Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
02/06/2013
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
L'Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino è la più forte del Nord Ovest:
ad Asti batte per 25-15 l'Union 96 e si aggiudica il Trofeo delle Alpi.
A sette giorni dalla conquista della promozione in Elite, l'Under 20 del
Ce.S.In. CUS Torino non si ferma e vince anche il Trofeo delle Alpi. Avanzano
come degli schiacciasassi i ragazzi allenati da Dragos Bavinschi e Andrea Oliva,
che sul campo neutro di Asti battono l'Union 96 per 25-15 e si laureano squadra
più forte del Nord Ovest. La coppia tecnica schiera Monfrino estremo, Bianco e
Maggi ali, Perju e Marco De Letteriis centri, Reeves apertura, Porporato
mediano di mischia, Polla, Marenini e Spaliviero in terza linea, Don e Perrone
in seconda, Mattia Racca e Paolo Martra piloni e Fabio Martra tallonatore. A
disposizione Novello, Zaccuri, Fede, Nevio Racca, Kuli, Alessandrini e Falcetta,
tutti entrati nel corso della partita. Perfetta la tattica dei biancoblù, che
dominano in ogni settore del gioco. Tiene benissimo la difesa, che aspetta le avanzate
a folate dei milanesi ed è pronta a bloccarle con placcaggi precisi e
tempestivi, prima di ripartire sulla spinta della velocità dei tre quarti. Bravo
l'apertura Reeves a ispirare e implacabili Monfrino e Perju a sfruttare i
corridoi giusti. La mischia dà spettacolo, condotta dal mediano Porporato con
navigata maturità, a dispetto della giovane età. Nel primo tempo, chiuso in
vantaggio per 15-5, vanno in meta Monfrino e Porporato, che mette a segno anche
una trasformazione e un piazzato. Nella ripresa a violare la linea avversaria
sono De Letteriis e un'azione di maul, finalizzata da Fede. Il Trofeo delle
Alpi entra per la prima volta nella bacheca cussina e arriva a salutare
l'uscita dalla categoria dei ragazzi del 1994, che lasciano il peso di portare
avanti la tradizione in Elite ai '95 e ai '96. Questi ultimi sono la prima
espressione della fantastica attività portata avanti da Regan Sue e Alejandro
Eschoyez da quando sono approdati a Grugliasco. Il lavoro svolto negli ultimi quattro anni ha dato i
suoi frutti, partorendo un gruppo forte e agguerrito in ogni reparto. Tutti
sono pronti a rispondere quando vengono chiamati in causa e a fornire il loro
apporto determinante. Il successo odierno è una buona notizia per il presente
del Ce.S.In., ma anche per il futuro. Monfrino vanta già diverse presenze in
serie A e nei prossimi mesi parecchi suoi compagni si affacceranno alle soglie
della prima squadra.
Redazione