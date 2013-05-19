Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
19/05/2013
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
L'Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino rimontata due volte: a Brescia
finisce 26-26 la gara d'andata del barrage di semifinale per salire in Elite.
Si fa rimontare per due volte l'Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino, che a
Brescia pareggia per 26-26 il match di andata del barrage per la promozione in
Elite. Dragos Bavinschi e Andrea Oliva schierano Monfrino estremo, Bracco e
Maggi (st Alessandrini) ali, Perju e Marco De Letteriis centri, Reeves
apertura, Porporato mediano di mischia, Polla, Marenini (pt Don) e Spaliviero
in terza linea, Fede (st Falcetta) e Perrone in seconda, Paolo Martra e Novello
(st Mattia Racca) piloni e Fabio Martra tallonatore. In panchina Nevio Racca,
Romano e Zaccuri. Sorpresi in apertura da una meta, non trasformata, dei
padroni di casa, i cussini assumono il controllo delle operazioni e vanno in
meta per tre volte grazie a Novello, Spaliviero e Porporato, con quest'ultimo
che calcia in mezzo ai pali due trasformazioni. Il primo tempo va in archivio
sul 19-5 per i biancoblù, che nella ripresa si distraggono e subiscono due
mete, entrambe trasformate. Sul 19-19 la reazione d'orgoglio del Ce.S.In.
propizia la meta di Bracco. Porporato è ancora preciso al calcio e porta il
punteggio sul 26-19. Quando pare tutto finito, il Brescia trova il guizzo a
tempo scaduto per riequilibrare le sorti della gara. Al CUS può andare bene
anche così, in vista del ritorno che si svolgerà all'Albonico domenica prossima
alle ore 12,30.
Redazione