Comunicato stampa Ce.S.In. Cus Torino Rugby

[email protected]

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:L'Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino in trionfo: batte per 32-17all'Albonico il Rugby Brescia ed è promosso in Elite. Successo storico per le ragazzedel Rugby Junior Club Torino, che vincono a Parma la Coppa Italia a 7.Una prova di forza. Ne è protagonista l'Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino,che all'Albonico batte per 32-17 il Rugby Brescia e ottiene la promozione inElite. Dopo il 26-26 del match di andata della semifinale era necessariovincere e i ragazzi di Dragos Bavinschi e Andrea Oliva centrano in pienol'obiettivo.Vanno in campo Monfrino apertura, Bracco (26' st Romano) e Maggi ali,Perju e Marco De Letteriis centri, Reeves apertura, Porporato mediano dimischia, Polla, Nevio Racca e Spaliviero in terza linea, Don e Perrone inseconda, Paolo Martra e Novello (13' st Mattia Racca) piloni e Fabio Martratallonatore. A disposizione Zaccuri, Fede, Falcetta, Bianco e Alessandrini.Rispetto alla sfida di Brescia mancano nel XV titolare Marenini, infortunato, eFede e al loro posto giocano Nevio Racca e Don. I gradi di capitano passano daMarenini a Porporato. I lombardi schierano Bellelli estremo, Pedrollo eCeccarelli (10' st Sangiorgi) all'ala, Pagano e Gilardoni ai centri, Quarantinie Faggiano in mediana, Musicco, Filippini e Tognazzi (1'pt Bonalumi, 10' stGalloni) terze linee, Bianchi e Tebaldini seconde linee, Mistri e Razio pilonie Pinzin tallonatore. In panchina Nocivelli. Arbitra il varesino Mario Galante,della sezione di Parabiago.Partono meglio gli ospiti, ma i cussini si dimostrano a tenuta stagna indifesa. Placcaggi tempestivi e pericoli ridotti a zero. Quando il Ce.S.In escedal guscio fa subito male. Al 4' Reeves corre come il vento sull'ala sinistra eprima di essere sospinto fuori serve Monfrino, che macina ancora qualche metroe ispira Bracco. Il numero 14 va via che è una bellezza e finisce in meta inmezzo ai pali. Porporato trasforma per il 7-0. Il bis è vicino all'11', ma ilocali allargano troppo e perdono palla. A penalizzare i padroni di casa sono itroppi errori nel controllo dell'ovale, proprio quando basterebbe un passaggioin più per andare in meta. Tutto è giustificato, comunque, quando si è giovanie si ha una voglia matta di vincere. Si sa che nello sport gli sbagli sipagano, ma la meta di Perju al 18' e l'addizionale di Porporato dannotranquillità (14-0).Il Brescia fatica ad avanzare alla mano e si affida ai calci lunghi, cheil Cus però controlla e rimanda con precisione. In mischia e in touche lasquadra di Bavinschi e Oliva domina, senza peraltro finalizzare la superiorità.Quando al 25' i bresciani commettono fallo e la posizione è piuttostofavorevole, si sceglie di calciare e dalla piazzola Porporato non perdona(17-0). Solo a questo punto la compagine allenata da Costantino Bargnani tentala reazione e si lancia alla carica. Il CUS è un po' in affanno e riesce ad allentarela pressione con una palla "rubata". Non basta peraltro a sventare ilpericolo e Bianchi meritatamente traduce in meta l'ottimo lavoro di squadra(17-5). Il Ce.S.In. vuole ristabilire le distanze e al 33' una touche ai 5metri offensivi pare l'occasione giusta. Paolo Martra rimette e Don conquistal'ovale, ma la maul non punge. Si prova allora alla mano e anche questa chancesfuma.Al riposo il margine è ampio, ma il ricordo di Brescia, quando non erabastato il 19-5 di metà gara, non rende del tutto sereni. Bisogno insommainsistere. I lombardi non ci stanno e provano a tornare in scia. Al 5' unapercussione di Porporato porta lo scompiglio. Trascorrono alcuni secondi e ilBrescia introduce una mischia sui 5 metri difensivi. Commette "inavanti" e si riforma il raggruppamento con l'ovale in mano ai cussini. C'èostinazione a entrare centralmente, poi all'8' Porporato trova il corridoiogiusto per De Letteriis "piè veloce", che fila in meta. Ancora ilcapitano inquadra i pali e si sale sul 24-5. Al 19' il carrettino cussinoguadagna spazio e si finisce in touche, non sfruttata. Porporato al 23' siglail 27-5 dalla piazzola.La meta di Pagano e la trasformazione di Quarantini al 29' avvicinano ilBrescia, che rimane comunque a distanza di sicurezza (27-12). Al 33' il CUSperde una touche e il Brescia lo grazia con un "in avanti". Non c'èpiù tempo per recuperare e i ragazzi di Bargnani hanno il merito di crederciancora. La meta di Mistri ricompensa il loro impegno (27-17). Nel recupero Perjuè bravissimo a seguire l'azione e a calciare avanti una palla vagante, per poicorrere a schiacciarla. Finisce dunque 32-17 e l'Elite è cosa fatta. Ora rimanel'ultimo sforzo, per mettere la ciliegina sulla torta. Domenica prossima incampo neutro il match contro l'Union 96, che prevale di nuovo sul Lecco per 15-10, assegnerà il Trofeo delle Alpi. IlCe.S.In. non vuole farselo sfuggire.La gioia è duplice, perché alla Cittadella del Rugby di Parma le ragazzedel Rugby Junior Club Torino si aggiudicano la Coppa Italia di rugby a 7, ladisciplina che andrà alle Olimpiadi. Nel girone eliminatorio la compagineallenata da Massimo Spagnoli e Andrea Granata supera il Livorno per 19-0, ilCUS Roma per 26-0 e il Parabiago per 19-7. Nei quarti la marcia prosegue con il15-5 inflitto al Cus Verona e in semifinale capitan Monica Bruno e compagne sconfiggononuovamente il CUS Roma per 5-0. Grande prestazione delle torinesi anche infinale e 10-5 servito al Vicenza.«Si tratta di un successo storico - spiega Adriano Moro, il direttoretecnico del Rugby Junior Club Torino - . Dopo aver disputato il gironepiemontese-ligure con assoluta autorevolezza, a Parma abbiamo coronato un sognoche va avanti da due anni e un percorso che avevo ben chiaro. Nella scorsastagione in Coppa Italia ci eravamo piazzati quarti, mancando per un drop ilpodio, e poi era arrivato il terzo posto ai Campionati Nazionali Universitari.Questa volta l'obiettivo era il successo in Coppa Italia e lo abbiamoraggiunto. Ora guardiamo avanti e se riuscissimo a trovare uno sponsor ilprossimo anno vorremmo fare la serie A».Poi Moro entra maggiormente nel merito tecnico dell'impresa. «A Parma -racconta - le ragazze erano 22 e 15 erano a disposizione. Tutte sono andate incampo e sono state protagoniste. Bravissime naturalmente le gemelle Monica eGiulia Bruno, Barbara Sparavier e Federica Croce, ma è stato il gruppo ilnostro punto di forza. Non dimentichiamo la junior Margherita Ertola e le altregiovanissime che stanno crescendo. Tutte hanno lottato per un solo traguardo.Avevo detto loro che per farsi prendere sul serio dal movimento dovevano essereloro stesse a prendersi sul serio. Lo hanno fatto e negli ultimi due anni sisono sottoposte a tre allenamenti alla settimana, agli ordini di tecnici diprimissimo livello. Il mio ringraziamento va a Massimo Spagnoli e AndreaGranata, ma prima di loro uomini come Adriano Tosatto e Mattia Basile hannofatto molto per il rugby femminile piemontese. Spagnoli e Granata hannoprivilegiato la tecnica individuale e infatti in attacco e in difesa tutte leatlete si sono espresse al massimo. Si è anche cercato di curare molto il ritmoe di puntare su un gioco di movimento che miri a far danni piuttosto chedistruggere le azioni avversarie. Questa è la linea del Rugby Junior ClubTorino». Occasione per festeggiare sarà anche martedì 28 maggio all'Alcool diLungo Po Cadorna 1, quasi all'angolo con piazza Vittorio Veneto, dove verràesposta la mostra fotografica sul rugby femminile piemontese.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161