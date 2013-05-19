Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:L'Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino rimontata due volte: a Bresciafinisce 26-26 la gara d'andata del barrage di semifinale per salire in Elite.Si fa rimontare per due volte l'Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino, che aBrescia pareggia per 26-26 il match di andata del barrage per la promozione inElite. Dragos Bavinschi e Andrea Oliva schierano Monfrino estremo, Bracco eMaggi (st Alessandrini) ali, Perju e Marco De Letteriis centri, Reevesapertura, Porporato mediano di mischia, Polla, Marenini (pt Don) e Spalivieroin terza linea, Fede (st Falcetta) e Perrone in seconda, Paolo Martra e Novello(st Mattia Racca) piloni e Fabio Martra tallonatore. In panchina Nevio Racca,Romano e Zaccuri. Sorpresi in apertura da una meta, non trasformata, deipadroni di casa, i cussini assumono il controllo delle operazioni e vanno inmeta per tre volte grazie a Novello, Spaliviero e Porporato, con quest'ultimoche calcia in mezzo ai pali due trasformazioni. Il primo tempo va in archiviosul 19-5 per i biancoblù, che nella ripresa si distraggono e subiscono duemete, entrambe trasformate. Sul 19-19 la reazione d'orgoglio del Ce.S.In.propizia la meta di Bracco. Porporato è ancora preciso al calcio e porta ilpunteggio sul 26-19. Quando pare tutto finito, il Brescia trova il guizzo atempo scaduto per riequilibrare le sorti della gara. Al CUS può andare beneanche così, in vista del ritorno che si svolgerà all'Albonico domenica prossimaalle ore 12,30.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161