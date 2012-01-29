Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
29/01/2012
[gallery] CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby: L'Under 16 del Ce.S.In. CUS Torino battuta per 22-12 dallo Junior Amatori Milano. Non si gioca all'Albonico: rinviate le partite di serie B contro il Parabiago e dell'Under 23 contro il Brescia. In un fine settimana in cui la neve ha recitato molto bene il ruolo della protagonista assoluta, Milano è stata risparmiata dal maltempo e l'Under 16 Elite del Ce.S.In. CUS Torino, seconda in classifica, è andata in campo contro lo Junior Amatori, terzo. I ragazzi di coach Alejandro Eschoyez non sono stati all'altezza delle loro prestazioni passate e sono stati battuti per 22-12, perdendo anche l'imbattibilità stagionale (in due anni è solo la quarta sconfitta). A dispetto di un rendimento non esaltante, i biancoblu erano comunque in vantaggio per 12-10, con mete di Gattiglio e Porporato, che ha messo a segno anche un trasformazione, a 5' dalla fine. Dopo essere stati superati dagli avversari, hanno subìto l'ultima meta nel recupero. Insomma un incidente di percorso, che servirà magari anche come bagno d'umiltà. Hanno giocato anche le due Under 14, che hanno ceduto per 12-10 all'Acqui e per 24-5 all'Asti. L'Under 16 territoriale è stata dominata per 78-0 dalle Province dell'Ovest. All'Albonico, ricoperto da uno spesso strato di neve fresca, si è invece assistito a due rinvii. La notizia di quello del match dell'Under 23, che avrebbe dovuto disputare il recupero contro il Brescia, è arrivata già in mattinata. Per avere la certezza che la prima squadra sarebbe rimastra inoperosa si è invece dovuto attendere fino alle ore 14,40, quando l'arbitro Federico Armanini di Noceto (Parma), dopo aver svolto un lunghissimo sopralluogo, ha ufficializzato la sua decisione. Si è iniziato a tracciare le strisce rosse di delimitazione del rettangolo di gioco, destinate peraltro a essere in breve tempo ricoperte dai fiocchi che continuavano a cadere. Impossibile dunque per il direttore di gara dare il via alla partita. Il Comitato Piemontese ha anche comunicato il rinvio della giornata di C territoriale e dunque la cadetta cussina si è visto spostare a data da destinarsi l'incontro in programma in casa del Beinasco. Addetto stampa sezione RUGBY: Roberto Levi (+39) 347 - 1105647 http://www.custorino.it/agonismo/rugby/rugby.aspx [email protected] Ufficio stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.046.42.93 Fax (+39) 011.382.57.30 [email protected]
