Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby

[email protected]

[email protected]

CS - Ce.S.In. CUS Torino Rugby:Regan Sue è "L'allenatore dell'anno" per Il CorriereSportivo. Intanto si muove il mercato cussino e arriva il sudafricano MartinThomsen.L'ottima stagione disputata dal Ce.S.In. CUS Torino nel girone B dellaserie A, terminato al settimo posto, a soli quattro punti dal quarto, è statoriconosciuto anche dai mezzi d'informazione. In occasione della decima edizionedegli "Oscar dello Sport Piemontese", organizzata da Il CorriereSportivo, coach Regan Sue si è aggiudicato il premio come "miglioreallenatore dell'anno". «Preferisco sempre - spiega il tecnico neozelandese- che siamo gli atleti a vincere i premi. Sono però contento di riceverlianch'io quando consentono di parlare della società e del buon lavoro cheabbiamo svolto tutti insieme». L'allenatore non ha potuto essere presente allaconsegna di ieri sera alla Fabbrica delle"e", in corso Trapani 95 a Torino, perché tornato in patria inmattinata per trascorrere le vacanze estive. In sua vece ha ritirato ilriconoscimento il direttore sportivo cussino Salvo Lo Greco.Il ds è attualmenteimpegnato nella campagna di rafforzamento e ha già concluso il primo colpo dimercato, assicurando alla causa biancoblù Martin Thomsen. Il sudafricano è giànoto ai tifosi, per aver affrontato il Ce.S.In. nell'ultimo campionato con la magliadell'AutoSonia Avezzano e aver segnato da solo i nove punti realizzati daimarsicani all'andata e i dieci del ritorno. Il 27enne di Springs, che è alto177 cm e pesa 85 kg, ha giocato nelle fila degli abruzzesi negli ultimi dueanni. Può essere impiegato come mediano di apertura o come estremo ed è uomocapace di fare la differenza con la sua notevole visione di gioco e l'abilitànei calci. Apprezzabili anche la sua velocità e la solidità difensiva. Nel suoPaese ha militato nella Nazionale Under 19 e con la maglia del Valke hadisputato la Currie Cup e la Vodacom Cup, i massimi campionati sudafricani.L'ottica della politicacussina è rivolta al ringiovanimento dei ranghi. Rimarranno a disposizione diRegan Sue gli innesti dello scorso anno Giulio Forte, Gianmarco Baire, VittorioLo Faro, Adriano Nicita e Andrea Civita e tutti gli elementi provenienti dalvivaio. Gli unici titolari a partire saranno Willem Heymans, che dovrebbeaccasarsi a Prato, desideroso di fare esperienza in una categoria superiore,Lucas D'Angelo e Francesco Narcisi, tutti grandi protagonisti del ritorno delrugby torinese in serie A. «La nostra matrice - afferma Lo Greco - rimanequella universitaria e dunque puntiamo su atleti che vengano a Torino permotivi di studio e in più vogliano coltivare la loro passione per il rugby inuna realtà stimolante. In vista della prossima stagione avremo bisogno di pochiinnesti, perché i ragazzi che sono nati nel nostro settore giovanile hanno giàfatto una proficua esperienza in serie A quest'anno e nel prossimo sarannopronti a costituire l'ossatura della squadra. A proposito di giovani, stiamo trattandoun universitario di talento, che andrà a rinforzare la linea dei trequarti». Lacampagna acquisti si concluderà con un'ultima operazione. Il ds sta lavorando perportare a Grugliasco un terza linea in grado di far fare un ulteriore salto diqualità al team cussino. Questione di giorni e sarà tutto noto.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161