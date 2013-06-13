Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
13/06/2013
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
L'Under 16 del Ce.S.In. CUS Torino chiude al terzo posto il 1°
Torneo Mazda di Acqui Terme. Sabato grande Festa di fine anno al centro
sportivo Angelo Albonico.
Terminati i campionati, la stagione sta bruciando gli ultimi appuntamenti
prima delle meritate vacanze. L'Under 16 del Ce.S.In. CUS Torino, che ha
concluso l'Elite al sesto posto e a settembre disputerà i barrage per rimanere
nella serie A di categoria, ha disputato ad Acqui Terme la prima edizione del
Torneo Mazda, che ha coinvolto squadre di cinque Regioni. I ragazzi guidati da
Nicola Compagnone e Garbet Wadi, alla presenza anche di Alejandro Eschoyez, hanno
esordito perdendo contro l'Asr Milano per 14-7 e si sono poi prontamente
riscattati, battendo le Province dell'Ovest per 12-7 e la Franchigia del
Piemonte (composta da Acqui Terme, Asti, Alessandria e Novi Ligure) per 26-0.
Hanno così chiuso il girone eliminatorio al secondo posto e si sono classificati
per la finale per il terzo e quarto posto. Il successo per 12-7 nel derby
universitario contro il CUS Genova ha assegnato ai biancoblù la terza piazza.
La manifestazione è stata vinta dall'Asr Milano, che nella finalissima ha
sconfitto per 10-0 il Grande Brianza. Quinta posizione per le Province
dell'Ovest (24-7 al Rugby Colorno) e settima per la Franchigia del Piemonte
(22-14 ai Barbarians).
Sabato al
centro sportivo Angelo Albonico il Ce.S.In. organizzerà la festa di fine
stagione. Ci si ritroverà alle ore 10,20 e fino alle 11 ci si potrà iscrivere
ai giochi a squadre, che si svolgeranno dalle 11 alle 12,30. Dalle 12,45 alle
14,15 si pranzerà tutti insieme e dalle 14,30 alle 16 sarà la volta dei giochi
d'acqua. Dalle 16 alle 17,30 si disputeranno il match dell'Under 14 contro la
prima squadra e un torneo di basket 3 vs 3. Ci sarà poi tempo per prepararsi
per la serata, che inizierà alle 19 con un aperitivo con Dj set. Alle 20
partirà la grigliata e dalle 21,30 ci sarà il Movida Show. Dalle 22 si
esibiranno gli Aurum, un gruppo che esegue
cover di musica pop e rock italiana e straniera.
Redazione