Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:L'Under 16 del Ce.S.In. CUS Torino chiude al terzo posto il 1°Torneo Mazda di Acqui Terme. Sabato grande Festa di fine anno al centrosportivo Angelo Albonico.Terminati i campionati, la stagione sta bruciando gli ultimi appuntamentiprima delle meritate vacanze. L'Under 16 del Ce.S.In. CUS Torino, che haconcluso l'Elite al sesto posto e a settembre disputerà i barrage per rimanerenella serie A di categoria, ha disputato ad Acqui Terme la prima edizione delTorneo Mazda, che ha coinvolto squadre di cinque Regioni. I ragazzi guidati daNicola Compagnone e Garbet Wadi, alla presenza anche di Alejandro Eschoyez, hannoesordito perdendo contro l'Asr Milano per 14-7 e si sono poi prontamenteriscattati, battendo le Province dell'Ovest per 12-7 e la Franchigia delPiemonte (composta da Acqui Terme, Asti, Alessandria e Novi Ligure) per 26-0.Hanno così chiuso il girone eliminatorio al secondo posto e si sono classificatiper la finale per il terzo e quarto posto. Il successo per 12-7 nel derbyuniversitario contro il CUS Genova ha assegnato ai biancoblù la terza piazza.La manifestazione è stata vinta dall'Asr Milano, che nella finalissima hasconfitto per 10-0 il Grande Brianza. Quinta posizione per le Provincedell'Ovest (24-7 al Rugby Colorno) e settima per la Franchigia del Piemonte(22-14 ai Barbarians).Sabato alcentro sportivo Angelo Albonico il Ce.S.In. organizzerà la festa di finestagione. Ci si ritroverà alle ore 10,20 e fino alle 11 ci si potrà iscrivereai giochi a squadre, che si svolgeranno dalle 11 alle 12,30. Dalle 12,45 alle14,15 si pranzerà tutti insieme e dalle 14,30 alle 16 sarà la volta dei giochid'acqua. Dalle 16 alle 17,30 si disputeranno il match dell'Under 14 contro laprima squadra e un torneo di basket 3 vs 3. Ci sarà poi tempo per prepararsiper la serata, che inizierà alle 19 con un aperitivo con Dj set. Alle 20partirà la grigliata e dalle 21,30 ci sarà il Movida Show. Dalle 22 siesibiranno gli Aurum, un gruppo che eseguecover di musica pop e rock italiana e straniera.