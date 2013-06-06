Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
06/06/2013
Comunicato Cus Torino 74.doc
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
Ottimi risultati del Settore Propaganda e delle Under 14 del
Ce.S.In. CUS Torino al 6° Torneo Internazionale della Torre - Trofeo Befed.
Il Rugby Junior Club Torino, scuola rugby del Ce.S.In. CUS Torino, e le
Under 14 cussine si sono comportate splendidamente nel 6° Torneo Internazionale
della Torre - Trofeo Befed, organizzato con successo dal VII Rugby Torino al
campo di via Cascina Nuova a Settimo Torinese. L'Under 8 ha battuto per 3 mete
a 2 l'Asti, per 5-2 il Biella e per 6-2 il Giuco. Nella finale per il primo e
il secondo posto ha sconfitto per 5-2 l'Ivrea. Dominio delle due Under 10
cussine. La squadra 1 nel girone A ha superato il'Asti per 6-1, il Settimo
Junior 1 per 7-1, il Rho per 5-2 e il Biella 1 per 6-0. La squadra 2 nel girone
B ha travolto l'Acqui Terme per 8-0, il Settimo Junior 2 per 6-2, l'Ivrea per
9-2 e il Giuco per 4-2. Finale in famiglia, dunque, e la compagine 1 ha
prevalso sulla 2 per 5-2. Grandi risultati anche da parte delle Under 12. I
classe 2001 hanno ceduto per 3-0 ai francesi dell'Ecole de Rugby Vaulnaveys e
poi si sono imposti per 2-1 sul Rho, per 7-2 sull'Asti, per 6-0 sul Biella,
chiudendo il girone A al secondo posto. L'annata 2002 ha invece dominato il
girone B, con i successi per 1-0 sull'Ivrea, per 5-1 sull'Acqui Terme e per 3-2
sullo Stade Valdotain. Nella finalissima è stata battuta per 4-1 dall'Ecole de
Rugby Vaulnaveys. Nel match che valeva per il terzo e il quarto posto i 2001
del Rugby Junior Club Torino hanno regolato per 4-1 l'Ivrea. Passando alle
Under 14, l'annata 1999 ha inanellato il 19-0 ai danni del Piave, il 7-0
sull'Asti, si è arreso per 5-12 al Parabiago e ha avuto la meglio per 1-0 sul
Bergamo. Nella fase successiva lo 0-0 contro il Recco e il 7-0 sul Biella hanno
classificato i cussini al quinto posto, alle spalle di Villorba 1, VII Rugby
Torino, Bergamo e Parabiago. Più indietro è arrivata la squadra del 2000.
Addetto stampa sezione
RUGBY:Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Redazione