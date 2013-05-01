Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
01/05/2013
Comunicato Cus Torino 64.doc
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
Dopo aver fermato il Colorno, il Ce.S.In. CUS Torino sabato alle
ore 15,30 ci proverà anche contro il Valpolicella, nuova capolista.
L'esordiente Marco Montaldo:«Domenica la squadra ha risposto alla grande. Se riusciamo
a usare bene il nostro sistema di gioco, possiamo fare risultato contro
chiunque».Quest'anno aveva già
collezionato parecchie convocazioni in prima squadra e giocato alcuni spezzoni
di partita. L'esordio ufficiale dal primo minuto in serie A con il Ce.S.In. CUS
Torino domenica è stato una sorta di battesimo del fuoco per Marco Montaldo Lo
Greco, che si è subito trovato di fronte la capolista Hbs Colorno, oltretutto
sotto un diluvio che non ha lasciato tregua alle due squadre per tutto il
match. Marco, che è iscritto al primo anno di Giurisprudenza, ha iniziato a
praticare il rugby al CUS Torino a cinque anni e da allora non ha più smesso.
«Sapevo - spiega il 20enne pilone cussino - che Modonutto era
infortunato e che con tutta probabilità sarebbe toccato a me sostituirlo. Prima
della partita ero un po' teso e coach Regan Sue ha chiesto a me e ad Adriano
Nicita, l'altro pilone, quante mischie avevamo giocato nella nostra vita e gli
abbiamo risposto migliaia. Ci ha detto che allora eravamo pronti ad andare in
campo contro il Colorno». Montaldo e Nicita insieme fanno una media di 19 anni
e mezzo, contro i 32 dei loro avversari di ruolo Bellingeri e Marku. «Con
Nicita e il tallonatore Paolo Martina (che ha 25 anni, contro i 32 di
Sanfelici, il suo omologo del Colorno, ndr) ci siamo parlati e ci siamo detti
di giocare con calma e di consultarci in ogni circostanza, per risolvere
insieme le situazioni che ci fossimo trovati ad affrontare. Lo abbiamo fatto ed
è andato tutto abbastanza bene».
In effetti il tecnico
neozelandese ha avuto ottimi riscontri dalle prestazioni di Montaldo e Nicita.
«Per quanto mi riguarda - commenta Marco - mi sono piaciuto in mischia e in touche,
dove più o meno ho fatto quello che dovevo fare. Avrei invece potuto esprimermi
meglio in difesa e nel portare più palloni in avanti». A dispetto delle
condizioni del terreno di gioco e della forza degli avversari, il match degli
universitari è stato molto convincente. «Siamo usciti dalla palestra per andare
in campo molto caricati - afferma Montaldo - e durante la gara abbiamo dato
tutto ciò che avevamo in corpo. Questa squadra nel corso della stagione ha
acquisito maturità e intelligenza di gioco. Oltre a ciò, a giocare nel fango
siamo abituati, perché ci alleniamo in quelle condizioni ogni sera. Regan Sue
ci insegna a non farci influenzare dal campo e dagli arbitraggi. Dobbiamo
accettare le decisioni e guardare avanti. Quella contro il Colorno non mi è
comunque sembrata la migliore partita dell'anno. A Padova il nostro
atteggiamento mi era piaciuto ancora di più».
Da una capolista all'altra, sabato
in anticipo alle ore 15,30 il Ce.S.In. farà visita al Santamargherita
Valpolicella, che proprio approfittando del pareggio del Colorno ha scavalcato
i rivali ed è passato al comando della classifica, conquistando anche
matematicamente la promozione in A1. Il ruolino di marcia dei veronesi è
impressionante, dal momento che non perdono da 14 giornate. In tutto hanno subìto
solo tre sconfitte, contro Alghero, Vicenza e Capoterra, l'ultima delle quali
risale all'11 novembre. Gli uomini allenati da Alessandro Zanella hanno di gran
lunga il migliore attacco (572 punti, una media di 28,6 a partita) e la seconda
difesa del campionato dopo il Colorno (318 punti, 15,9 di media).
Sabato contro il Ce.S.In.
mancheranno gli uruguaiani Jeronimo Etcheverry e Alberto Roman, impegnati con
la loro Nazionale nel Campionato Sudamericano. I due erano assenti anche
domenica scorsa e ciò non ha impedito ai veneti di vincere in casa dello
Zhermack Badia per 29-16. All'andata all'Albonico il Valpolicella s'impose per
31-15 e l'estremo Etcheverry fu il migliore in campo, segnando 16 punti e
orchestrando perfettamente i compagni con i suoi poderosi calci di spostamento.
«Se riusciamo a usare bene il nostro sistema di gioco - osserva Montaldo - possiamo
fare risultato contro chiunque. A Valpolicella le motivazioni saranno altissime».
Oggi sarà un 1° maggio molto
attivo per il Settore Propaganda cussino, che sarà impegnato al 20° Torneo
Invernici a Calvisano e al 32° Torneo Bottacin a Padova, organizzato dal
Petrarca, con un totale di otto squadre per 120 bambini.
Domenica a Grugliasco
giocherà la squadra femminile del Rugby Junior Club Torino, guidata da Massimo
Spagnoli, nell'undicesimo e penultimo raggruppamento del girone 6 della Coppa
Italia a 7, prima delle finali per il titolo, in programma il 26 maggio alla
Cittadella del Rugby di Parma.
Sarà tempo di barrage per
salire in Elite per l'Under 20 di Dragos Bavinschi, che alle 12,30 farà visita
al Parabiago.
Addetto stampa sezione
RUGBY:Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
Dopo aver fermato il Colorno, il Ce.S.In. CUS Torino sabato alle
ore 15,30 ci proverà anche contro il Valpolicella, nuova capolista.
L'esordiente Marco Montaldo:«Domenica la squadra ha risposto alla grande. Se riusciamo
a usare bene il nostro sistema di gioco, possiamo fare risultato contro
chiunque».Quest'anno aveva già
collezionato parecchie convocazioni in prima squadra e giocato alcuni spezzoni
di partita. L'esordio ufficiale dal primo minuto in serie A con il Ce.S.In. CUS
Torino domenica è stato una sorta di battesimo del fuoco per Marco Montaldo Lo
Greco, che si è subito trovato di fronte la capolista Hbs Colorno, oltretutto
sotto un diluvio che non ha lasciato tregua alle due squadre per tutto il
match. Marco, che è iscritto al primo anno di Giurisprudenza, ha iniziato a
praticare il rugby al CUS Torino a cinque anni e da allora non ha più smesso.
«Sapevo - spiega il 20enne pilone cussino - che Modonutto era
infortunato e che con tutta probabilità sarebbe toccato a me sostituirlo. Prima
della partita ero un po' teso e coach Regan Sue ha chiesto a me e ad Adriano
Nicita, l'altro pilone, quante mischie avevamo giocato nella nostra vita e gli
abbiamo risposto migliaia. Ci ha detto che allora eravamo pronti ad andare in
campo contro il Colorno». Montaldo e Nicita insieme fanno una media di 19 anni
e mezzo, contro i 32 dei loro avversari di ruolo Bellingeri e Marku. «Con
Nicita e il tallonatore Paolo Martina (che ha 25 anni, contro i 32 di
Sanfelici, il suo omologo del Colorno, ndr) ci siamo parlati e ci siamo detti
di giocare con calma e di consultarci in ogni circostanza, per risolvere
insieme le situazioni che ci fossimo trovati ad affrontare. Lo abbiamo fatto ed
è andato tutto abbastanza bene».
In effetti il tecnico
neozelandese ha avuto ottimi riscontri dalle prestazioni di Montaldo e Nicita.
«Per quanto mi riguarda - commenta Marco - mi sono piaciuto in mischia e in touche,
dove più o meno ho fatto quello che dovevo fare. Avrei invece potuto esprimermi
meglio in difesa e nel portare più palloni in avanti». A dispetto delle
condizioni del terreno di gioco e della forza degli avversari, il match degli
universitari è stato molto convincente. «Siamo usciti dalla palestra per andare
in campo molto caricati - afferma Montaldo - e durante la gara abbiamo dato
tutto ciò che avevamo in corpo. Questa squadra nel corso della stagione ha
acquisito maturità e intelligenza di gioco. Oltre a ciò, a giocare nel fango
siamo abituati, perché ci alleniamo in quelle condizioni ogni sera. Regan Sue
ci insegna a non farci influenzare dal campo e dagli arbitraggi. Dobbiamo
accettare le decisioni e guardare avanti. Quella contro il Colorno non mi è
comunque sembrata la migliore partita dell'anno. A Padova il nostro
atteggiamento mi era piaciuto ancora di più».
Da una capolista all'altra, sabato
in anticipo alle ore 15,30 il Ce.S.In. farà visita al Santamargherita
Valpolicella, che proprio approfittando del pareggio del Colorno ha scavalcato
i rivali ed è passato al comando della classifica, conquistando anche
matematicamente la promozione in A1. Il ruolino di marcia dei veronesi è
impressionante, dal momento che non perdono da 14 giornate. In tutto hanno subìto
solo tre sconfitte, contro Alghero, Vicenza e Capoterra, l'ultima delle quali
risale all'11 novembre. Gli uomini allenati da Alessandro Zanella hanno di gran
lunga il migliore attacco (572 punti, una media di 28,6 a partita) e la seconda
difesa del campionato dopo il Colorno (318 punti, 15,9 di media).
Sabato contro il Ce.S.In.
mancheranno gli uruguaiani Jeronimo Etcheverry e Alberto Roman, impegnati con
la loro Nazionale nel Campionato Sudamericano. I due erano assenti anche
domenica scorsa e ciò non ha impedito ai veneti di vincere in casa dello
Zhermack Badia per 29-16. All'andata all'Albonico il Valpolicella s'impose per
31-15 e l'estremo Etcheverry fu il migliore in campo, segnando 16 punti e
orchestrando perfettamente i compagni con i suoi poderosi calci di spostamento.
«Se riusciamo a usare bene il nostro sistema di gioco - osserva Montaldo - possiamo
fare risultato contro chiunque. A Valpolicella le motivazioni saranno altissime».
Oggi sarà un 1° maggio molto
attivo per il Settore Propaganda cussino, che sarà impegnato al 20° Torneo
Invernici a Calvisano e al 32° Torneo Bottacin a Padova, organizzato dal
Petrarca, con un totale di otto squadre per 120 bambini.
Domenica a Grugliasco
giocherà la squadra femminile del Rugby Junior Club Torino, guidata da Massimo
Spagnoli, nell'undicesimo e penultimo raggruppamento del girone 6 della Coppa
Italia a 7, prima delle finali per il titolo, in programma il 26 maggio alla
Cittadella del Rugby di Parma.
Sarà tempo di barrage per
salire in Elite per l'Under 20 di Dragos Bavinschi, che alle 12,30 farà visita
al Parabiago.
Addetto stampa sezione
RUGBY:Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] MONDIALI "INGHILTERRA 2015", PER L'ITALIA ESORDIO CON LA FRANCIA A TWICKENHAM
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: SABATO ULTIMO TURNO A SAN DONA'
Redazione