Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:La Festa al centro sportivo Angelo Albonico ha chiuso una stagioneagonistica altamente positiva per il Ce.S.In. CUS Torino.Giochi di gruppo e d'acqua e un pranzo tutti insieme, per gustarel'infinita varietà di piatti preparati dalle fantastiche mamme dei ragazzi delSettore Propaganda. Per non parlare della divertente sfida fra la primasquadra, con il coinvolgimento anche di alcuni dirigenti, e l'Under 14. E poialla sera la grigliata e la musica degli Aurum per completare, ballando, lagiornata. La Festa che ha animato sabato il centro sportivo Angelo Albonico haufficialmente concluso la stagione del Ce.S.In. CUS Torino. Un'annata che va inarchivio con molti motivi di soddisfazione per il club universitario.Partendo dalla prima squadra, è tempo di esaminare qualche numero che neesemplifica l'ottima partecipazione al girone B della serie A. In tutto nelle22 partite disputate i biancoblù hanno segnato 53 mete. Il topscorer è statoWalter Tinebra, a quota 6, seguito da Lucas D'Angelo e Alex Leo (5), WillemHeymans, Andrea Merlino e Francesco Narcisi (4), Stefano Amadio e George Iacob(3), Nicolas Jaluf e Vittorio Lo Faro (2) e Alessandro Alparone, GianmarcoBaire, Charles Clyde-Smith, Carlalberto Lo Greco, Paolo Martina, MarcoMonfrino, Marco Montaldo, Manuel Musso e Adriano Nicita (1). Sei sono state lemete tecniche. L'anno scorso in 22 match di serie B, comprese le due diplayoff, le mete erano state 59. In tutto i punti segnati sono stati 442 controi 459 e il miglior marcatore è stato D'Angelo, con 181 punti, frutto di 5 mete,30 trasformazioni, 28 piazzati e 4 drop. I punti subìti sono stati 389, afronte dei 264 del 2011-2012.«Il rendimento in attacco - spiega il direttore sportivo Salvo Lo Greco -è stato molto positivo, a dispetto di una categoria superiore, e anche quellodifensivo, considerando il livello più elevato degli avversari affrontati e chei maggiori passivi sono stati incassati nelle ultime gare del girone di andata,in cui abbiamo dovuto fronteggiare un gran numero di infortuni. Molte mete sonostate ottenute con azioni di maul e di mischia e ciò attesta la validità deinostri raggruppamenti, che hanno continuato a essere una delle nostre armivincenti». Nel complesso coach Regan Sue ha convocato 41 atleti, contro i 38della passata stagione. «L'aspetto più confortante - osserva il ds - è che ilnostro tecnico ha fatto girare una trentina di giocatori che ha un'età media di22 anni e per la maggior parte è formata da giovani cresciuti all'interno delnostro vivaio. Una decina di loro sono ragazzi nati dal 1992 al 1994, che hannoesordito in una categoria del tutto nuova, collezionando anche dei minutaggiimportanti e dimostrando di sapersela giocare alla pari contro avversari dimaggiore esperienza. Il prossimo anno il loro contributo alla causa sarà ancorapiù importante. Ci attenderà una stagione molto impegnativa, perché nell'otticadella ristrutturazione dei campionati, aumenterà il numero delle retrocessioni.Per essere sicuri di rimanere in serie A bisognerà piazzarsi nelle prime sette».In prima squadra saliranno gli elementi migliori dell'Under 20, che hannogià avuto l'opportunità di mettersi in evidenza. «Le due compagini che abbiamoschierato in categoria si sono comportate molto bene, dal momento che la primaè stata promossa in Elite e la seconda si è piazzata terza nel girone 4lombardo. L'Under 23 si è poi classificata terza e l'Under 16, seppur moltorinnovata rispetto all'anno scorso, è arrivata sesta in Elite. Le Under 14 inPiemonte non hanno rivali ed è la dimostrazione dell'ottimo lavoro che si stafacendo nel Settore Propaganda». Anche la cadetta è reduce da un'ottima annatae nella prossima avrà un ruolo strategico. «La serie C - afferma Lo Greco -sarà unificata e allestiremo una squadra giovane e competitiva con moltitalenti emergenti dell'Under 20. L'obiettivo sarà la promozione in B, percreare una bella opportunità di sboccoper i ragazzi destinati a crescere con la prospettiva di giocare in primasquadra». A proposito di futuro, il mercato impazza e Lo Greco sta chiudendoalcune importanti trattative, che saranno ufficializzate nelle prossimesettimane.