Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:Dopo aver fermato il Colorno, il Ce.S.In. CUS Torino sabato alleore 15,30 ci proverà anche contro il Valpolicella, nuova capolista.L'esordiente Marco Montaldo:«Domenica la squadra ha risposto alla grande. Se riusciamoa usare bene il nostro sistema di gioco, possiamo fare risultato controchiunque».Quest'anno aveva giàcollezionato parecchie convocazioni in prima squadra e giocato alcuni spezzonidi partita. L'esordio ufficiale dal primo minuto in serie A con il Ce.S.In. CUSTorino domenica è stato una sorta di battesimo del fuoco per Marco Montaldo LoGreco, che si è subito trovato di fronte la capolista Hbs Colorno, oltretuttosotto un diluvio che non ha lasciato tregua alle due squadre per tutto ilmatch. Marco, che è iscritto al primo anno di Giurisprudenza, ha iniziato apraticare il rugby al CUS Torino a cinque anni e da allora non ha più smesso.«Sapevo - spiega il 20enne pilone cussino - che Modonutto erainfortunato e che con tutta probabilità sarebbe toccato a me sostituirlo. Primadella partita ero un po' teso e coach Regan Sue ha chiesto a me e ad AdrianoNicita, l'altro pilone, quante mischie avevamo giocato nella nostra vita e gliabbiamo risposto migliaia. Ci ha detto che allora eravamo pronti ad andare incampo contro il Colorno». Montaldo e Nicita insieme fanno una media di 19 annie mezzo, contro i 32 dei loro avversari di ruolo Bellingeri e Marku. «ConNicita e il tallonatore Paolo Martina (che ha 25 anni, contro i 32 diSanfelici, il suo omologo del Colorno, ndr) ci siamo parlati e ci siamo dettidi giocare con calma e di consultarci in ogni circostanza, per risolvereinsieme le situazioni che ci fossimo trovati ad affrontare. Lo abbiamo fatto edè andato tutto abbastanza bene».In effetti il tecniconeozelandese ha avuto ottimi riscontri dalle prestazioni di Montaldo e Nicita.«Per quanto mi riguarda - commenta Marco - mi sono piaciuto in mischia e in touche,dove più o meno ho fatto quello che dovevo fare. Avrei invece potuto esprimermimeglio in difesa e nel portare più palloni in avanti». A dispetto dellecondizioni del terreno di gioco e della forza degli avversari, il match degliuniversitari è stato molto convincente. «Siamo usciti dalla palestra per andarein campo molto caricati - afferma Montaldo - e durante la gara abbiamo datotutto ciò che avevamo in corpo. Questa squadra nel corso della stagione haacquisito maturità e intelligenza di gioco. Oltre a ciò, a giocare nel fangosiamo abituati, perché ci alleniamo in quelle condizioni ogni sera. Regan Sueci insegna a non farci influenzare dal campo e dagli arbitraggi. Dobbiamoaccettare le decisioni e guardare avanti. Quella contro il Colorno non mi ècomunque sembrata la migliore partita dell'anno. A Padova il nostroatteggiamento mi era piaciuto ancora di più».Da una capolista all'altra, sabatoin anticipo alle ore 15,30 il Ce.S.In. farà visita al SantamargheritaValpolicella, che proprio approfittando del pareggio del Colorno ha scavalcatoi rivali ed è passato al comando della classifica, conquistando anchematematicamente la promozione in A1. Il ruolino di marcia dei veronesi èimpressionante, dal momento che non perdono da 14 giornate. In tutto hanno subìtosolo tre sconfitte, contro Alghero, Vicenza e Capoterra, l'ultima delle qualirisale all'11 novembre. Gli uomini allenati da Alessandro Zanella hanno di granlunga il migliore attacco (572 punti, una media di 28,6 a partita) e la secondadifesa del campionato dopo il Colorno (318 punti, 15,9 di media).Sabato contro il Ce.S.In.mancheranno gli uruguaiani Jeronimo Etcheverry e Alberto Roman, impegnati conla loro Nazionale nel Campionato Sudamericano. I due erano assenti anchedomenica scorsa e ciò non ha impedito ai veneti di vincere in casa delloZhermack Badia per 29-16. All'andata all'Albonico il Valpolicella s'impose per31-15 e l'estremo Etcheverry fu il migliore in campo, segnando 16 punti eorchestrando perfettamente i compagni con i suoi poderosi calci di spostamento.«Se riusciamo a usare bene il nostro sistema di gioco - osserva Montaldo - possiamofare risultato contro chiunque. A Valpolicella le motivazioni saranno altissime».Oggi sarà un 1° maggio moltoattivo per il Settore Propaganda cussino, che sarà impegnato al 20° TorneoInvernici a Calvisano e al 32° Torneo Bottacin a Padova, organizzato dalPetrarca, con un totale di otto squadre per 120 bambini.Domenica a Grugliascogiocherà la squadra femminile del Rugby Junior Club Torino, guidata da MassimoSpagnoli, nell'undicesimo e penultimo raggruppamento del girone 6 della CoppaItalia a 7, prima delle finali per il titolo, in programma il 26 maggio allaCittadella del Rugby di Parma.Sarà tempo di barrage persalire in Elite per l'Under 20 di Dragos Bavinschi, che alle 12,30 farà visitaal Parabiago.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161