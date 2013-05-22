Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:Match decisivo per l'Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino, domenicaalle ore 12,30 all'Albonico contro il Brescia: la squadra vincente andrà inElite. Finale di Coppa Italia di rugby a 7 a Parma per le ragazze del RugbyJunior Club Torino e Settore Propaganda impegnato a Piacenza nel TorneoSanfelici.Il pareggio di domenica per 26-26 ottenuto dall'Under 20 del Ce.S.In. CUSTorino sul campo del Brescia, nel match di andata del barrage di semifinale halasciato tutti i giochi aperti. Il match di domenica alle ore 12,30 al centrosportivo Angelo Albonico risulterà dunque determinante e la squadra vincentesarà promossa in Elite. «A Brescia -spiega il dirigente cussino Andrea Martra - non siamo riusciti a esprimeretutto il nostro potenziale. Abbiamo iniziato bene la partita e concluso ilprimo tempo in netto vantaggio. Nel secondo, però, siamo calati mentalmente, comeci accade talvolta in trasferta, mentre gli avversari hanno continuato agiocare sul loro standard fino all'ultimo minuto e ci hanno rimontati. Peccato,perché fisicamente siamo superiori e ci eravamo aggiudicati il 90% delle mischiee delle touche a favore o contro. Abbiamo purtroppo commesso troppi "inavanti" e gestito male il passaggio del pallone da un atleta all'altro». Nelritorno l'atteggiamento dovrà essere diverso, per disputare con la massimaattenzione la gara che varrà un'intera stagione. La formazione che prevarrà affronteràdomenica 2 giugno, in campo neutro, la vincente fra l'Union 96 e il Lecco nellafinale del Trofeo delle Alpi. L'andata ha visto il successo dei milanesi per 25-19.Domenica sarà giornata decisiva anche per le ragazze del Rugby JuniorClub Torino, che si sono aggiudicate il girone 6 Piemonte della CoppaItalia a 7 seniores e alla Cittadella del Rugby di Parma giocheranno la fasefinale del girone Elite. In tutto le compagini saranno 16, suddivise in quattroraggruppamenti. Si giocherà all'italiana, con partite di sola andata e al terminele prime due di ciascun quadrangolare saranno ammesse ai quarti di finale perl'assegnazione del titolo, mentre le terze e le quarte si contenderanno unposto fra il nono e il sedicesimo. Dalle ore 9,30 le ragazze allenate daMassimo Spagnoli incontreranno nel girone B il Cus Roma (1° nel girone 1Lazio), le Gallinelle Rugby Parabiago (terze nel girone 4 Lombardia) e l'EtruschiRugby Livorno (secondo nel girone 8 Toscana).Il Settore Propaganda cussino sarà invece impegnato con tutte lecategorie, dall'Under 6 all'Under 12, a Piacenza nel 29° Torneo Internazionale"Marco Sanfelici", organizzato dall'Asd Rugby Lyons.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161