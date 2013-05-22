Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
22/05/2013
Comunicato Cus Torino 70.doc
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
Match decisivo per l'Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino, domenica
alle ore 12,30 all'Albonico contro il Brescia: la squadra vincente andrà in
Elite. Finale di Coppa Italia di rugby a 7 a Parma per le ragazze del Rugby
Junior Club Torino e Settore Propaganda impegnato a Piacenza nel Torneo
Sanfelici.
Il pareggio di domenica per 26-26 ottenuto dall'Under 20 del Ce.S.In. CUS
Torino sul campo del Brescia, nel match di andata del barrage di semifinale ha
lasciato tutti i giochi aperti. Il match di domenica alle ore 12,30 al centro
sportivo Angelo Albonico risulterà dunque determinante e la squadra vincente
sarà promossa in Elite. «A Brescia -
spiega il dirigente cussino Andrea Martra - non siamo riusciti a esprimere
tutto il nostro potenziale. Abbiamo iniziato bene la partita e concluso il
primo tempo in netto vantaggio. Nel secondo, però, siamo calati mentalmente, come
ci accade talvolta in trasferta, mentre gli avversari hanno continuato a
giocare sul loro standard fino all'ultimo minuto e ci hanno rimontati. Peccato,
perché fisicamente siamo superiori e ci eravamo aggiudicati il 90% delle mischie
e delle touche a favore o contro. Abbiamo purtroppo commesso troppi "in
avanti" e gestito male il passaggio del pallone da un atleta all'altro». Nel
ritorno l'atteggiamento dovrà essere diverso, per disputare con la massima
attenzione la gara che varrà un'intera stagione. La formazione che prevarrà affronterà
domenica 2 giugno, in campo neutro, la vincente fra l'Union 96 e il Lecco nella
finale del Trofeo delle Alpi. L'andata ha visto il successo dei milanesi per 25-19.
Domenica sarà giornata decisiva anche per le ragazze del Rugby Junior
Club Torino, che si sono aggiudicate il girone 6 Piemonte della Coppa
Italia a 7 seniores e alla Cittadella del Rugby di Parma giocheranno la fase
finale del girone Elite. In tutto le compagini saranno 16, suddivise in quattro
raggruppamenti. Si giocherà all'italiana, con partite di sola andata e al termine
le prime due di ciascun quadrangolare saranno ammesse ai quarti di finale per
l'assegnazione del titolo, mentre le terze e le quarte si contenderanno un
posto fra il nono e il sedicesimo. Dalle ore 9,30 le ragazze allenate da
Massimo Spagnoli incontreranno nel girone B il Cus Roma (1° nel girone 1
Lazio), le Gallinelle Rugby Parabiago (terze nel girone 4 Lombardia) e l'Etruschi
Rugby Livorno (secondo nel girone 8 Toscana).
Il Settore Propaganda cussino sarà invece impegnato con tutte le
categorie, dall'Under 6 all'Under 12, a Piacenza nel 29° Torneo Internazionale
"Marco Sanfelici", organizzato dall'Asd Rugby Lyons.
