Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:Ottimi risultati del Settore Propaganda e delle Under 14 delCe.S.In. CUS Torino al 6° Torneo Internazionale della Torre - Trofeo Befed.Il Rugby Junior Club Torino, scuola rugby del Ce.S.In. CUS Torino, e leUnder 14 cussine si sono comportate splendidamente nel 6° Torneo Internazionaledella Torre - Trofeo Befed, organizzato con successo dal VII Rugby Torino alcampo di via Cascina Nuova a Settimo Torinese. L'Under 8 ha battuto per 3 metea 2 l'Asti, per 5-2 il Biella e per 6-2 il Giuco. Nella finale per il primo eil secondo posto ha sconfitto per 5-2 l'Ivrea. Dominio delle due Under 10cussine. La squadra 1 nel girone A ha superato il'Asti per 6-1, il SettimoJunior 1 per 7-1, il Rho per 5-2 e il Biella 1 per 6-0. La squadra 2 nel gironeB ha travolto l'Acqui Terme per 8-0, il Settimo Junior 2 per 6-2, l'Ivrea per9-2 e il Giuco per 4-2. Finale in famiglia, dunque, e la compagine 1 haprevalso sulla 2 per 5-2. Grandi risultati anche da parte delle Under 12. Iclasse 2001 hanno ceduto per 3-0 ai francesi dell'Ecole de Rugby Vaulnaveys epoi si sono imposti per 2-1 sul Rho, per 7-2 sull'Asti, per 6-0 sul Biella,chiudendo il girone A al secondo posto. L'annata 2002 ha invece dominato ilgirone B, con i successi per 1-0 sull'Ivrea, per 5-1 sull'Acqui Terme e per 3-2sullo Stade Valdotain. Nella finalissima è stata battuta per 4-1 dall'Ecole deRugby Vaulnaveys. Nel match che valeva per il terzo e il quarto posto i 2001del Rugby Junior Club Torino hanno regolato per 4-1 l'Ivrea. Passando alleUnder 14, l'annata 1999 ha inanellato il 19-0 ai danni del Piave, il 7-0sull'Asti, si è arreso per 5-12 al Parabiago e ha avuto la meglio per 1-0 sulBergamo. Nella fase successiva lo 0-0 contro il Recco e il 7-0 sul Biella hannoclassificato i cussini al quinto posto, alle spalle di Villorba 1, VII RugbyTorino, Bergamo e Parabiago. Più indietro è arrivata la squadra del 2000.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161