Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:L'Under 20 del Ce.S.In. CUS Torino è la più forte del Nord Ovest:ad Asti batte per 25-15 l'Union 96 e si aggiudica il Trofeo delle Alpi.A sette giorni dalla conquista della promozione in Elite, l'Under 20 delCe.S.In. CUS Torino non si ferma e vince anche il Trofeo delle Alpi. Avanzanocome degli schiacciasassi i ragazzi allenati da Dragos Bavinschi e Andrea Oliva,che sul campo neutro di Asti battono l'Union 96 per 25-15 e si laureano squadrapiù forte del Nord Ovest. La coppia tecnica schiera Monfrino estremo, Bianco eMaggi ali, Perju e Marco De Letteriis centri, Reeves apertura, Porporatomediano di mischia, Polla, Marenini e Spaliviero in terza linea, Don e Perronein seconda, Mattia Racca e Paolo Martra piloni e Fabio Martra tallonatore. Adisposizione Novello, Zaccuri, Fede, Nevio Racca, Kuli, Alessandrini e Falcetta,tutti entrati nel corso della partita. Perfetta la tattica dei biancoblù, chedominano in ogni settore del gioco. Tiene benissimo la difesa, che aspetta le avanzatea folate dei milanesi ed è pronta a bloccarle con placcaggi precisi etempestivi, prima di ripartire sulla spinta della velocità dei tre quarti. Bravol'apertura Reeves a ispirare e implacabili Monfrino e Perju a sfruttare icorridoi giusti. La mischia dà spettacolo, condotta dal mediano Porporato connavigata maturità, a dispetto della giovane età. Nel primo tempo, chiuso invantaggio per 15-5, vanno in meta Monfrino e Porporato, che mette a segno ancheuna trasformazione e un piazzato. Nella ripresa a violare la linea avversariasono De Letteriis e un'azione di maul, finalizzata da Fede. Il Trofeo delleAlpi entra per la prima volta nella bacheca cussina e arriva a salutarel'uscita dalla categoria dei ragazzi del 1994, che lasciano il peso di portareavanti la tradizione in Elite ai '95 e ai '96. Questi ultimi sono la primaespressione della fantastica attività portata avanti da Regan Sue e AlejandroEschoyez da quando sono approdati a Grugliasco. Il lavoro svolto negli ultimi quattro anni ha dato isuoi frutti, partorendo un gruppo forte e agguerrito in ogni reparto. Tuttisono pronti a rispondere quando vengono chiamati in causa e a fornire il loroapporto determinante. Il successo odierno è una buona notizia per il presentedel Ce.S.In., ma anche per il futuro. Monfrino vanta già diverse presenze inserie A e nei prossimi mesi parecchi suoi compagni si affacceranno alle sogliedella prima squadra.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161