alle ore 15,30 il Ce.S.In. CUS Torino ospiterà all'Albonico il Colorno.
Alejandro Eschoyez:«La capolista non potrà lasciare punti e noi faremo il
possibile per tenerle testa: sarà una bella partita». È andato in archivio il
diciannovesimo turno nel girone B della serie A e finora il Ce.S.In. CUS Torino
è uscito dal campo imbattuto almeno una volta contro qualsiasi avversaria
tranne le prime quattro della classifica. Nelle ultime due settimane ha ceduto,
dando anche la sensazione di poter vincere, all'Amatori Alghero e al Vicenza,
quarto e terzo, e nelle prossime due partite il calendario opporrà i ragazzi di
coach Regan Sue alle due squadre più continue del campionato, il Colorno e il
Valpolicella, che non a caso occupano i primi due posti staccati di un punto.
«A Vicenza - spiega
Alejandro Eschoyez, vice di Sue e responsabile della mischia, - abbiamo
affrontato una squadra che sta facendo bene e con soddisfazione ho visto una
partita equilibrata. Abbiamo gettato via parecchi punti lungo il percorso,
altrimenti ora saremmo molto vicini ai veneti in graduatoria. Nel primo tempo ci hanno tenuti nella nostra
metà campo, mentre nel secondo è toccato a noi esercitare una maggiore
pressione. Mi sembra che nel complesso abbiamo cercato di giocare più di loro anche
con i trequarti e purtroppo abbiamo sprecato alcuni palloni nelle fasi decisive».
In mischia chiusa invece i
cussini hanno un po' sofferto. «Per la prima volta siamo stati in difficoltà,
ma erano assenti dall'inizio Narcisi e Iacob e durante il primo tempo e
all'inizio del secondo sono dovuti uscire Bandieri e Modonutto. Senza i due
piloni titolari e due atleti importanti di seconda linea ci è venuta a mancare
l'ossatura del pacchetto, anche se i giovani che li hanno sostituiti hanno
fatto la loro parte e con un po' di esperienza in più in futuro faranno ancora
meglio».
Confortati dalla prestazione
di Vicenza, capitan Merlino e compagni si apprestano a ospitare domenica, alle
ore 15,30 all'Albonico, la capolista Hbs Colorno. «Come non abbiamo avuto
problemi ad affrontare la terza della classe - afferma Eschoyez - così non ne
avremo contro la prima. Abbiamo rispetto per una compagine che sta disputando
un grande campionato. Mi aspetto una bella sfida, molto dura davanti, in cui
chi avrà più palloni di qualità potrà fare la differenza. Nel rugby non ci sono
mai gare scontate. Il Colorno non potrà lasciare punti, per tenere dietro il
Valpolicella, e noi faremo il possibile per tenergli testa. Il confronto con i
migliori sarà per noi molto stimolante. All'andata ci mancavano D'Angelo,
Heymans, Clyde-Smith e Modonutto e dopo un quarto d'ora si fece male Forte.
Nonostante ciò lottammo e all'inizio del secondo tempo ci portammo anche in
vantaggio».
Si sono concluse le regular
season dei campionati Under 20 ed Eschoyez ha parole di elogio per gli atleti,
i tecnici e i dirigenti cussini coinvolti. «Non è facile poter allestire due
squadre e nel Nord Ovest ci è riuscito solo il Grande Milano, che però può
contare sull'unione di cinque società. Anche il Viadana e il Calvisano, che
occupano i primi due posti in Eccellenza, non ce le hanno. Oltretutto le nostre
due compagini sono molto competitive, nonostante non sia facile gestire il
doppio impegno ogni fine settimana. Quella che ha partecipato al girone
piemontese lo ha vinto a punteggio pieno e a partire dal 5 maggio disputerà i
barrage per salire in Elite. Il team appartenente al girone 4 lombardo si è
invece piazzato terzo. Una complessiva dimostrazione di forza e organizzazione».
Oggi l'Under 14 del 1999
sarà impegnata in un torneo a Padova. Domenica a Grugliasco alle 11, l'Under 16
Elite, che ha chiuso sesta a pari merito con il VII Torino, affronterà in
amichevole il San Mauro. La cadetta di serie C territoriale, attualmente quinta,
alle 14,30 farà visita a Carmagnola al fanalino di coda Amatori 1974,
nell'ultimo recupero stagionale.
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: SABATO ALLE 16,00 IL ROVIGO OSPITA IL CALVISANO
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: FIRMATO L'ACCORDO CON FRATI E DE ROSSI
Redazione