Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
di Redazione
26/06/2013
CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:
Regan Sue è "L'allenatore dell'anno" per Il Corriere
Sportivo. Intanto si muove il mercato cussino e arriva il sudafricano Martin
Thomsen.
L'ottima stagione disputata dal Ce.S.In. CUS Torino nel girone B della
serie A, terminato al settimo posto, a soli quattro punti dal quarto, è stato
riconosciuto anche dai mezzi d'informazione. In occasione della decima edizione
degli "Oscar dello Sport Piemontese", organizzata da Il Corriere
Sportivo, coach Regan Sue si è aggiudicato il premio come "migliore
allenatore dell'anno". «Preferisco sempre - spiega il tecnico neozelandese
- che siamo gli atleti a vincere i premi. Sono però contento di riceverli
anch'io quando consentono di parlare della società e del buon lavoro che
abbiamo svolto tutti insieme». L'allenatore non ha potuto essere presente alla
consegna di ieri sera alla Fabbrica delle
"e", in corso Trapani 95 a Torino, perché tornato in patria in
mattinata per trascorrere le vacanze estive. In sua vece ha ritirato il
riconoscimento il direttore sportivo cussino Salvo Lo Greco.
Il ds è attualmente
impegnato nella campagna di rafforzamento e ha già concluso il primo colpo di
mercato, assicurando alla causa biancoblù Martin Thomsen. Il sudafricano è già
noto ai tifosi, per aver affrontato il Ce.S.In. nell'ultimo campionato con la maglia
dell'AutoSonia Avezzano e aver segnato da solo i nove punti realizzati dai
marsicani all'andata e i dieci del ritorno. Il 27enne di Springs, che è alto
177 cm e pesa 85 kg, ha giocato nelle fila degli abruzzesi negli ultimi due
anni. Può essere impiegato come mediano di apertura o come estremo ed è uomo
capace di fare la differenza con la sua notevole visione di gioco e l'abilità
nei calci. Apprezzabili anche la sua velocità e la solidità difensiva. Nel suo
Paese ha militato nella Nazionale Under 19 e con la maglia del Valke ha
disputato la Currie Cup e la Vodacom Cup, i massimi campionati sudafricani.
L'ottica della politica
cussina è rivolta al ringiovanimento dei ranghi. Rimarranno a disposizione di
Regan Sue gli innesti dello scorso anno Giulio Forte, Gianmarco Baire, Vittorio
Lo Faro, Adriano Nicita e Andrea Civita e tutti gli elementi provenienti dal
vivaio. Gli unici titolari a partire saranno Willem Heymans, che dovrebbe
accasarsi a Prato, desideroso di fare esperienza in una categoria superiore,
Lucas D'Angelo e Francesco Narcisi, tutti grandi protagonisti del ritorno del
rugby torinese in serie A. «La nostra matrice - afferma Lo Greco - rimane
quella universitaria e dunque puntiamo su atleti che vengano a Torino per
motivi di studio e in più vogliano coltivare la loro passione per il rugby in
una realtà stimolante. In vista della prossima stagione avremo bisogno di pochi
innesti, perché i ragazzi che sono nati nel nostro settore giovanile hanno già
fatto una proficua esperienza in serie A quest'anno e nel prossimo saranno
pronti a costituire l'ossatura della squadra. A proposito di giovani, stiamo trattando
un universitario di talento, che andrà a rinforzare la linea dei trequarti». La
campagna acquisti si concluderà con un'ultima operazione. Il ds sta lavorando per
portare a Grugliasco un terza linea in grado di far fare un ulteriore salto di
qualità al team cussino. Questione di giorni e sarà tutto noto.
